Crearon una fábrica de instrumentos musicales que dan vida a los sueños de otros

Nelvis Ortega y Gyver Eduardo Ortiz con algunos de sus productos. Foto: Cortesía

¿Qué nos contaron de este emprendimiento? “Hoy te traigo un caso de éxito super interesante acerca de una plataforma que fabrica y comercializa instrumentos musicales personalizados, se llama Musicales Bucaramanga”. Su fundador Gyver Eduardo Ortiz “cuenta más detalles de esta empresa que después de perder todo en un incendio, se potenció al pasar por el programa de aceleración de Apps.co”. Entonces le pedimos un poco más de información: “Nosotros éramos fabricantes de instrumentos musicales y en septiembre de 2016 tuvimos un incendio en la planta de producción de instrumentos y perdimos todo lo que teníamos tanto de la empresa como del hogar. Al lado de mi esposa, decidí volver a arrancar porque esto es lo que nos apasiona. Hicimos una lluvia de ideas y como antes hacíamos instrumentos al por mayor, esta vez decidimos trabajar al detal, es decir, de manera personalizada. Musicales Bucaramanga nació en 2017″. ¿Y cuál es su público? “Son jóvenes que quieren aprender a tocar un instrumento musical, también personas que como asignatura tienen esta materia, seminaristas que complementan su vocación con la guitarra, adultos mayores que quieren aprender a tocar un instrumento musical, personas que quieren hacer un regalo especial”. Entonces la historia completa aparece aquí, en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos de El Espectador.

23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

39 años soy tecnólogo en electrónica y Luthier.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La idea fue llegar a cliente final con todos los instrumentos musicales que fabricamos y a su vez escuchar sus necesidades. Se creó una tienda virtual y redes sociales.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Hubo necesidad de capacitación en marketing digital, dedicación de tiempo, creer que se podía vender instrumentos musicales en toda Colombia por internet.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Indudablemente, después del incendio y con la idea en la cabeza, se hicieron mil cosas, desde bazares en el barrio y préstamo en banco, después de un año de haber iniciado con Musicales Bucaramanga se logró estabilizar el crédito que ya tenía y estar al día con el otro que se pidió.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

He logrado mantener 14 empleos directos, conocerme a mí mismo y saber de qué soy capaz, estoy cambiando la forma de hacer instrumentos musicales en Colombia.

6. ¿Soy feliz?

Totalmente, porque no me levanto a trabajar todos los días, me levanto a jugar con los instrumentos musicales que fabrico y tengo la familia que siempre soñé.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Creo que toda empresa que se crea debe ser pensada o moldeada para venderse, si no es así, deja de ser empresa, por lo tanto, sí la vendería.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Pues emprender después de perder todo en un incendio es arrancar el partido perdiendo 5 a 0, así que fue muy difícil, pero hoy me queda la satisfacción de que lo logré y gané el partido. Hoy puedo decir que fue lo mejor que me ha pasado en la vida.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Si cumplí mi sueño de volver a levantar mi empresa y falta ser el mejor fabricante de Colombia.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguir creciendo como empresa, como persona, ayudar a mis colaboradores a cumplir sus sueños: internacionalizar mi empresa, hacer que mis instrumentos lleguen a todo el mundo.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Si, claro, ya somos grandes en Colombia y nos falta todo el mundo.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Estamos abiertos a todas las posibilidades, habría que analizar la propuesta.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Creo que todo se hizo con la aptitud correcta y eso permite no arrepentirse de nada y aprender de todo lo hecho.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi familia. A empresarios como Arturo Calle.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Después del incendio y perder todo lo que tenía, pensé en buscar empleo y dejar la fabricación de instrumentos musicales, pero mi pasión y amor por este arte no lo puedo dejar.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Hago parte de la comunidad de emprendedores que han recibido asesoría de apps.co, que da mucha ayuda para lograr todo lo que se consiguió hasta el momento.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

En realidad, nosotros fabricamos instrumentos musicales que dan vida a los sueños de muchos jóvenes y adultos, el sueño de aprender a tocar un instrumento musical, vendemos el mejor acompañante que puede tener una persona que necesite tiempo a solas, que necesite relajarse y quitarse el estrés de cada día. Por su puesto que la música hará parte de la vida de todas las generaciones venideras.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Exportando mis instrumentos musicales a todo el mundo, aunque un instrumento musical no es un producto de primera necesidad, si es un producto que envuelve magia y sueños en todas las personas de generación en generación.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Es fundamental el papel de mi esposa, trabaja a mi lado aportando a esta empresa.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Si claro, de hecho enseñar es algo que me gusta mucho, tengo la disposición de ayudar a quien lo requiera.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

El grupo de colaboradores que tengo al lado mío son los mejores en este arte, cumplen un papel fundamental para lograr tener la calidad que tenemos en los instrumentos musicales. Se conforma de mi esposa y 14 colaboradores más.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

La personalización de los instrumentos musicales nos hace únicos y diferentes, con nosotros puedes tener desde tu nombre o la foto de familia en la guitarra hasta una pintura al óleo de tu pintor favorito.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido que con perseverancia y un poco de terquedad se puede lograr todo lo que uno se proponga.

