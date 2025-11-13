Nubank, de David Vélez, se apalanca en la IA y logró elevar ganancias un 40%

Oficinas de Nubank en Brasil. Foto: Bloomberg - Jonne Roriz

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Nu Holdings Ltd. afirmó que las funciones de inteligencia artificial que comenzó a implementar en Brasil ayudaron a la empresa fintech a aumentar los límites de las tarjetas de crédito de algunos clientes, lo que impulsó los ingresos y las ganancias del tercer trimestre.

Nubank, como se conoce a la empresa, afirmó que su cartera aumentó un 42% hasta alcanzar los US$30.400 millones hasta septiembre, según los estados financieros publicados el jueves. El director financiero, Guilherme Lago, afirmó que la IA ayudó a aumentar la capacidad de suscripción, algo que, según las previsiones de Nubank, le permitirá hacer crecer su negocio sin un aumento proporcional del riesgo.

“Lo que ha tenido mayor impacto hasta ahora son las mejoras en la suscripción de créditos, y podríamos decir que esto nos ayuda a acelerar el crecimiento con el mismo nivel de riesgo”, afirmó Lago en una entrevista antes de que se publicaran los resultados.

El repunte del crédito contribuyó a un incremento de las ganancias, que ascendieron a US$829 millones en el trimestre, un 40% más que el año anterior y por encima de la media de US$770,4 millones prevista por los analistas encuestados por Bloomberg.

Nubank comenzó a implementar un nuevo modelo de análisis de riesgos, acelerado en parte por la adquisición de Hyperplane, una empresa de inteligencia de datos de Silicon Valley que compró en junio de 2024. Según Lago, el nuevo modelo es más preciso que el anterior a la hora de identificar riesgos, lo que significa que el banco puede conceder límites más altos a clientes a los que antes tenía menos exposición.

El nuevo modelo se está implementando en Brasil, inicialmente en el negocio de las tarjetas de crédito, y debería empezar a utilizarse a partir de diciembre en México para las decisiones de crédito, tras unos meses de desarrollo, según Lago. En una segunda fase, Nubank quiere utilizarlo en el proceso inicial de aprobación de clientes.

La morosidad en Brasil alcanzó el 6,8% en el tercer trimestre, lo que supone una disminución de 0,4 puntos porcentuales en términos anuales, para los préstamos con pagos atrasados de más de 90 días.

Nu comenzará a operar como banco en México el próximo año, en un intento por ampliar su oferta de productos y captar nuevos clientes en el país. Nu ha estado operando allí con una licencia de préstamo no bancario que le permite ofrecer tarjetas de crédito y aceptar depósitos. Una vez que reciba la autorización completa, la entidad crediticia se centrará en las nóminas.

Lago afirmó que México ya muestra mejores cifras que las que mostraba Brasil en algunas líneas cuando tenía un número similar de clientes, en 2019.

“De ninguna manera diría que México es idéntico a Brasil, pero el modelo de negocio que desarrollamos en Brasil y adaptamos a México ha funcionado bastante bien”, afirmó.

La empresa alcanzó los 127 millones de clientes en septiembre, con 4,3 millones de nuevos clientes durante el tercer trimestre.

Batalla internacional

Nubank también mira más allá de América Latina. La empresa solicitó una licencia bancaria en Estados Unidos a finales de septiembre, afirmando que le ayudará a abrir las puertas para llegar a los expatriados latinoamericanos, pero también a una base de clientes más amplia en el país.

La empresa no es la única fintech que mira hacia el mercado estadounidense. Revolut Ltd. , con sede en Londres, también tiene planes de llegar al país, tras su incursión en Latinoamérica. En octubre, Revolut recibió las autorizaciones para operar como banco en México y crear un banco en Colombia, expandiendo así sus operaciones en los otros dos países en los que Nubank opera actualmente.

Nubank contrató recientemente a Michael Rihani como responsable de criptomonedas, con el fin de reforzar la oferta de estas a corto plazo y tender un puente entre sus servicios bancarios tradicionales y los activos digitales.

“Michael será una figura muy importante dentro del banco a la hora de desarrollar la estrategia para que podamos operar allí, no solo en Brasil o México, sino a nivel mundial”, afirmó Lago.

*Título cambiado por el editor de Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚