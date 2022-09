Desarrollaron una app para que usted sepa cuál es su consumo de energía eléctrica

Daniel López, Juan Camilo López y Juan Esteban Hincapié lideran NEU. Foto: Cortesía NEU

Entonces entrevistamos a Daniel López, cofundador de NEU Energy, en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 27 años, soy ingeniero mecánico y me especialicé en inteligencia de negocios.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La idea nació con un concepto simple: mejorar la experiencia de cómo consumía energía eléctrica, luego nos dimos cuenta que de simple no tenía nada. El hermano de un compañero de la universidad, Juan Camilo López y su socio, Juan Esteban Hincapié, emprendieron unos años atrás, fundando una empresa que en ese entonces se dedicaba al diseño e instalación de sistemas fotovoltaicos llamada Erco. En ese proceso se dieron cuenta de que había una oportunidad enorme, no solo instalando estos sistemas sino vendiendo esta energía. Las empresas de servicios públicos tradicionales no se veían muy interesadas en este negocio ni mostraban la más mínima intención de mejorar la experiencia de los usuarios. Para cambiar esto, inicialmente, se quería desarrollar una aplicación que permitiera a los usuarios medir y vender su energía, y es ahí donde entro yo a la historia con mi background de ser un apasionado por la tecnología. Después de mucho prototipado y un viaje revelador a Londres para entender cómo se hacía esto en el resto del mundo, llegamos a la conclusión: “si queremos realmente lograr un cambio en la industria, no podemos resolver el problema por los lados”, debíamos ser una empresa de servicios públicos E.S.P. con todos los retos que eso implica. Así nació NEU Energy S.A.S E.S.P, la primera comercializadora digital de Colombia que llega a darle batalla a las empresas más grandes del país.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Una vez tomada la decisión, no hubo vuelta atrás, nos instalamos dos ingenieros en el ático de las oficinas de la empresa de mis socios, al mejor estilo hollywoodense, con la férrea misión de desarrollar todo el procedimiento de una nueva empresa de energía. Esto implicaba desencriptar medidores importados de china en un lenguaje hexadecimal, crear una aplicación móvil que permitiera a los usuarios ver su consumo de energía hora a hora, integrar un sistema de facturación automático que se sincronizara con los medidores, un sistema que permitiera a los usuarios con paneles solares (prosumidores) vender su energía, entre otras 100 ideas que teníamos que debería hacer una “comercializadora digital”.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Los recursos iniciales vinieron de Erco, que, para la época, no era la empresa que es hoy por hoy, por lo cual era una apuesta sumamente arriesgada. Fue un salto al vacío ya que, en términos monetarios, el salario era menos de la mitad del que yo ganaba en ese entonces.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

NEU está logrando su primer objetivo: cambiar la forma como se consume y se entiende la energía en el país y próximamente en Latam. Con más de 1.200 clientes y 52 millones de dólares en ingresos, le estamos dando la vuelta a la forma en que esta industria entendía la manera de hacer las cosas, poniendo al cliente en el centro de la discusión y apalancado la innovación con tecnología en cada uno de los procesos.

6. ¿Soy feliz?

Si entendemos felicidad como el promedio entre los días buenos y los malos, hay un balance positivo.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Sí, en el momento adecuado, y si existiese alguien que pueda generar mayor valor con las bases construidas.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Para mí emprender fue una ruta que forjé desde pequeño, inspirado por los héroes que creó el marketing como Steve Jobs y Elon Musk, entonces ya era algo que estaba grabado en mi ‘psique’, por lo tanto, vi el emprendimiento como algo que debía hacer si quería crear algo lo suficientemente grande y relevante para las personas.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

No creo en la idea de cumplir un sueño. Los seres humanos somos dinámicos y a medida que vamos logrando objetivos, vamos creando nuevos sueños, eso es lo que nos motiva a tener metas y trabajar por ellas.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Desde NEU seguir desarrollando servicios y productos que mejoren la relación entre nuestros clientes y su energía, sumándole un nuevo reto, la sostenibilidad, que en este momento es algo que todos deberíamos tener en la mira si queremos seguir creciendo en productividad como lo hacemos hoy en día. A nivel personal seguir aprendiendo para seguir creando.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

El consumo y generación de energía es un recurso que se da en todo el mundo, claro está que cada país tiene su forma y regulación para ejecutarlo, pero cada vez más países se están sumando a la apertura del mercado para dar camino a nuevos actores como NEU. Por ejemplo, en este momento NEU está entrando a Brasil, un mercado que tiene 10 veces clientes potenciales que Colombia.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

NEU ha recibido ya inversión en una fase semilla por 3.5 millones de dólares y en la actualidad está cerrando su ronda A. Todo el capital que recibimos proviene de inversionistas que tienen algún interés afín con la industria y entiende el contexto de lo que buscamos hacer.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Perder foco en el objetivo principal por perseguir indicadores económicos, esto suele pasar mucho en startups en etapa de aceleración, dado que aparecen nuevas oportunidades de generar ingresos a costo de perder el enfoque del equipo sobre el ‘core’ del negocio.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

A medida que he madurado en el mundo de los negocios he entendido que todos los referentes tienen matices, cosas destacables y otras no tanto, por esto no tengo una persona a la cual siga al pie de la letra y sea “mi ejemplo a seguir”, por el contrario, trato de entender diferentes formas de ver el mundo y extraer pensamientos que se alienen con mis valores.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Antes de entrar a NEU inicié un emprendimiento con nuestro actual CGO, Adrián Bolívar, donde básicamente nos encargábamos del desarrollo y comercialización de un ERP para el sector de la construcción, pero nuestra inmadurez en el sector nos llevó a cometer muchos errores y terminamos cediendo la empresa a otras personas. Fue una etapa dura, pero enriquecedora que forjó las bases de la mentalidad que tenemos hoy en día.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

NEU hace parte de una de las mejores aceleradoras del país, Rockstart, con sede en Bogotá, en la que participan grandes startups como Vecindario o Rocketfy, ellos realmente nos han ayudado a refinar nuestro modelo de negocio y continuar creciendo mes tras mes a tasas del 23%.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Uno de los nuevos objetivos de NEU es eso, que todo este cambio trascienda más allá de generaciones o limites regionales, pues como lo mencionaba anteriormente la forma que entendamos y consumamos la energía en la actualidad impactará drásticamente las generaciones futuras, además soy un fiel creyente de que es responsabilidad de todos conseguir net-zero (carbono neutro) antes de 2050.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En los próximos 10 años NEU va a convertirse en uno de los principales actores en la generación, compra y venta de energía eléctrica en Latam, ofreciendo a sus usuarios soluciones que permitan mejorar su densidad energética, es decir, hacer más con igual o menor cantidad energía por unidad producida. A termino personal me imagino tratando de solucionar algún problema que tenga la humanidad, a nivel económico, social o ambiental, con tecnología, cabe aclarar.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Aunque el background de mi círculo familiar cercano poco tiene que ver con emprendimiento, siempre facilitaron el contexto que me permitió desarrollarme como emprendedor, nunca subestimaron mi potencial y me brindaron todo el apoyo que podían para que pudiera yo alcanzar mis objetivos.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

El conocimiento más que una ventaja, con el pasar del tiempo, se convierte en una responsabilidad, por eso es importante que la personas que archiven uno o dos logros en su vida profesional, deben compartir dichos recursos, económicos y vivenciales, en la busca de mejorar como sociedad, entendiendo que cada vez que alguien mejora su entorno muchas más personas están habilitadas para hacer lo mismo y por ende ganamos todos lo que estemos allí inmersos.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Una de las premisas que tenemos en NEU es formar equipos de alto rendimiento, que básicamente se trata de personas que no teman desafiar el ‘estatus quo’, ya que para generar un cambio, más que un requisito, es una necesidad; entonces a hoy puedo decir que vamos en el camino correcto, trabajando con personas que por mérito han demostrado que sobresalen sobre la media en su manera de pensar y actuar.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Considero que tengo una alta capacidad de aprender temas nuevos, me entusiasma saber información sobre diferentes campos, economía, ingeniería, física y tecnología. Esto, sumado a mi obsesiva necesidad de solucionar algún tipo de problema, me ha ayudado a crecer en el mundo del emprendimiento.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Algo que puedo afirmar es que, definitivamente, es cierto es que si se trabaja con convicción, disciplina y pasión por un objetivo, por más loco que suene, en algún momento el tiempo premia este esfuerzo con oportunidades que, de no haber sido por ese trabajo, se hubieran visto invisibles aun siendo claras.

