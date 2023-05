Pañales ecológicos para un futuro sostenible

Ella es Mariana Niño, la emprendedora detrás de The Baby Splash. Foto: Cortesía The Baby Splash

“¡Hola chicos! The Baby Splash es una marca de pañales reutilizables y prendas para el agua amigable con el medio ambiente. ¿Qué significa eso? Pues que nuestros productos para bebés y niños están hechos con materiales que no dañan la naturaleza. Además, son muy divertidos y coloridos, para que los pequeños se diviertan mientras ayudan a cuidar el planeta. ¿No es genial? Queremos que las familias desarrollen hábitos que sean buenos para el medio ambiente o que causen el menor impacto posible en él.

Nuestro equipo administrativo está compuesto por tres emprendedores creativos, motivados y enfocados al servicio al cliente. Adicionalmente contamos con una red de satélites de confección que emplean aproximadamente a 25 mujeres, en su mayoría madres cabeza de familia conscientes del impacto negativo de la industria textil sobre el medio ambiente, nos trazamos el objetivo de usar por lo menos 8 0% de materiales reciclados o recuperados en la confección de nuestras prendas para el 2023. Tenemos presencia a nivel nacional por medio de nuestra página web y tenemos presencia física en la tienda por departamento más importante del país y en diferentes boutiques. Nuestro plan de expansión empieza en julio de 2023 en España, y esperamos tener presencia en 3 países más de la unión europea para el 2024″, de esta manera llegó la historia de The Baby Splash a 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos de El Espectador. Hablamos con Mariana Niño, su fundadora y aquí les contamos su historia:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

33 años, Administración de Empresas.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Todo empezó en abril del 2021 en un viaje a Santa Marta, donde nuestra hija Emma tuvo una conexión especial con la playa, la arena y el mar. Mientras disfrutaba, lo hacía con su pañales desechables para el agua. Mi esposo y yo siempre hemos sido conscientes de la importancia de cuidar el medio ambiente y tomamos acciones en nuestro hogar para contribuir a recuperarlo; hacemos compostaje, separamos la basura, usamos cepillos de dientes de bambú y en su momento intentamos usar pañales de tela para Emma.

Nuestra preocupación y deseo de dejarle a Emma un mejor planeta, nos llevó a emprender este nuevo camino enfocado en pañales reutilizables para el agua y ha venido creciendo con prendas prácticas con materiales amigables con el medio ambiente. Gracias a nuestra empresa de confección textil, Coltrade Solutions SAS creamos en septiembre del 2021 la marca bajo el nombre The Baby Splash, una marca amigable con el medio ambiente que busca hacer una diferencia en la vida de las familias a través de productos sostenibles y de alta calidad.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Cuando tomé la decisión de fundar The Baby Splash, estaba desempeñando el cargo de Brand Comms Style (Adidas Originals) en el departamento de marketing de Adidas Colombia. Lo que me impulsó a emprender fue mi deseo de pasar más tiempo con mi familia, especialmente con mi hija (en su momento de un año y medio de edad), dado que me resultaba difícil tener un equilibrio entre mi trabajo y mi vida personal. En consecuencia, a finales de mayo de 2021 renuncié a mi puesto en esta multinacional para dedicarme a mi emprendimiento y a ser madre.

Mi esposo desempeñó un papel clave en este proceso al brindarme el apoyo necesario para iniciar mi proyecto. Además, aprovechamos la infraestructura y capital de trabajo de nuestra empresa Coltrade Solutions SAS, que lleva varios años en el mercado de la confección, lo que nos permitió arrancar con mayor solidez.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Me apalanqué del capital de trabajo de Coltrade Solutions SAS, empresa colombiana del sector textil con más de 6 años de experiencia en confecciones de la cual soy accionista junto con mi esposo.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Hemos logrado cambiar la percepción sobre el uso de los pañales reutilizables para el agua y hemos fomentado la concientización acerca de su importancia. En Colombia, existe una percepción errónea sobre los pañales reutilizables para el agua y estamos trabajando en educar a las familias para que, junto con nosotros, puedan adoptar un enfoque más consciente sobre el uso de este tipo de prendas.

6. ¿Soy feliz?

Para mí la felicidad es estar tranquila con mi presente y hoy mi felicidad es completa, tengo tiempo para mi emprendimiento, para mi hija, para ser esposa, amiga, y todas las funciones que tenemos como mujeres. Mi tiempo es lo más valioso que tengo y hoy es invertido en tener mejor calidad de vida.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Actualmente no consideraría vender mi emprendimiento, ya que aún hay mucho por hacer. No es solamente una marca de prendas sostenibles, sino también una comunidad comprometida con la sostenibilidad que actúa como guía para las familias conscientes sobre la importancia de cuidar el medio ambiente.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Gracias a la infraestructura con la que contaba, no fue difícil empezar. Sin embargo, lo complicado ha sido mantenerme y aprender a manejar mi tiempo, prioridades y responsabilidades como propietaria de una marca, especialmente después de haber trabajado durante ocho años en diferentes empresas donde las posiciones, responsabilidades y procesos están muy estructurados.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿ Qué me hace falta?

Es un sueño en proceso. Estoy segura que vienen muchos más cosas y cada día de la mano de The Baby Splash se generan nuevos sueños y retos.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Siguen nuevos productos y nuevos mercados para la marca, todos enfocados en que sean prendas sostenibles y prácticas para las familias. Hay un largo camino, todavía la participación de pañales reutilizables es insignificante dentro de la categoría de pañales en el mercado colombiano.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

100 % escalable, tenemos un modelo de negocio con bajos costos fijos y que ha ido creciendo exponencialmente. Cada día las familias optan por materiales y productos amigables con el medio ambiente. Estamos apenas en un 10 % de nuestra capacidad de producción y nuestro modelo de negocio permite escalar sin inversiones adicionales.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Al ser un emprendimiento escalable soy fiel de que uno no puede cerrar las puertas a la inversión pero debe hacerse una evaluación de pros y contras para la marca. No es buena idea tener como socio a un desconocido, pero si el capital viene de alguien con experiencia que aporte algo más que plata es bienvenido.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No me arrepiento de nada de lo que he hecho y he logrado, el camino de emprender es ver cada uno de esos “problemas”, “retos” y “dificultades” como aprendizajes que nos han llevado a estar donde hoy estamos.

14. ¿Quién me inspiró?¿A quién me gustaría seguir?

Mi hija Emma, quien hoy tiene 3 años, me inspira cada día. Gracias a ella, comencé a ver la necesidad de crear un producto que no tuviera un impacto tan negativo en el medio ambiente y continuar con la marca. La mayoría de las personas no son conscientes de lo que está sucediendo con nuestro planeta y es ahí donde encuentro mi inspiración: poder entregar a las generaciones futuras un mundo menos contaminado y con una mayor conciencia ambiental.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Si, muchas veces tuve momentos en lo que no estaba enfocada en mi emprendimiento y sentía ganas de tirar la toalla, pero ahí esta el poder de la mente y no entregarle el poder de tus acciones a los fracasos sino poder pararte cada día a seguir mejorando sin importa qué tan difícil sea.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

En realidad no, mi comunidad hoy es mi esposo y nuestra empresa.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende?¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Este es uno de los objetivos, poder educar a las familias de hoy para que los niños que estarán liderando el mañana tengan esa consciencia ambiental.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años me veo liderando una marca de ropa infantil sostenible, que no solo se enfoque en producir prendas amigables con el medio ambiente, sino también en promover una cultura de crianza sostenible y consciencia ambiental entre los padres de familia. Es mi visión poder crear una comunidad comprometida con el futuro de nuestro planeta y la salud de nuestros niños.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia ha jugado un papel muy importante, comenzado por mi hija, que fue la inspiración. Mi esposo quien creyó en mi marca y me dio la mano para comenzar. Mis papas y mis suegros siempre han creído en mí y me han apoyado en cada una de mis decisiones, y por ultimo mis amigos, son quienes me impulsan a seguir creyendo en mí y en mi sueño.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Me encantaría poder ayudar a otras personas a que logren sus sueños por medio del emprendimiento.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Hoy tengo un equipo administrativo que me ayuda con todo el tema de la producción de las prendas.

Angie, es la persona que esta al frente de que la confección de las prendas para salgan bien y se entreguen a tiempo; Diego, mi esposo, es el gerente de Coltrade Solutions SAS y es el responsable de la parte gerencial y financiera; Daniel y su equipo son las personas que confeccionan nuestras prendas y yo me encargo de toda la parte de marketing y comercial.

22. ¿Cuál es mi sello personal?¿Qué me diferencia del resto?

Me considero una persona muy empática, lo que me lleva a siempre a dar lo mejor a las personas que me rodean. Este enfoque se refleja en cada una de las prendas que ofrecemos en la marca, eso es lo que nos diferencia del resto. Además, me considero una mamá muy práctica y eso se ve reflejado en cada uno de nuestros productos, los cuales están diseñados para hacerle la vida más fácil a los padres y a los niños.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Hay una frase que me encanta y dice “aprender para emprender”. Yo estudié en una universidad enfocada en el emprendimiento, lo que hizo que todos los estudiantes tuviéramos ese pensamiento en común. Sin embargo, yo sentía que no estaba preparada para eso y que en una trabajo en una empresa iba a estar bien. Hoy veo lo equivocada que estaba y le doy gracias a las personas que me empujaron a crear The Babu Splash, eso me ha llevado a ser una persona totalmente diferente a la que trabajaba en Adidas o en la Riviera. Haber emprendido me enseñó a creer en mí y en mis habilidades.

