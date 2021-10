“Nosotros no nos quejamos del sube y baja emocional de emprender”: Alfredo Ángel

“Con mis socios cofundadores creemos en que la tecnología debe usarse para conectar a personas con empresas”, dice Alfredo Ángel, quien hace una analogía entre el deporte y creación de su compañía: “Emprender es una maratón que no tiene fin. Siempre hay nuevos retos, nuevos mercados, y, en tecnología, nuevos productos por desarrollar”. Por eso en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos, le preguntamos a este emprendedor de los 90s cómo fue que construyeron el camino para llegar a los 12 países donde operan.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 43 años y estudié Ingeniería Industrial en la Universidad Javeriana de Bogotá.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Con mis socios cofundadores creemos en que la tecnología debe usarse para conectar a personas con empresas. Nuestra idea inició con páginas web e intranets en los 90s y en estos momentos ofrecemos diferentes plataformas tecnológicas para más de 500 clientes en doce países de la región.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Lo logramos gracias al trabajo duro, la constancia y a la colaboración de nuestro equipo. El primer paso fue aprender de la tecnología y conseguir clientes. Y luego, poco a poco, ir creciendo el negocio.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Somos emprendedores de los 90s... nos financiamos al estilo antiguo: con clientes.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Al conectar personas con empresas a través de tecnología ayudamos a que la gente pueda continuar haciendo sus trámites sin salir de casa y desde cualquier dispositivo. Ayudamos a más de 500 empresas de diferentes tamaños a comunicarse con sus audiencias. Y hacemos todo esto mientras damos empleo de calidad en 12 países. Para nosotros empleo de calidad significa que la gente disfruta lo que hace, tiene oportunidades para crecer y desarrollarse, y gana dinero cuando a la empresa le va bien.

6. ¿Soy feliz?

Soy feliz y además apasionado por el emprendimiento y por la tecnología.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Si, siempre y cuando sea para construir algo más grande con personas que estén alineadas a nuestra forma de pensar.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender siempre es duro. Pero para nosotros es nuestra vocación. Ningún médico se queja de que tiene que atender pacientes. Nosotros no nos quejamos del sube y baja emocional de emprender.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Hace mucho tiempo que sobrepasé mi sueño con la empresa.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Emprender es una maratón que no tiene fin. Siempre hay nuevos retos, nuevos mercados, y, en tecnología, nuevos productos por desarrollar. Las oportunidades para nuestra empresa son infinitas en un mundo donde cada día más queremos usar la tecnología para comunicarnos entre empresas y personas.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Hemos crecido muy bien en los últimos años y tenemos presencia en 12 países.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

De un desconocido, no. Tiene que ser alguien alineado con nuestra visión y nuestra forma de pensar.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Cometo muchos errores. Y no me arrepiento de nada de lo que nos ha pasado durante nuestra vida de emprendedores.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspiran muchas personas. Sobre todo los grandes empresarios colombianos de 1890-1920. Personas con visión que se preocupaban por sus negocios, por sus comunidades, por sus empleados y por el país.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Cada quince días uno piensa en tirar la toalla. Fracasar es una palabra muy fuerte. Creo que si la pregunta es si cometimos errores graves, la respuesta es si. Pero al final, es nuestra vocación.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Endeavor es la comunidad que nos ayuda en este camino de emprender.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Nuestra empresa ya lleva 25 años. Esperamos que dure por lo menos 25 más.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años esperamos como empresa estar en el Top 10 del mundo de nuestra industria, medido en ventas. Y mi papel de aquí a allá es incierto. Me veo siendo feliz y trabajando por generar empleo de calidad.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mis papás y mis hermanos han siempre sido un gran apoyo. Mi esposa y mis hijos también. Mis amigos siempre me escuchan los cuentos y me dan sus consejos. Me siento muy afortunado de tenerlos a todos en mi vida.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Lo hacemos todo el tiempo. Con mentorías y también apoyando a nuestros trabajadores a que emprendan. De nuestra gente han salido varias empresas en los últimos 25 años con diferentes grados de éxito.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mis socios co-fundadores han sido fundamentales en todos estos años.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Soy una persona muy transparente y sin doble agenda.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido que lo más importante para llegar lejos es creer que uno es capaz.

