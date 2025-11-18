¿Qué valoran los profesionales a la hora de elegir una empresa para trabajar?

Hay que pensar en los diferentes niveles: Básicas (como alimentación y descanso), Seguridad (salud, trabajo y vivienda), Afiliación (relaciones y afecto), Reconocimiento (valoración personal) y Autorrealización (crecimiento personal). Foto: BBVA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Cada vez son más los profesionales que prefieren alguna forma de teletrabajo y la posibilidad de organizar su horario laboral frente al modelo presencial tradicional y las jornadas fijas.

Prueba de ello es que en 2017 apenas un 40% de los trabajadores a nivel global (47%, en España y 45% en Argentina) citaba la flexibilidad de horarios como uno de los tres factores que tenían en cuenta al tomar decisiones profesionales. Cinco años (y una pandemia) después, esta cifra se ha disparado hasta alcanzar un 93% de los empleados.

Estos datos se desprenden de los informes ‘La flexibilidad, clave para atraer talento’ y ‘Qué quieren los profesionales hoy’, elaborados por ManpowerGroup. Los estudios realizados por esta consultora de recursos humanos detallan que el trabajador argentino prefiere el teletrabajo a tiempo completo desde el hogar (28%) a un horario flexible de entrada y salida (23%).

En España o Perú, sin embargo, se prioriza la flexibilidad horaria (28% en ambos países) respecto a trabajar a tiempo completo desde el hogar (22% y 20%, respectivamente). En Brasil, la tendencia es aún más acusada, con un 41% de respuestas positivas a unos horarios flexibles y apenas uno de cada diez encuestados eligiendo solo teletrabajar desde casa.

La libre elección de turnos (11%, en Argentina, Colombia, Perú, México y cerca del 13% en España y Brasil) es también una tendencia compartida por todos los países latinoamericanos.

“En estos años hemos asistido a un cambio de modelo. Los profesionales priorizan cada vez más aspectos como la flexibilidad laboral, el tipo de contrato o el compañerismo en el trabajo”, explica Mónica Pérez, directora de Comunicación y Estudios de InfoJobs.

Escuchar y entender un estilo de vida

Para potenciar el talento hace falta trascender el concepto tradicional de trabajo. “Ahora tenemos que escuchar y entender el estilo de vida de la persona. Se personaliza el trabajo”, señala Vicenç Àlvaro, director de Marketing de ManpowerGroup para el Sur y el Este de Europa.

Según la pirámide de Maslow, una teoría de la motivación propuesta por el psicólogo Abraham Maslow a mediados del siglo pasado, las necesidades del ser humano se estructuran en cinco niveles:

Básicas (como alimentación y descanso).

Seguridad (salud, trabajo y vivienda).

Afiliación (relaciones y afecto).

Reconocimiento (valoración personal).

Autorrealización (crecimiento personal).

De acuerdo con esa teoría, a medida que se satisfacen las necesidades básicas, se sube de escalón y las personas pueden alcanzar metas más elevadas. Esta misma idea se puede trasladar a la relación que tiene el trabajador con su empresa. Es decir, se puede hablar de una jerarquía de necesidades según la cual los trabajadores pueden sentirse más satisfechos con su trabajo a medida que cubren todos los aspectos.

Tras la pandemia, algunos modelos laborales han cambiado y los profesionales tienen nuevas prioridades, como la calidad de vida o la conciliación, que se situarían en la parte más alta de la pirámide de Maslow. Según el informe Employer Brand Research 2022 de Randstad, el 65% de los encuestados se inclina por escoger una compañía en la que pueda conciliar lo laboral y lo familiar, mientras que el 62% valora el ambiente agradable. Además, la OMS realiza una serie de recomendaciones para proteger y promover la salud mental y, por tanto, el bienestar en el trabajo que tienen como factor en común la capacitación, tanto de administradores como de trabajadores.

La conciliación es otra de las palabras clave y cumple ese papel de balanza: ya sea sintiendo que se les apoya en el cuidado al bienestar, en su desarrollo profesional, en facilidades para cuidar de los suyos o bien, para poder aprender nuevas habilidades. “Hemos descubierto que podemos trabajar, hacer lo mismo, producir igual, pero además llevar a los niños al cole, jugar al pádel… la conciliación no es lo mismo para todos. Y descubres que no se ha caído el mundo”, complementa Álvaro.

Las reglas han cambiado y las empresas deben saber adaptarse a este nuevo paradigma donde los empleados son más exigentes. “Factores como procurar el bienestar de los empleados, atender a sus intereses y mejorar el entorno laboral para que se sientan satisfechos, resultan clave a la hora de atraer y retener el talento”, concluye Mónica Pérez.

*Texto publicado originalmente en BBVA, replicado en El Espectador con autorización de BBVA Colombia.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚