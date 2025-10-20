David Vélez, Nu, y la estrategia para prestarle plata a quien nadie le presta

David Vélez, el banquero creador de Nu bank. Foto: Edwin Bohórquez Aya

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

David Vélez vive con cifras en la cabeza. Pero se las pone a las realidades. En su oficina, al norte de Bogotá, y apenas a dos calles de las sucursales bancarias de las tres entidades financieras más grandes de Colombia - Banco de Bogotá, Bancolombia y Davivienda-, vestido con un saco morado, sin corbata y tras saludar uno a uno a los periodistas que invitaron a un desayuno de prensa, asegura que el 65 % de las personas en este país no tiene acceso al crédito formal, que unos 30 millones de adultos no tienen la posibilidad de contar con una tarjeta de crédito y que esta realidad obliga a que 8 de cada 10 personas usen el dinero en efectivo como principal medio de pago, entrando en una dimensión sin control en donde además se mueven dineros sin conocer su procedencia.

Pero, ¿por qué no le gusta la plata en efectivo a los banqueros si al final es plata? Porque es muy costoso, dice el mismo Vélez, quien construyó desde cero este neobanco en Brasil y que desde que llegó a Colombia ha obligado a sus competidores, los grandes conglomerados bancarios del país, a cambiar la forma como se han venido relacionando con sus usuarios. “Es costoso para un gobierno emitir papel moneda, crea incentivos para la criminalidad, no es controlable, no existe la posibilidad de obtener información”, apunta. ¿Y qué pasa cuando esa plata entra al sistema y, sobre todo, en un país como el nuestro? “Ayuda a la penetración del crédito”, argumenta, porque se alimentan las bases de datos que, al final, son las que se revisan para saber si una persona como usted o como yo tiene los ingresos que dice tener.

Ahora, ¿cuál es el plan de Vélez y de todo se equipo, en Colombia, para cambiar esta realidad? Vamos por partes. Primero, para los que no tienen tan claro qué es Nu, aquí va la respuesta con datos: es un banco digital que está en el 100 % de los departamentos y el 95 % de los municipios: “si existe un celular, si esa persona tiene whatsapp, puede tener una cuenta de Nu”, nos dijo Vélez.

Entonces fue inevitable escarbar en la memoria. Recuerdo que hace unos años viajé con el presidente del Grupo Bancolombia y era justo para la apertura de dos oficinas, una en Leticia y la otra en Florencia. Eso fue hace unos 13 años y sí, abrir una oficina, una sucursal, era todo un acontecimiento noticioso. Pero ahora, en pleno 2025, la realidad es otra: “Históricamente se ha pensado que la forma de bancarizar la parte rural es crear sucursales bancarias en las regiones, pero eso es carísimo, es absurdamente caro, por eso esos sistemas de crear sucursales nunca funcionaron. La forma de bancarizar 100 % el país, en las partes más alejadas, es vía su teléfono celular e internet, donde cada vez la gente tiene más acceso”, argumentó, tomando un teléfono inteligente en sus manos.

Esto también tiene que ver con un asunto de género. Según Vélez, que ha sido catalogado por las publicaciones especializadas en temas financieros como uno de los banqueros más ricos gracias al éxito de Nu Bank en Brasil, México y Colombia -acaba de pedir licencia para operar en Estados Unidos-, cuenta que entre sus clientas han escuchado a muchas mujeres que dicen: “Es la primera vez que me salgo de la cuenta de mi marido y en Nu tengo mi propia cuenta, tengo acceso a mi propio crédito, tengo independencia financiera”, contó Vélez.

Y que cuando lanzaron las llamadas cajitas, cambiaron el comportamiento del consumidor. “No sabía que el banco me paga por mi dinero”, cuenta, tras detallar lo que dice la gente en las regiones. Y, ¿por qué? Porque la gente “históricamente excluida tiene otro modelo mental en donde pensaban que ellos tenían que pagarle al banco para que les guardara su dinero”. Una realidad nada lejana. “De hecho eso pasaba porque el banco no solo no le pagaba ningún tipo de tasa de interés o remuneración sobre sus ahorros, sino que le cobraba comisiones mensuales, entonces veían su dinero cayendo mes a mes. Ese modelo mental ha cambiado completamente con Nu, donde ven su dinero subiendo diariamente”, recalcó. Y todo eso, ¿cuánto representa en plata, en dinero? “Hemos calculado que le hemos devuelto a esos clientes 760 mil millones de pesos en rentabilidad entre cuentas y CDT´s. Eso es dinero que regresa a los consumidores, a la economía, al ahorro, vs. el dinero que estaría en las manos de los grandes bancos de Colombia, Brasil o México", detalló.

Para leer: Carlos Vives y el ser un ejemplo para el liderazgo emprendedor colombiano

Pero, ¿qué tan importante en Nu bank como para que hable tan fuerte, en voz alta y ponga nerviosos a todos sus competidores, que son bancos incluso con más de 100 años en el negocio? Aquí va un dato que lo responde: en mayo de 2024 se convirtió en el banco más valioso de Latinoamérica, superando incluso al brasilero Itaú. Para ese instante, su capitalización de mercado llegó a los USD 58.200 millones, por encima de Itaú, que alcanzaba los USD 56.000 millones. Grandes ligas.

La estrategia

¿Cómo pretende entonces prestarle plata a quien nadie le presta? A través de dos nuevas tarjetas y préstamos desde COP$ 100 mil hasta COP$ 45 millones. “Sabemos que cada persona tiene un punto de partida diferente. Por eso, en lugar de una sola puerta, desarrollamos tres”, dijo Marcela Torres, gerente general de Nu Colombia. ¿A qué se refiere? “La tarjeta de crédito Nu de siempre, con cuota de manejo $0 y sin costos ocultos, ya cuenta con usuarios en los 32 departamentos del país; sin embargo, a esta solo puede acceder el 15% de los aplicantes, por lo que ahora se suman dos nuevas opciones”.

Una se llama NuControl. “Después de una fase piloto exitosa en la que los clientes evaluaron el producto, esta tarjeta de crédito ya está disponible para todos los colombianos. Ofrece cuotas de manejo bajas combinadas con tasas de interés diferenciadas, pensada para ayudar a construir historial crediticio a quienes antes no habían sido aceptados. Con NuControl, Nu puede aprobar entre el 40% y el 60% de las solicitudes”. Esa es la primera palanca de la estrategia del banquero que ha probado, con cifras en mano, que sí está en la capacidad de cambiar lo que ha funcionado igual siempre.

Y la otra es Morada Abrecaminos, “la solución para quienes no tienen historial crediticio. Funciona con un depósito de respaldo: el usuario obtiene cupo según lo depositado en su cuenta de ahorros Nu. Este piloto busca dar acceso a la gran mayoría de colombianos que hoy quedan fuera del sistema”. Mejor dicho, si usted logra tener en esa cuenta COP$ 100,000, proporcionalmente le asignarán un cupo sobre esa base que usted tiene disponible. Ahí está la otra palanca. Mientras en los demás bancos se quedan viendo historiales crediticios o desprendibles de nómina, aquí se basan en lo que usted tiene y mueve en su depósito de respaldo.

Los préstamos

Y la otra es prestar plata, pero incluso para la gente que está reportada en Datacrédito. "Nu ingresa al mercado de préstamos personales con una experiencia 100% digital donde el cliente personaliza el monto, simula las condiciones desde su celular y recibe el desembolso inmediato en su Cuenta Nu. Sin comisiones ocultas ni letra pequeña".

Es decir, que uno mismo decide, de acuerdo con su propia capacidad de pago, a cuántas cuotas pagar y, por supuesto, cuánto deberpia ser el monto. Le llamaron “Préstamo Ligero Nu”, para la base de la pirámide, los excluidos, porque es un “crédito de bajo monto, desde COP$ 100.000 hasta COP$ 5 millones” y con plazo de 1 a 48 cuotas y “tasa de interés máxima de 64.35% E.A.”. El otro es “Préstamo Personal Nu”, que es “un crédito de libre inversión de hasta COP $45 millones”, con plazo de 1 a 60 cuotas y con “tasa de interés máxima a octubre 2025 de 24.36% E.A.”. Explicaron que “el acceso a estos productos será gradual: Nu irá activando esta funcionalidad para clientes de la cuenta de ahorros según su perfil”, explicaron.

En la comunicación oficial, Marcela Torres, Gerente General de Nu Colombia, volvió a lo que los ha hecho exitosos: “Con esta nueva experiencia, 100% digital, rápida y sin papeleos, queremos que más colombianos sientan el respaldo de Nu para cumplir sus metas financieras, pero sobre todo consolidar el camino hacia un mercado financiero más inclusivo. Soñamos con un país en el que no existan barreras ni burocracias que le impidan a las personas tener el control de sus finanzas”.

El asunto, ahora, son las tasas, porque no parecen bajas si se comparan con las que se ofrecen en otras entidades financieras a otro tipo de clientes. Pero Vélez en enfático en que la gente sale a pagar intereses del 1000 % cuando van al “gota a gota”, se exponen a informalidad que todo este modelo implica y, al final, terminan asumiendo compromisos impagables. “Lo que buscamos es que las personas aprendan a manejar responsablemente sus productos financieros y con esto vamos a incluir a la gran mayoría de los colombianos al crédito. Nosotros queremos ofrecer el mismo producto que tenemos en México y Brasil a los colombianos, este es un portafolio de acuerdo a las condiciones económicas de cada país”, apuntó Marcela Torres.

Y el otro se llama riesgo, que es prestarle plata a las personas sin historial crediticio, lo que nos han enseñado por años que está mal. Pero Vélez lo ve de otra forma y esto fue lo que me respondió cuando le pregunté por el riesgo: “Hemos asumido todos los riesgos desde que lanzamos la empresa, vimos la peor recesión en Brasil en 100 años con un decrecimiento del PIB de un 7% en un año, hemos visto impeachment, hemos visto escándalos de corrupción, todo tipo de cosas. Estamos preparados para navegar, viniendo de estos mercados emergentes, preparados para crecer, entender el riesgo y leerlo de una forma bastante disciplinada y moderada”.

Está claro que aquí lo que se está construyendo es la propia información financiera de cada persona y poderle ofrecer más productos a cada uno, independientemente de sus ingresos, de si es formal o informal, de si tiene un contrato o desprendible de nómina. Se trata, al final, de hacer que la gente demuestre que la plata que va de mano en mano, en efectivo, puede viajar de manera digital y, en esa misma ruta, construir el llamado “score crediticio” que tanto quieren todos en este sistema finaciero global. Ese que entiende Vélez, el banquero que llegó a mover una banca estática con resultados que lo respaldan.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚