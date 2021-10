Mariana Velásquez y Santiago Londoño son socios, amigos y defensores del medio ambiente. En sus planes de vida nunca estuvo emprender, sin embargo, un video de una tortuga que se viralizó en redes sociales fue el motivo por el que decidieron empezar a soñar y materializar sus sueños. Hoy en día comercializan productos eco friendly, buscando disminuir la contaminación del planeta. En 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos, nos cuentan lo que ha significado trabajar a favor del medio ambiente, el impacto de sus productos en el mercado y sus objetivos a largo plazo.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Mariana Velásquez, 22 años,Mercadeo en EAFIT

Santiago Londoño, 24 años, Administración de Negocios

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

A raíz del video que se hizo viral con la tortuga que tenía un pitillo atorado en la fosa nasal, se despertó en nosotros una conciencia más fuere sobre los productos que consumíamos y lo que pasaba después de desecharlos. Empezamos a mirar alternativas de productos sin plástico e incluso en mi caso (Mariana) volverme vegetariana. Llegaron los pitillos de papel y a la gente no le gustaba esa experiencia dado que se deshacían o alteraban el sabor de la bebida. Por eso en abril del 2019 decidimos ofrecer pitillos reutilizables.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Primero teníamos muy claro el concepto, queríamos una boutique ecológica, por esta razón hicimos un ejercicio de investigar en el mercado nacional e internacional que ofertas había de productos eco. Construimos la marca, con muchos miedos hicimos una primera inversión y cuando lanzamos Ecotique recibimos mucho apoyo de la familia y amigos porque ellos fueron nuestras primeras ventas, pero además nos compartían en sus redes. Después fue mucha disciplina y dedicación en seguir mejorando el servicio, brindar más productos y estar juiciosos con los contenidos en redes.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Mariana: Recibí un préstamo por parte de mi papá, ya que en ese momento era estudiante y él decidió apoyarme con la primera inversión.

Santiago: Tenía unos ahorros provenientes de la práctica universitaria que había realizado, Ecotique comenzó con esos recursos.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos logrando algo propio, un proyecto de vida que crece cada día con nosotros, aprendiendo. Es un sentimiento de orgullo ver en lo que se está convirtiendo. Hay momentos difíciles, pero es muy bonito saber que se lucha por algo. Ya en temas de la ecología, estamos creciendo en una comunidad de jóvenes consciente que tienen un alto impacto ambiental, buscando alternativas en productos y modificando hábitos.

6. ¿Soy feliz?

Mariana: Soy muy muy feliz, pero debo admitir que no todo el tiempo fue así, emprender tiene muchas incertidumbres y responsabilidades, a medida que va creciendo el negocio, crecen también las emociones. Pero cada reto superado, cada cliente feliz y ver el cariño que la gente le tiene a Ecotique es lo que más nos motiva.

Santiago: Me levanto todos los días feliz al saber que estoy haciendo algo que me apasiona y que además tiene un impacto positivo en la vida de las personas y en el medio ambiente.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Por el momento no venderíamos Ecotique, ya que sentimos que hay mucho camino por recorrer, nuevos retos y metas por cumplir, además tenemos muchas ideas para implementar en la empresa para mejorar cada día más.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Sentimos que para Ecotique no fue tan duro empezar porque teníamos la idea muy construida, el mercado para ese entonces no estaba tan desarrollado y teníamos el apoyo de nuestras familias y amigos. Una de las cosas más difíciles de emprender es la constancia porque hay momentos de estancamiento, y es ahí la clave es la persistencia para no dejarse desanimar por los problemas u obstáculos.

Puede interesarle este emprendimiento: Crearon una marca de jeans fabricada por madres cabeza de familia

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Mariana: Lo curioso es que nunca tuve ese sueño de emprender, crecí con la idea de estudiar y hacer parte de una gran empresa. En este momento mis sueños cambiaron y en definitiva quiero que Ecotique sea más grande, con más productos y generando empleo.

Santiago: Al igual que Mariana yo nunca me imaginaba emprendiendo, pero al crear Ecotique vi que además de hacer algo que me gusta, estoy poniendo mi granito de arena para el cuidado del medio ambiente. Ahora siento que cada día estoy luchando por mis sueños, por ver a Ecotique convertirse en un factor de cambio en la sociedad.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Sigue expandir los contenidos a otras redes sociales, seguir robusteciendo nuestro portafolio para cada vez ofrecer más alternativas sostenibles a las personas, queremos aliarnos con marcas artesanales colombianas y darles más visibilidad para así apoyarnos entre todos. También nos interesa trabajar de la mano con más fundaciones.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Claro que sí. Todo es escalable si tenemos la creatividad para encontrar más oportunidades.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Hasta el momento todo lo hemos construido con recursos propios, préstamos de familiares y sobretodo reinvirtiendo las utilidades, pero podría ser una alternativa interesante para hacer crecer la empresa.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Por el momento todo los aciertos y errores han sido claves para Ecotique y a nivel personal también para aprender, de todo se ha aprendido.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Nos inspiraron muchas marcas de USA y Australia que nos llevan mucha ventaja en oferta de productos. También nos inspiraron los documentales de Netflix que nos muestran la realidad del planeta tierra, figuras como Leonardo DiCaprio y otros influencers que nos han enseñado a vivir de una forma un poco más amigable con nuestro planeta.

Visite la sección de Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Creemos que no se debería utilizar la palabra fracaso para estos temas, sentimos que de todo lo que hacemos (ya sea algo que funciona o errores que hemos cometido) aprendemos y crecemos tanto como personas y como marca. Tirar la toalla no, pero ha habido momentos de mucha incertidumbre, ese primer golpe de la pandemia y cuando nos constituimos como empresa, eso de verdad es un proceso muy costoso y agobiante.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Creemos que Ecotique en sí es una comunidad de personas con unos valores y un objetivo en común: disminuir el impacto ambiental por medio del cambio. Entre todos nos apoyamos, aconsejamos y acompañamos en este proceso.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Claro, cada vez más y más jóvenes están tomando conciencia sobre este tema e incluso hemos notado que muchos niños ya tienen conocimiento sobre las consecuencias de sus acciones, esto es muy importante, teniendo en cuenta que ellos son el futuro.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Vemos a Ecotique como una empresa que además de ayudarle al medio ambiente puede generar empleo en Colombia.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Nos han apoyado y ayudado desde el principio. Nuestras primeras ventas (las cuales nos motivaron a seguir con el emprendimiento) fueron casi en su totalidad gracias a ellos, además nuestros padres nos ayudan con toda la operación del negocio, desde tomar fotos de nuevos productos, hasta apoyar la gestión administrativa y financiera.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí, siempre estamos dispuestos a ayudar, incluso estamos empezando un nuevo proyecto Ecotique, que buscar incorporar marcas de artesanos locales en nuestra tienda en línea para así darles más visibilidad y la oportunidad de que sus productos,sean vistos por muchas personas a nivel nacional. Además, tenemos un canal de ventas para distribuidores, donde comercializamos los productos para otros emprendimientos, ofrecemos asesoría si la necesitan y fotos.

No deje de leer: ¿Quiere llevar a su mascota en el pecho? Ellos lo lograron con un emprendimiento

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

En Ecotique somos solo dos personas, Mariana con sus estudios de mercadeo maneja todo este tema en la empresa y Santiago que estudió Administración de Negocios, se encarga de la operación y logística de la empresa.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Sentimos que Ecotique se diferencia en su estilo de marca, y que aparte de brindar productos de calidad brindamos precios competitivos. Nuestra mercancía es amigable con el medio ambiente, así que lo que buscamos es que estos no dejen a un lado la comodidad y el estilo de vida de las personas.

La comunicación es clave en nuestro negocio porque siempre queremos transmitir diversión e inspiración, para hacer cambios por el planeta de manera fácil, que al final también nos benefician a nosotros y a nuestros bolsillos.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto

Hemos aprendido que a pesar de las dificultades que se pueden presentar en el camino, vale la pena luchar por tus sueños. También que sí se pueden hacer pequeños cambios en el día a día para mejorar nuestra relación con el planeta tierra.

Finalmente, que una cosa son los trabajos de la universidad y otra cosa es ya el mundo real, laboral donde se debe ser constante e innovador para obtener logros.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com).