Cuando la música conecta con el alma y las marcas con el corazón

Cuando me propusieron cubrir el Festival Cordillera no lo dudé, nunca había estado en un evento de esta magnitud y más allá de la experiencia musical, había un motivo mayor: ver a Carlos Vives en vivo por primera vez.

Para que me entiendan, Vives en mi vida ha tenido un profundo impacto desde pequeña, tanto que siempre les digo a mis amigos: “Quiero que él cante en el día más feliz de mi vida, el día de mi boda”. Diez años de espera bastaron para pasar de escucharlo en la radio, a saltar de la emoción para conocerlo en vivo y en directo. Se trata de ese tipo de conexiones inexplicables que simplemente se sienten a flor de piel.

Particularmente, en la fría Bogotá, Carlos me recuerda el calor de mi casa en la costa. Con un pantalón y dos chaquetas puestas, el pasado sábado esperaba ansiosamente que el reloj marcara las 10:45 p.m. Los minutos se hacían horas, y sentía como mi corazón poco a poco intentaba salir. Las luces se apagaron y empezó la magia, ahora ya entiendo por qué Vives le compuso a su esposa Claudia Elena Vásquez, “Volví a nacer”, pues tan solo ese momento bastó para reafirmar mi pensamiento de que Vives debe estar en el día más feliz de mi vida.

Porque lo de Carlos no sólo es magia, es el presente cuando todos sabemos que el “Futuro es latino". Y él comandaba un cartel histórico con presentaciones de Serú Girán, Illya Kuryaki and the Valderramas, Fito Páez, La Mosca, Paulo Londra, entre muchos otros artistas que hicieron vibrar el escenario, esta edición del 2025, donde se logró la mayor asistencia en su historia, superando el Festival Estéreo Picnic, pues fuimos 82.000 almas, de las cuales más de 30.000 fueron turistas y excursionistas que viajaron a Bogotá especialmente para el festival.

¿Pero qué sería de un festival de música sin estar acompañado? Las marcas aliadas junto a Páramo Presenta como Old Parr, Koaj, Club Colombia, Coca-Cola, Coke Studio, Latam Airlines, Nissan, Durex, BetPlay, Terpel, ETB, Gatorlit, KFC, Gato Negro, Compensar, Familia, Ron Santafé, Dominos, Ramo, Vitad, Adidas y Nosotras llevaron mi experiencia a otro nivel, pues no solo viví la posibilidad de escuchar a uno de mis artistas favoritos, sino que también el festival se categorizó como un lo que ahora se ha llamado un ecosistema de marketing de innovación experiencial.

Andy Stalman en entrevista con Edwin Bohorquez, lo definió como “las marcas no solo deben buscar un beneficio económico sino un propósito, para que el beneficio más el propósito sea una ecuación ganadora. El love tiene que ver con algo más importante y eso es las relaciones, pero aquellas desde la honestidad, la confianza, el compromiso, el doy pero recibo, y ahí habrá un proceso de maduración necesario, porque los ciudadanos les hemos dado a las marcas un poder muy grande. Queremos que las marcas se la jueguen por nosotros, algunas lo saben hacer, pero otras no”.

El Espectador conversó con los voceros de las marcas aliadas que hicieron posible el Festival Cordillera 2025. Compartieron sus estrategias, motivaciones y apuestas creativas para llevar la experiencia festivalera a un nuevo nivel, donde demostraron que la cultura, la sostenibilidad y las marcas pueden coexistir de manera orgánica y poderosa.

Santiago Carreño / Director Comercial de Páramo Presenta

¿Cómo conciben las activaciones de marca dentro del Festival Cordillera y qué buscan transmitir al público latinoamericano?

En Páramo acompañamos a las marcas en el diseño de activaciones que funcionen en el marco del festival. Buscamos alinear los objetivos de cada marca, ya sea vender, posicionarse, generar experiencias o fidelizar clientes.

Las asesoramos en cómo desarrollar experiencias que se sientan orgánicas, cómodas y adecuadas al universo del festival, y sobre todo, acordes con el público que asiste. El concepto del festival gira en torno al orgullo latino, y procuramos que las marcas se ajusten a esta narrativa de manera orgánica.

Tras una edición récord, ¿cómo proyectan la evolución del Festival Cordillera en los próximos años?

Uno de nuestros mayores retos es elevar el nivel año tras año. Siempre me surge la pregunta: Bueno, ¿y ahora qué me voy a inventar?.

Hay cosas muy lindas, las experiencias, la decoración, los escenarios… En esta edición, por primera vez, ampliamos el festival incluyendo la plazoleta. Eso es chévere, que las personas puedan sentir que, aunque llegan al mismo festival, siempre hay algo nuevo por descubrir.

Queremos que se respire la misma esencia, pero que esté en constante evolución, nuevas decoraciones, nuevas activaciones de marca, escenarios, artistas… todo para que la gente llegue y se sorprenda.

Es un trabajo que arranca el lunes siguiente al cierre del festival. Analizamos qué salió bien, qué se puede mejorar y cómo seguir subiendo el nivel. Es un proceso que toma tiempo, casi un año o más.

¿Qué motivó la creación del Festival Cordillera y por qué centrarse en lo latino?

Colombia no tenía un festival centrado en lo latino. Observamos que en otros mercados los festivales latinos tenían gran atracción. Saliendo de la pandemia, comenzamos a conceptualizarlo, y como teníamos tiempo, pudimos desarrollar una propuesta sólida.

Aunque ahora es similar al Estéreo Picnic en magnitud, los conceptos son totalmente distintos.

Además, estamos comenzando a recibir mucho público internacional. No solo de otras ciudades de Colombia, sino también de otros países, que ya tienen a Cordillera como referencia. Esto también dinamiza la economía local como el turismo, el transporte, la gastronomía.

¿Qué papel ha jugado la comunicación estratégica en el posicionamiento del festival y cómo se renuevan cada año?

Ese también es un reto. Cada año nos reinventamos visualmente. Nos aliamos con artistas emergentes colombianos y les damos libertad creativa para imaginar un nuevo concepto visual. Eso mantiene la imagen del festival siempre fresca.

Comenzamos la comunicación con “Creyentes” hace unos 6 o 7 meses. Cuidamos mucho la estética gráfica, nos aseguramos de que lo que le llegue al público sea algo superlindo y bien hecho.

Cristian Camilo Palma Suárez / Coordinador de diseño de tiendas de Koaj

¿Cómo logra Koaj conectar con las nuevas generaciones a través de la música y la moda en espacios como el Festival Cordillera?

Koaj reafirma su propósito de conectar con las nuevas generaciones a través de la música, la moda y la autenticidad. La marca entiende que las audiencias latinas buscan más que prendas, buscan expresarse, sentirse parte de un movimiento cultural y proyectar su identidad. Con el lanzamiento de esta colección, Koaj apostó por un estilo fresco y versátil que respondió a los gustos de una generación diversa, urbana y apasionada por la creatividad, fortaleciendo así su relación con los jóvenes y consolidándose como un referente en el territorio musical y de moda en la región.

María José Sánchez / Gerente de Cultura para los whiskys de Diageo

¿Cómo logra Diageo, a través de marcas como Buchanan’s y Old Parr, conectar la música con otras pasiones culturales, y al mismo tiempo, ofrecer experiencias innovadoras dentro de un festival latino como Cordillera?

Este año, con Diageo tenemos dos de nuestros grandes whiskies presentes. Por un lado, está Buchanan’s, que tiene el VIP del escenario número dos, donde se presentaron grandes artistas. Fue el parchadero perfecto para disfrutar de un whisky de lujo o premium, sentarse y elevar la experiencia.

Además, con Buchanan’s trajimos una zona futbolera dentro del espacio de experiencias de marca. Este año anunciamos que somos promotores oficiales del Mundial FIFA 2026, y creemos que la música y el fútbol tienen mucho más en común de lo que se pensaba.

En esta edición del Festival Cordillera, hay muchos artistas con canciones que emocionan tanto como un gol.

Con Old Parr, que repite este año por segunda vez, tuvimos más de siete barras distribuidas por todo el festival. Este es un whisky escocés, pero decimos que tiene alma latina, porque siempre ha honrado las raíces, especialmente a Colombia. Este año lo modernizamos con un cóctel delicioso creado en alianza con BBC Cervecería. Queríamos que la gente lo disfrutara de una manera más casual y diferente.

María Teresa Pérez / Directora de Marketing de Coca-Cola para Colombia y Venezuela

Coca-Cola ha estado históricamente ligada a la música. ¿Cómo construyen esa conexión desde lo latino y lo local?

Desde el primer momento, Coca-Cola se ha conectado culturalmente a través de la música. Este año llegamos con fuerza con la plataforma Coke Studio, preguntándonos: ¿Somos música, pero cómo hacemos para ser relevantes en este festival tan latino?.

Coca-Cola es una marca global, pero su éxito radica en ser localmente relevante, es decir, busca el contexto, entiende muy bien a su audiencia colombiana y se pregunta: ¿Con qué conecta la gente, que les gusta ver?.

Tiene que ver con eso, cómo buscamos en estas audiencias locales, esas conexiones que van más allá de lo transaccional.

¿Por qué apostaron por Delirio como propuesta cultural para esta edición del Festival Cordillera?

En el FEP llevamos una propuesta única que funcionó espectacularmente. Para Cordillera, que tiene como concepto “El futuro es latino”, queríamos sorprender con algo inesperado, con algo que nadie se lo esperara, que fuera una sorpresa o que fuera tan bueno para no perdérselo.

Nos preguntamos qué show colombiano nos representa con orgullo. Y Delirio es un espectáculo de talla internacional, como un Circo del Sol colombiano.

Muchos aún no lo han visto, pero lo sienten suyo. La cultura caleña es un show en sí misma, y la salsa está en nuestro ADN colombiano, sin importar de qué región seamos.

¿Cuál es el enfoque de Coca-Cola en festivales futuros y cómo planean seguir conectando con el público joven?

Seguiremos apostando por la música. La plataforma Coke Studio nos ha funcionado muy bien, especialmente con audiencias jóvenes. El consumidor lo valora y su sentimiento positivo hacia la marca es gigantesco. El reto ahora es con nosotros, es seguir superándonos, hacer algo más grande, más interesante.

Juanita León / Directora de marcas locales premium en Bavaria

¿Qué elementos hacen que Club Colombia conecte de forma auténtica con el público del Festival Cordillera?

Inicialmente partimos de la pregunta ¿Qué nos conecta con este público? Cordillera es una experiencia musical que grita, goza y celebra lo que somos como colombianos. Por eso, la experiencia que brindamos no es solo una activación de marca, sino un escenario más. Un espacio para disfrutar entre presentaciones.

¿Cómo busca Club Colombia proyectarse como una marca latinoamericana a partir de su participación en Cordillera?

El festival Cordillera marca un camino muy claro de lo que somos como país y como colombianos. Y eso permite que las marcas entren desde un ángulo diferente.

Club Colombia es la cerveza por excelencia del país, pero también queremos posicionarnos como una marca latinoamericana. Hoy en día, ser latino está de moda, y creemos, como dice Cordillera, que el futuro también es latino.

¿Qué papel jugarán los festivales en la estrategia futura de Club Colombia y cómo planean seguir creciendo en estos espacios?

Yo sueño mucho, hemos encontrado una fórmula que funciona muy bien en el festival, música, ritmo y la pasión del fanático. Club Colombia encaja con la música latinoamericana, con la buena cerveza y con la energía del público. Creo que esa es la experiencia que se lleva Club Colombia junto a Páramo.

Juan Sebastián González / Brand Manager de Fútbol y Outwear en Adidas Colombia

¿Cómo se alinea la presencia de Adidas en Cordillera con su estrategia de conectar con la cultura latina y el estilo de vida del consumidor actual?

Adidas Colombia encuentra en el Festival Cordillera un punto de conexión que converge con la cultura latina. Desde la categoría outdoor, buscamos capitalizar nuevas audiencias que se identifican con la música, la comunidad latina y el lifestyle.

Donde la gente vea nuestros productos como algo que les funciona para venir a festivales, como algo que les funciona en el día a día, como algo que les funciona para que se tomen un café y no solamente como los productos que funcionan para ir a hacer montañismo y demás.

¿Cuál es el significado detrás de la activación de la montaña y cómo representa el universo de Adidas en este tipo de eventos?

Somos una marca deportiva con múltiples subcategorías. Queremos que el consumidor entienda que Adidas no es solo tenis, running u Originals; es un universo completo de lifestyle. La montaña simboliza esa conexión con lo natural, lo latino y lo diverso. Y ese es nuestro enfoque dentro del festival.

Páramo Presenta se posiciona como un líder en la creación de experiencias de marca memorables

Me podría quedar contándoles todo lo que me lo disfruté, sobre todo hablando con los voceros y conociendo sus estrategias para llevar activaciones sólidas, interesantes, creativas y que se sintieran orgánicas dentro del mundo del festival. No importó pasar frío, pues me voy reafirmando mi decisión de que Carlos Vives cantará en mi matrimonio y que sin duda este festival dejó esa huella que me recuerda al calor de la costa, con las personas saltando a mi lado de la felicidad, aunque nos encontremos en la fría Bogotá.

El Festival Cordillera redujo significativamente el uso de diésel gracias a la instalación de paneles solares y baterías especiales, implementó baños secos, eliminó plásticos de un solo uso, y promovió activaciones con materiales reciclables. Además, la Aldea Verde volvió a ser un espacio clave para fomentar la conciencia ambiental entre los asistentes.

Sembró más de 30.000 árboles en la Cordillera Andina, y también dejó más de 55.000 empleos entre directos, indirectos e inducidos, reafirmando que la música es mucho más que entretenimiento.

Demostró que un evento bien pensado puede transformar ciudades, dinamizar economías y fortalecer comunidades. Un proyecto cultural, ambiental y social que sigue escribiendo el futuro, que como lo grita su lema, es profundamente latino.