Los hermanos que crearon la forma de comprar online sin tener cuenta bancaria

María Andrea Espítia y Luis Miguel Espitia, el equipo que creó MuyBacano. Foto: Cortesía

Este decía el chat que nos escribieron: “Sé que El Espectador tiene una sección llamada Emprendimiento y Liderazgo”. Preguntamos cuál era el tema por tratar. “La historia es la siguiente: María y Luis, hermanos caleños, crearon una plataforma de e-commerce llamada MuyBacano.com, que tiene como propósito impactar en la experiencia de aquellos que aún no compran por internet. Como sabes, uno de los retos es estar bancarizados para comprar por Internet, lo que hacen es tener una apuesta que no necesitas estar al 100% bancarizado para realizar la compra y motivar a vivir esta experiencia”.

Entonces pedimos información más detallada: “es una plataforma para comprar chévere por internet, en donde todas las personas sin importar si tienen una cuenta en el banco o no pueden comprar lo que más les guste. Solo con la cédula podrán navegar y descubrir miles de productos”. Y les pedimos números: “Ya genera 18 empleos directos y 5 indirectos. Con un modelo autosostenible y una pequeña inversión, la empresa superó el millón de dólares en ventas para el 2022. Las diferentes estrategias de comunicación y posicionamiento de marca nos han llevado a convertirnos en la plataforma para los colombianos, hecha 100% por colombianos. Actualmente, cuenta con más de 40.000 productos en línea”.

Su historia, completa, contada por sus protagonistas, aparece en nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

María Andrea Espítia, 31 años, administradora de Empresas. Luis Miguel Espitia, 28 años, relaciones internacionales.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La idea nació al ver una necesidad de digitalizar y facilitar las compras de todos los colombianos. Esto enfocado especialmente a aquellos consumidores que no tenían acceso ni conocimiento de cómo comprar en línea. Creamos un e-commerce hecho por colombianos para colombianos, que tiene como propósito impactar la calidad de vida, el bienestar y la inclusión en el mundo del comercio electrónico. Muybacano.com es el marketplace para darle acceso a las compras online a todas las personas que tal vez nunca antes han probado este canal y que, gracias a nosotros, hoy pueden comprar cientos de productos sin estar bancarizados, utilizando opciones de pago como “compra ahora y paga luego”, entre otras.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Nosotros desde el 2018 fundamos Nimbus Deliveries, que es la empresa madre de MuyBacano.com, esta nos dio todo el conocimiento del comercio electrónico. Al ganar el ‘expertise’ en el mercado identificamos que los marketplaces que existían no buscaban educar e integrar a ciertos consumidores que no se atrevían a comprar en línea aún. Durante dos años estuvimos reuniendo información y ejecutando estudios de mercado para poder salir al aire con el marketplace que te ayuda a comprar “Bueno, Bonito, Barato y Muy Bacano”.

Puede interesarle: Los colombianos que crearon una nevera portátil para reemplazar el icopor

Creamos una manera de comunicarnos con nuestros clientes que permitía tener una cercanía con ellos, y poder educar a través de nuestras campañas de mercadeo para ganarnos la confianza de ellos. Con un equipo fuerte de desarrollo construimos un portal donde nos aseguramos que la experiencia del usuario sea lo más sencilla y rápida posible para que, desde la primera entrada a nuestra web, el comprador sepa cómo navegar de manera muy intuitiva y amigable.

Por último, creamos alianzas fuertes con las grandes fintechs y empresas financieras del mercado, para agrupar una amplia oferta de medios de pago, especialmente los de “compra ahora y paga luego”. Así, nuestros clientes no necesariamente tienen que contar una tarjeta de crédito para poder comprar en MuyBacano.com, y también tienen más de una opción para sacar su crédito.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Nuestras inversiones iniciales de Nimbus Deliveries (empresa madre), se ejecutaron a través de amigos y familia. Este capital semilla nos dio la posibilidad de crear un negocio enfocado siempre en la rentabilidad y el crecimiento controlado. Luego generar un ritmo de ventas continuo y, tras permanecer un tiempo en el mercado, las ventas comenzaron a sostener la compañía y todos sus proyectos nuevos.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos logrando llevar el ecommerce a todos los rincones del país. Buscamos crear una nueva experiencia de compra en línea para todos los colombianos y adicionalmente tenemos una logística que nos permite entregar en todos los barrios del país.

Visite la sección de Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador

Queremos que ningún colombiano se sienta excluido de poder hacer compras desde la comodidad de su casa. Después de la pandemia se volvió aún más importante que la tecnología esté presente en todos los aspectos de la cotidianidad, y por esta razón el poder llevar las compras en línea a todos los barrios de Colombia ayuda a una movilización de la economía y una inclusión al mercado.

6. ¿Soy feliz?

Sí, somos felices, nos encanta sentirnos retados y trabajar duro para ver nuestro negocio crecer. Nos regimos por el concepto de que la felicidad es como uno percibe lo que le pasa, y tratamos de siempre ver el vaso medio lleno. Para nosotros no se trata de decirnos “esto no funciona” sino “qué tenemos que hacer para que esto funcione”, ese reto y esa mentalidad nos hace felices.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No hemos llegado a considerar esto todavía. No nos cerramos a ninguna posibilidad u oferta que se nos haga. Sin embargo, nuestro enfoque siempre ha sido construir una compañía sólida, rentable, generadora de empleo que marque la diferencia en un sector competido como el del comercio electrónico.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender es una aventura con muchas emociones en su camino. Creo que decir que emprender es duro es algo muy común en lo que todos los que emprendemos podemos coincidir sin duda. No obstante, es importante identificar que parte de todo el proceso es lo duro, creo que al tener claro esto y entenderlo ayudamos a muchos cuando repliquemos el mensaje.

Dicho esto, creo que lo más complejo de emprender es crear esa dinámica de constancia y responsabilidad en tu vida, de querer triunfar con tu idea de negocio. Crear hábitos importantes y positivos que le sumen a tu empresa y tu entorno. Ese creemos que ha sido el reto más grande y que hemos sabido llevar a cabalidad.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

El sueño se comienza a cumplir en el momento que pasas de pensar en una idea a empezar a materializarla. Cuando comienzas a generar un orden en tu vida de constancia, responsabilidad y buenos hábitos que te llevan a cumplir con hitos importantes, empiezas a sentir que estás logrando lo que te has soñado. No creo que haga falta nada. El dinero para esta compañía es una consecuencia y no un propósito, por ese lado no hace falta nada, considero que hacemos las cosas bien, con un crecimiento controlado, generamos empleo y trabajamos con motivación cada día, esto nos ha llevado a triunfar hasta ahora.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Apenas estamos comenzando, todavía hay un amplio camino por recorrer y muchas metas por alcanzar. Para nosotros ha sido fundamental el trabajo en equipo y como nos complementamos como socios. Así que con la visión comercial y de crecimiento de Luis Miguel y mi estructura de estrategia, creemos que se vienen muchos proyectos interesantes. Pensar en seguir entrando en el radar del comercio electrónico, capturando una mayor participación del mercado nos va a dar un norte claro de cómo conquistar otros lugares.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

De acuerdo a la Cámara de Comercio Electrónico, en el 2021 tan solo 6.000.000 de colombianos (de los más de 50.000.000) accedieron a compras en línea. Sin decir que es un número pequeño, consideramos que hay un mercado más grande que aún no ha sido abordado, y que con la ayuda de MuyBacano.com lograremos que ese número de colombianos sea aún más grande para el 2023.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Depende del desconocido y del conocimiento que vendría a aportar a la empresa. No estamos dispuestos a ceder parte de la empresa solo por una inversión monetaria para caer en un tema de “cash burning”. Preferimos escoger muy bien a nuestros socios y que el aporte además de ser monetario, sea de conocimiento de lo que hacemos.

Sígale la pista: Crearon un ‘marketplace’ para profesionales y talento humano en odontología

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Es fácil mirar hacia atrás y ver todos los errores, pero sin esos errores no vendrían los aprendizajes. Así que creo que todo lo volveríamos a hacer igual.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Todos los jóvenes emprendedores de Latinoamérica fueron nuestra mayor inspiración. Ver a tantos jóvenes imponiendo sus ideas en el mercado y buscando la manera de ser relevantes en una economía tan compleja como la de hoy en día, nos motiva a seguir creciendo y que todos crezcamos juntos. Por otro lado, el valor y el reto de construir algo de cero es un proceso que te vuelve humilde, respetuoso y responsable. Este reto de materializar el trabajo que una vez nació como una idea, es una motivación constante. Como referentes tenemos a muchos grandes como Jack Ma, Bill Gates, Simon Sinek, Bob Iger, Jeff Bezos, entre otros, pero no seguimos el camino de ninguno. Construimos el nuestro.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Fracasamos muchas veces, inclusive Luis Miguel entró al mundo del emprendimiento con una idea que nunca se pudo materializar, y yo lancé una marca de zapatos que tampoco prosperó. Pero nunca consideramos tirar la toalla, lo que hacía falta era juntarse y trabajar en equipo.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No hay ninguna comunidad perse en la cual hacemos parte. No obstante, nos hemos sabido rodear de grandes mentores en el camino que nos han ayudado a materializar todos nuestros logros. No hemos sido ajenos a la literatura y a la función de un buen líder dentro del mercado internacional y seguimos pautas similares para seguir generando un buen impacto en nuestro ecosistema.

Esta información le puede ayudar: ¿Qué emprendimientos podría crear desde las redes sociales?

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Hoy en día el mercado avanza y prospera con nuevos usos de la tecnología y eso es precisamente lo que nosotros queremos traer a la mesa. Queremos que nuevas generaciones de todos los rincones del país que cada vez tienen más acceso a la tecnología y a la conectividad, puedan también hacer uso de todo lo que esto nos trae. Todo lo que construimos en esta compañía se hace con el propósito de continuar la ola de la conectividad y de volver la vida de cada individuo más fácil a través de la tecnología.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años nos vemos generando un impacto aún mayor en nuestro ecosistema, innovando en nuestro mercado y llevando a la industria del comercio electrónico a nuevas fronteras. Nuestro amplio conocimiento y aprendizajes en el sector no solo nos servirá para evolucionar el e-Commerce, sino también para convertirnos en líderes referentes de nuestro campo en el cual nuevas generaciones puedan nutrirse para crear ideas aún más disruptivas.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

El más importante. Comenzando porque nosotros además de ser socios, somos hermanos. Ese apoyo familiar que siempre nos han inculcado ha sido fundamental para poder trabajar armónicamente y también tener a la mejor hinchada detrás que es nuestra familia. Sin el amor, apoyo y unión que ha caracterizado a nuestra familia no hubiera un cimiento sólido para evolucionar en las personas que somos hoy. Ellos han sido la base de todo y gracias a ellos nuestro motor sigue prendido.

Una historia para leer: Crédito de US$ 100 millones a compañía que da préstamos a emprendimientos en Latam

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Siempre. Si creces tú, crecemos todos. El hecho de un crecimiento colectivo es lo que construye una sociedad. Para nosotros es fundamental que todos vayamos hacia un mismo destino y podamos crecer de la mano como una comunidad que cada día se reta y se impulsa.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Una de nuestras grandes obsesiones es nuestro equipo, nuestra gente. Es bonito ver como cuando hablas con nuestros colaboradores te hablan de la compañía como una familia. El hecho de ser un buen líder para nosotros está en preocuparnos por el bienestar de nuestra gente. Un papel fundamental, lo que tenemos hoy en día es de ellos y gracias a ellos. Es esa gratitud la que nos motiva cada día más para asegurarnos que sus metas laborales y personales se cumplan y nosotros podamos ser parte de ese crecimiento. Dejar un poco ese amor y cuidado que nos ha manifestado nuestra familia en ellos es algo que nos mueve.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Nuestro sello personal no es nada muy extraordinario, pero sí se nutre de unos principios muy claros. Nos preguntamos por qué hacemos lo que hacemos, construimos hábitos positivos que nos ayudan a cumplir nuestros objetivos, nos preocupamos incansablemente por todos nuestros colaboradores, proveedores y clientes. Finalmente, establecemos un balance entre la vida y el trabajo para mantener una cabeza clara que nos ayuda a evolucionar. No creo que se trate de diferenciarse del resto, porque todas las personas si así lo quieren pueden implementar estas mismas cosas. Pero hasta ahora nosotros sentimos que hacemos parte de un grupo de personas que se aferran a estos puntos con constancia.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

No hemos parado de aprender. Pero algo que sí nos ha enseñado todo este proceso es lo importante que hay detrás de una cultura empresarial sana. Sin nuestra gente alineada y conectada con nosotros no se logran los objetivos y esto solo se alcanza a través de un interés profundo en su bienestar.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚