La startup que le compite a los bancos con IA y atención rápida a emprendedores

Federico Gómez, CEO (arriba, izquierda), y cofundador de Plurall, acompañado de Martha Fajardo, Mónica Saavedra, Glenn Goldman, Gustavo Gonzalez, Iván Wilches, Natalia García y José Gustavo Fuentes, los demás cofundadores. Foto: Cortesía Plurall

Hace unos meses me hablaron de una fintech que no tenía en el radar. Se llama Plurall, me dijeron. Entonces empecé a indagar. Vi que a finales de 2024 la noticia era que BBVA Spark había cerrado un acuerdo de financiación con esa compañía “para apoyar a microempresas en Colombia”. También encontré que la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá había sellado una alianza con dicha startup para “cerrarle la llave al gota a gota”.

Pregunté, buscando detalles, qué hacían, y me contestaron: "Plurall es una entidad financiera digital que usa inteligencia artificial (IA) para ayudar a millones de dueños de pequeños negocios y emprendedores en Colombia que no pueden obtener créditos de los bancos tradicionales".

En otras palabras, le dan “acceso rápido a dinero para sus negocios, ya sea directamente o asociándose con aplicaciones y empresas populares que ya usan los emprendedores, como billeteras digitales, compañías de telefonía e incluso software de contabilidad”.

Me contaron que “la IA propia de Plurall, llamada Bodhi Tree, hace que obtener un crédito sea súper rápido (¡como en 30 minutos!) y aprueba a muchas más personas que los bancos tradicionales”.

Les pregunté por sus cifras: “Plurall empezó en 2021 con un equipo de 8 cofundadores con el propósito de generar un impacto en la vida de los emprendedores que no encuentran acceso a capital de trabajo. En tan solo dos años hemos escalado a un equipo de trabajo de más de 64 personas en 6 países de América (Colombia, principalmente; México, Estados Unidos, Perú, Argentina y Venezuela) compuesto en un 40% por mujeres y 60% por hombres. Hemos logrado acreditar más de 6,000 emprendedores a lo largo de todo el país y más de 600 de ellos permanecen con nosotros en segundos, terceros, y más créditos (renovaciones). Cualquier emprendedor en Plurall puede obtener desde $400 mil pesos hasta $25 millones, y aunque los montos pueden ser pequeños, solo en lo corrido del 2025 desembolsamos más de 2.5 millones de dólares (más de 10,000 millones de pesos)”.

Me puse en contacto con Federico Gómez, CEO y cofundador de Plurall, quien después de confirmar que efectivamente quería ser parte de la comunidad de emprendimiento que estamos creando en El Espectador, se lanzó a contestar nuestro formato de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y esto fue lo que nos contestó:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 44 años.

Pregrado en Derecho en la Universidad de los Andes.

Maestría en derecho y administración de empresas en Northwestern University / Kellogg School of Management en Chicago.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Durante la pandemia vimos que Colombia, al igual que todos los países de América Latina, tenía un problema muy serio de inclusión financiera de los pequeños negocios. El enfoque ha sido desde el primer momento armar un modelo de negocio alrededor de los incentivos regulatorios existentes para atender este nicho, mediante la implementación de lo más avanzado a nivel mundial en materia de tecnología financiera e inteligencia artificial.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Ha sido un proceso muy complejo que ha implicado la necesidad de levantar varias rondas de inversión, inicialmente para contratar el equipo base, la creación del “producto mínimo viable”, la iteración en los modelos de riesgo y la creación de alianzas estratégicas. Cinco años de mucho esfuerzo y determinación.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Nos hemos fondeado con diferentes rondas de inversión en las que han participado fondos institucionales, bancos, ángeles, etc.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos solucionando un problema real. Podemos contar con orgullo que hay un antes y un después de Plurall. No existe otra plataforma que esté en capacidad de originar créditos de capital de trabajo para microempresarios en cuestión de minutos y sin pedir garantías, tiempo mínimo de operación, estados financieros, extractos bancarios u otros requisitos burocráticos que separan a estos negocios del capital que necesitan para funcionar.

6. ¿Soy feliz?

Absolutamente. Pero feliz no quiere decir que tenga una vida fácil. La felicidad en mi caso viene de ver que los resultados se han dado y que estamos logrando cambiar positivamente la vida de miles de negocios, que son el eje de la economía colombiana.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Si se presenta un comprador que pueda llevar a Plurall al siguiente nivel y mantener el legado de lo que hemos construido, es algo que tenemos que evaluar.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Durísimo. Pero no creo que sea más duro que otros caminos profesionales, sencillamente tiene unos retos diferentes y unas reglas de juego que hay que entender bien.





9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Estoy lejos de haber cumplido mi sueño. Falta lograr una masa crítica donde el impacto en la sociedad sea mucho más contundente. Para eso hay que seguir ejecutando y avanzando en cada hito día a día.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguir ejecutando el plan de negocio, seguir aliándonos con jugadores que apalanquen el crecimiento y nos permitan tener diferentes discusiones que lleven a Plurall al siguiente nivel.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Completamente. La magia de las empresas de tecnología financiera como Plurall, es poder escalar exponencialmente, una vez el producto logra cierto nivel de tracción y madurez.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

No. Solo invitamos a ser inversionistas de Plurall a entidades con quienes encontramos sinergias a nivel estratégico y misional.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Es una pregunta difícil en el mundo del emprendimiento. A diferencia de otros sectores, en este mundo se construye mediante miles de pequeñas equivocaciones: es la única forma de encontrar lo que el mercado está esperando de una forma eficiente. No existe tal cosa como la “gran idea”. El 99.9% de esas grandes ideas cambian de enfoque cuando se encuentran con la realidad del mercado.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Soy un gran admirador del ecosistema de emprendimiento de los Estados Unidos. No solo Silicon Valley, realmente admiro la cultura de emprendimiento que lleva varios muchos años, desde Vanderbilt, Rockefeller, Carnegie, JP Morgan, Ford y Edison, hasta los herederos de esos cimientos en el mundo moderno, como Bill Gates, Jeff Bezos y otros.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Miles de pequeños y grandes fracasos. La razón por la cual seguimos donde estamos es porque nunca pensé en tirar la toalla. Creo que ese es uno de mis diferenciadores: no tiró la toalla nunca.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Muchas comunidades. Estamos cerca de Endeavor, Colombia Fintech, Startup Uniandes, la comunidad global de Tech Pioneers del Foro Económico Mundial, entre otros.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Definitivamente sí. Estamos ayudando a redefinir las reglas de juego sobre cómo se deben aproximar las microfinanzas, no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Por eso, el Foro Económico Mundial nos eligió en un selecto grupo de 100 startups de tecnología a nivel mundial, que están redefiniendo el statu quo en las industrias en las que están.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años seguramente voy a seguir empujando a Plurall o estaré emprendiendo algún otro proyecto con alto impacto. Plurall, espero que esté dejando huella en varios países, ayudando a cambiar la vida de millones de empresarios.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

El 99% de mi energía y determinación se la debo a mi esposa e hijas. Por eso nunca tiro la toalla.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

No creo que lo haya logrado, falta mucho camino. Siempre estoy en constante diálogo con otros emprendedores aportando un granito de arena.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Tengo la fortuna de tener un equipo maravilloso, que ha entendido la dinámica de lo que estamos haciendo y que tiene la completa disposición de estar aprendiendo y construyendo al mismo tiempo.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Soy mucho más consciente de mis debilidades que de mis fortalezas. Por eso escucho mucho y hablo poco.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Pocos caminos en la vida pueden hacer a alguien tan feliz como emprender, pero no creo que todo el mundo se deba apresurar para iniciar este camino. Hay que llegar preparado emocionalmente y con las herramientas adecuadas para navegar en la complejidad y el caos. La experiencia previa es un gran determinante del éxito de los emprendimientos.

