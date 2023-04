Prendas de vestir que hablan del amor y el respeto por los animales

Ella es Valentina Lemos y su mamá, las emprendedoras detrás de una idea de negocio que habla por los animales. Foto: Cortesía Zierra Leona

“Nuestro propósito es transmitir el amor que tenemos por los animales y su cuidado en forma de colores y prints alegres que inspiren a la conservación de la naturaleza de una manera positiva. Somos una marca que va más allá de solo vender prendas de vestir femeninas queremos crear una comunidad de personas que vibren con nosotros en esta aventura salvaje que incluye mucha diversión, muchos colores, patrones, movimiento y amor por los animales, que al final son la inspiración de todo.

Promover igualdad y responsabilidad en nuestra comunidad hace parte de nuestros principios como marca. Estamos comprometidas con la transparencia y los cambios positivos por medio del empoderamiento social y económico de la base de nuestra sociedad, las mujeres. Nuestro equipo está compuesto por siete mujeres, dos de ellas cabeza de familia. Creemos firmemente que el crecimiento se da en un entorno laboral diverso y saludable que permite a cada una de nuestras integrantes destacarse por sus habilidades únicas.

Más allá del respeto por la fauna y la flora, el compromiso con el medio ambiente y el futuro del planeta es otro de los pilares de nuestra marca. Mientras en nuestro taller implementamos procesos sostenibles (como el upcycling de prendas de colecciones pasadas), nos aseguramos de escoger a nuestros proveedores de manera responsable y constantemente los apoyamos en el proceso de mejorar sus prácticas. Detrás de nuestros estampados vibrantes hay fibras obtenidas a partir de PET reciclado y un proceso de sublimación eco-friendly que no utiliza agua ni químicos.

A pesar de tener varios eslabones en nuestra cadena de producción, buscamos ser honestas y completamente transparentes con el origen de nuestras prendas y el impacto ambiental que estas generan. Es una ardua tarea que estamos comprometidas a completar y cada año aspiramos a reducir nuestra huella de carbono”, así cuenta su idea de negocio en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos Valentina Lemos, una de las emprendedoras detrás de un negocio enfocado en moda en Colombia. Hablamos con ella en nuestra sección y aquí va su historia:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

24 años, Diseño Industrial.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La marca Zierra Leona nació durante la pandemia, en una sociedad entre mi mamá y yo. Desde siempre, nos ha unido el amor por los animales, algo que ella me inculcó desde pequeña. Fue precisamente ese amor por los animales el motor que impulsó la creación de la marca, que utiliza la moda como excusa para rendir tributo a estos seres vivos.

Cada colección que lanzamos narra una historia alrededor de un animal diferente y su entorno, lo que nos permite mostrar la belleza y la diversidad de la naturaleza a través de prints y siluetas. Además, es importante destacar que para nosotras, la sostenibilidad no es algo que se deba abordar desde el punto de vista de la culpa, sino desde la lógica: si amamos a los animales, debemos preocuparnos por su entorno. Por eso, desde el inicio, la idea fue crear una marca divertida y colorida, con siluetas orgánicas y diseños que rinden homenaje a los animales que tanto amamos.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

A pesar de no haber estudiado moda ni de tener experiencia en la construcción de prendas de ropa, logramos hacer realidad la marca Zierra Leona gracias a la base que tenía mi madre en el mundo de la moda. Cuando era pequeña, ella tenía una marca de ropa para niñas, lo que nos facilitó mucho las cosas. Para arrancar, le dije a mi mamá que yo me encargaría de los primeros prints, en ese momento estaba estudiando ilustración en la universidad y era algo que me apasionaba. Yo creaba los diseños y ella se encargaba de la producción.

Comenzamos con ocho referencias y una docena por cada referencia, pero después de esto, durante la pandemia, me sumergí mucho en el mundo de la moda y me enamoré de él. Compré una máquina de coser sin saber hacerlo, y aprendí a través de tutoriales en YouTube. Tamara de Manual de Moda fue una persona que admiramos y adoramos, ella nos ayudó desde el principio para organizar la marca, establecer bien quiénes éramos y hacia dónde queríamos ir con nuestro ADN. En resumen, gracias a la experiencia de mi madre, mi pasión por la ilustración y la moda, y el aprendizaje constante, logramos hacer realidad la marca.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Para poder financiar la marca Zierra Leona, inicialmente utilicé mis ahorros personales y decidí invertir ciegamente en el proyecto. Gracias a la ayuda de mi madre y de mi padre, pudimos empezar. Yo aporté la mayor parte de los fondos junto con mi madre, y mi padre contribuyó con un 10 %. Sin embargo, cabe destacar que no arrancamos con más de $8.000.000. Durante la etapa inicial, me encargué del branding, del Instagram, de los prints, de las fotos, etc. Tuvimos que convertirnos en verdaderas toderas y aprendices en el camino, y este proceso de aprendizaje fue increíble.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

En la actualidad estamos logrando crear una comunidad sólida de mujeres fuertes, valientes y apasionadas por la moda, que además están conscientes del mundo en el que vivimos y que aman los animales tanto como nosotras. Además, estamos generando empleo para seis mujeres, dos de las cuales son cabeza de familia.

Estamos cambiando la forma en que mucha gente ve la ropa, porque nuestra marca no solo se trata de vestirse por vestirse, sino de tener un propósito y un significado detrás de cada prenda que creamos. De manera paulatina y suave, estamos logrando que las personas comprendan que la moda también puede ser sostenible y respetuosa con el medio ambiente, al mismo tiempo que ayuda a crear un cambio positivo en la sociedad. En resumen, con Zierra Leona estamos logrando mucho más que crear ropa bonita, estamos creando una comunidad y un movimiento que tiene como objetivo fomentar un cambio positivo en el mundo.

Zierra Leona es una marca con presencia en ocho países, incluyendo Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá y República Dominicana, entre otros. Este alcance geográfico se ha logrado gracias al esfuerzo y dedicación de un equipo dedicado y comprometido. Además, en términos de cifras, Zierra Leona ha logrado consolidarse como una marca líder en su sector gracias a la calidad de sus productos y servicios, lo que ha permitido un crecimiento sostenido y un aumento en la fidelización de su base de clientes ya que la idea no es solo vender un producto, sino una experiencia y crear una comunidad con los mismos valores de la marca.

Desde el año pasado Zierra Leona ha triplicado sus ventas al igual que los integrantes de su equipo.

6. ¿Soy feliz?

Soy demasiado feliz, Zierra Leona me hizo descubrir mi pasión. Me levanto todos los días feliz con el equipo que tenemos.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Creo que en este momento en el que estamos no, pero eventualmente puede que sí.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Siendo muy sincera, a pesar de los obstáculos, peleas con mi mamá y problemas que se pueden atravesar en cualquier empresa, ha sido fácil. Pero no fácil porque todo ha salido bien o porque no haya problemas y días que uno no quiera seguir, sino fácil porque soy muy feliz con la marca y con lo que hacemos todos los días, entonces veo cada problema como una forma de seguir mejorando,.Además, como Zierra Leona empezó como un emprendimiento pequeño o un hobbie sin que nosotras quisiéramos vivir de esto, hemos ido creciendo muy orgánicamente, sin inyectarle nada de capital, hemos ido subiendo en escaleras poco a poco y ha sido un camino muy gratificante y de mucho aprendizaje.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Para nada, siento que he ido cumpliendo el inicio de mi sueño y siento que éste se cumple a diario. Se van cumpliendo mini sueñitos todo el tiempo. Se cumplió un sueño entrando a otro país, ahora estamos en 11. Se cumplió un sueño entrando a una concept store, ahora estamos en varias; se cumplió el sueño de pasar de trabajar en mi casa a tener una pequeña oficina...ahora tenemos una casa que le llamamos Zierra Leona wild house y tener mi oficina-taller que fue un sueño de decorar. Mejor dicho, yo soy de las que celebra todo y no doy nada por hecho. Sé que falta demasiado camino por recorrer pero cada paso que se cumple es un mini sueño para mi.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Ahora con Zierra Leona estamos buscando:

- Afianzar nuestra posición en el mundo de la moda Colombiano con nuestro ADN muy claro y directo a nuestros clientes.

- Expandirnos en nuevos países :Estados Unidos, Europa y el Medio Oriente.

- Organizarnos y seguir creciendo internamente como equipo. Este año que pasó tuvimos muchos cambios y adiciones en nuestro equipo, entonces estamos organizándonos desde adentro para reflejar eso.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Si es escalable conservando siempre el lema de no sobre producir y manteniendo estándares de calidad y sostenibilidad.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

No.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Creo que esta pregunta la dirijo más hacia la producción, en este aspecto sí hemos tenido inconvenientes. Y no volvería nunca a no hacerle doble y triple control de calidad a una tela nueva o a delegarle algo muy importante de la marca a alguien en el cual no confío al 100 %.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

En el caso de Zierra Leona, mi mayor inspiración ha sido mi mamá, quien ha sido un ejemplo de perseverancia y dedicación. Desde pequeña, me ha inculcado el amor por los animales y ha sido mi cómplice en la creación de la marca. Su experiencia en la industria de la moda y su apoyo incondicional han sido fundamentales para el éxito de la maraca. Además, la naturaleza y los animales son una fuente constante de inspiración para mí, y a través de ella puedo rendirles homenaje y crear consciencia sobre la importancia de su preservación. En resumen, mi inspiración proviene de mi familia que además, desde mis abuelos han creado empresa. Escuchar sus historias de cómo empezaron de cero son muy motivantes.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Si ha habido muchos obstáculos y momentos difíciles, sin embargo, nunca he pensado tirar la toalla.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Mi familia y amigos son la comunidad que más me apoyó.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Creo que sí, 100 % siento que más que nunca es el momento de que la moda realmente cuente historias y represente algo.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En cuanto a mi papel en la marca, me veo en un rol de liderazgo y dirección, pero siempre rodeada de un equipo creativo y apasionado que me ayude a seguir evolucionando y haciéndola crecer. Me veo también aprendiendo constantemente y mejorando mis habilidades para poder llevar a Zierra Leona al siguiente nivel, pero sobre todo, me veo feliz y realizada, sabiendo que estoy contribuyendo positivamente al mundo y haciendo lo que realmente me apasiona.

En 10 años sin duda alguna me veo en el mundo de la moda, creo que con Zierra Leona encontré mi camino y no pienso desviarme de él. La familia para mí también es muy importante entonces me veo 100 % con una familia. En cuanto a la marca la veo en diferentes partes del mundo, siendo un referente de moda con propósito sin dejar de ser cool e innovadora.

- Nos veo con una comunidad mucho más grande y fuerte que resuene con nuestros valores.

- Nos veo con la posibilidad de ayudar mucho más de lo que hacemos ahora en fundaciones que ayuden y promuevan el cuidado animal y ambiental.

- Nos veo usando nuestras comunicaciones para mucho más que solo vender ropa, también para empapar a la gente con lo que vibramos mucho color, vida y amor por los seres vivos.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia y amigos han jugado el rol más importante en este proceso. Han sido mi roca, mi paño de lágrimas en momentos difíciles y de estrés, pero también los primeros en celebrar logros y mejoras. Desde el día uno todos, desde mis abuelos, han comentado, apoyado y sido parte de todo esto.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Sin duda alguna, y para nada siento que lo logré. Siento que todo es un camino de aprendizaje y todavía falta mucho por aprender, recorrer y lugares por llegar.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Hoy en día nuestro equipo es demasiado importante, sin ellas nada sería posible. El equipo está compuesto por Eliana, Camila, Helen, Nataly, Rocío, mi mamá y yo. Cada una encargada de producción, marketing, operaciones, logística, control de calidad, gerencia y dirección creativa respectivamente.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

El amor por los seres vivos, la autenticidad y la forma como se superan los obstáculos.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

De Zierra Leona he aprendido más que nunca en toda mi vida.

Primero aprendí de muchos roles como la fotografía -fui la fotógrafa de la marca al inicio-, aprendí cómo hacer video, styling, relaciones públicas, networking, producción, moldería, logística, a conocer textiles, mejor dicho de todo un poquito. Pero más allá de aprendizajes técnicos o de áreas en especifico, Zierra me ha enseñado mucho de la vida.

Mejor algo bueno a tiempo, que algo perfecto a destiempo. Soy demasiado perfeccionista y en este corto camino he aprendido con el inicio de la marca que siempre hay que hacer las cosas bien y nunca ser mediocres, pero que también debemos perdonarnos a nosotros mismos y aceptar que somos humanos y todo pasa por algo y en el momento que debe pasar. Iniciamos siendo cero perfectos como marca, sin un ADN claro, sin un norte evidente y esa imperfección al iniciar ha moldeado nuestro camino de la mejor manera.

Una idea no es nada hasta que uno la pone a funcionar y hay que confiar en las ideas de uno. A veces una idea no vale nada y se necesita de mucha convicción y fe hacia ella para saber ejecutarla y venderla. Aquí entra mucho en juego el trabajo en equipo, por eso digo que hoy en día el nuestro es todo porque realmente yo soy la que da las ideas, pero ellas son las que las ponen a rodar, las hacen posible, le meten marketing, logística y demás para vender y hacerlas realidad. Por eso creo que es demasiado importante confiar en el equipo que uno va construyendo.

Hay que confiar en uno mismo y no mirar qué están haciendo los otros. Cada persona tiene demasiado por contar, por explorar y por ofrecer. Dejemos de mirar a ver qué hacen los otros que seguramente lo más único, cool y diferente está adentro no afuera. Al principio me daba miedo proponer cosas nuevas o que no existieran pero ahora es todo lo que busco. Al principio me metía a Pinterest para buscar inspo y ahora es lo último que hago.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚