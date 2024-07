Recomendados: los 11 hábitos de líderes y lideresas con negocios muy exitosos

Meg Whitman fue CEO de empresas como Hewlett-Packard y eBay, y las ayudó a escalar e infundió moral, centrándose en lo que las empresas estaban haciendo bien antes de abordar sus errores. Foto: Bloomberg - David Paul Morris

(Liderazgo - gestión) Una de las tareas de esta sección de Emprendimiento y liderazgo es buscar información que agregue valor a cada persona que llegue a nuestra plataforma digital. De escuelas de negocio, de tanques de pensamiento, de centros de investigación, de equipos de análisis de datos que van recopilando y contrastando. Y por eso este compilado de 11 hábitos que construyó la gente de Oracle con Justin Biel como “Editor Contribuyente Oracle NetSuite”, nos parece valiosa y es la razón por la cual traemos a nuestro espacio esta versión, pero el texto original y completo aparece en este enlace.

¿Cómo lo construyeron? “Los emprendedores buscan hábitos con un historial comprobado de éxito. Sin embargo, gran parte de los consejos que reciben están obsoletos y carecen de acciones específicas. NetSuite examinó los hábitos de éxito de líderes empresariales legendarios en busca de prácticas de las que no hemos oído hablar con frecuencia, y luego las comparó con investigaciones y opiniones de otros expertos en negocios”

Entonces listaron esos “11 hábitos de éxito pertenecientes a algunos líderes empresariales innegablemente impresionantes, y todos respaldados por otros expertos empresariales, por investigaciones científicas o por ambos”. ¿Cuáles son? Aquí va la lista:

1. Conviértete en un “practicante profundo” de una habilidad empresarial.

2. Audita tu horario desde las 7 de la tarde hasta las 2 de la mañana.

3. Haz un “viaje falso al trabajo”.

4. Organiza tu semana por grupos de tareas (batching).

5. Escucha tantos minutos como hablas.

6. Cuando surjan ideas, escríbelas. Luego, ejecútalas (pasa a la acción).

7. Lee todo.

8. Sé implacable con tus prioridades.

9. Revisa tus objetivos antes de comenzar a trabajar y antes de acostarte.

10. Confía en tu instinto.

11. Céntrate en lo que está yendo bien. Luego, inspira a tus equipos para que aborden los problemas.

Un recomendado para leer. El futuro de la IA: hacia inteligencias artificiales realmente inteligentes

¿Y qué nos dicen sobre cada uno de ellos? Lo siguiente:

1. Conviértete en un “practicante profundo” de una habilidad empresarial: “Gary Vaynerchuk, presidente de VaynerX y CEO de VaynerMedia, recomienda profundizar en una habilidad empresarial específica hasta convertirse en un experto. Cuando Gary estaba trabajando en el crecimiento de su agencia VaynerMedia, un profundo conocimiento del panorama de las redes sociales, que obtuvo de la experiencia de primera mano, le dio una enorme ventaja. Esto le permitió brindar un servicio excepcional a sus clientes, que ahora incluyen corporaciones como Chase y AB InBev”.

2. Audita tu horario desde las 7 de la noche hasta las 2 de la mañana: “Otro consejo de Vaynerchuk: El tiempo entre el final de la jornada laboral y el momento en que te duermes es el espacio en blanco en el que puedes impulsar tu carrera. Vaynerchuk cita quedarse hasta tarde en la oficina o “crear tu blog de cocina” como ejemplos de formas inteligentes de utilizar este tiempo. Ya sea que estés mejorando tu carrera actual o iniciando una nueva empresa, las horas posteriores a tu jornada laboral son el mejor momento para desarrollar valor. El inversionista de “Shark Tank” Daymond John aconseja mantener el trabajo diario mientras se lanza un nuevo negocio, dijo a Inc. La logística puede jugar a favor de tu cerebro: los resultados de un estudio de 2011, publicado en la revista Thinking and Reasoning, indican que la creatividad puede ser mayor en las horas “valle” (horas de menor actividad)”.

3. Haz un “viaje falso al trabajo”: “Desarrolla un hábito diario que te dé el tiempo y el espacio necesarios para llevar a cabo tu pensamiento más creativo. Para la fundadora de Spanx, Sarah Blakely, esto significa conducir el carro . Ella hace un “viaje falso” que le permite conducir por Atlanta durante 45 minutos completos antes de llegar al trabajo, le dijo a CNBC”. Eso, en otras palabras, es tener un espacio para sí mismo en donde la creatividad se despierta y hace de las suyas. Es una práctica habitual de los líderes que practican running, pues cuando están corriendo es cuando más generan nuevas ideas. “Se dice que íconos empresariales como Steve Jobs y Mark Zuckerberg optan simplemente por salir a caminar”.

Recomedación del editor: ¿Qué está pasando con las pymes y los emprendimientos en Colombia?

4. Organiza tu semana por grupos de tareas (batching): Este es interesante, pues todo el mundo habla de organizar el día o la semana, pero a veces no se sabe cómo. Aquí no dan algunos ejemplos. “El CEO de Modular Robotic, Erik Schweikardt, agrupa todas sus reuniones en un solo día de la semana”. “Investigaciones muestran que mantener la atención centrada en una tarea puede aumentar la productividad, ya que el cambio de una tarea a otra interrumpe el proceso de recopilación y asimilación de información del cerebro”. Este es más que concreto: “Para Blakely, los lunes son los días de “pensar/crear”, y los martes y jueves se reúne con sus equipos de producto y creativo. El miércoles es para reuniones y usa el viernes para lo que se necesite, dijo a Inc”. “La American Psychological Association (Asociación Estadounidense de Psicología) señala que el desgaste mental asociado con el cambio de tareas puede consumir el 40% de su tiempo productivo”.

5. Escucha tantos minutos como hablas: “Richard Branson no cree tener todas las respuestas. El magnate de los negocios está constantemente escuchando y aprendiendo, dijo su hija Holly a la CNBC”. “En la Harvard Business Review, para los investigadores Guy Itzchakov y Avraham M. hay seis claves para ser un buen oyente: Presta el 100% de tu atención, no interrumpas, limita los juicios, evita imponer tus soluciones, haz buenas preguntas y reflexiona sobre tu capacidad de escucha después de cada conversación”.

6. Cuando surjan ideas, escríbelas. Luego, ejecútalas (pasa a la acción): “Branson ha practicado este sencillo pero eficaz hábito desde la infancia. Teniendo en cuenta que el Grupo Virgin está conformado por más de 60 empresas que prestan servicios a 53 millones de personas y facturan más de 16.000 millones de dólares al año, está claro que esta práctica le ha servido mucho. La Dra. Gail Matthews, profesora en psicología, ha hecho una investigación exhaustiva sobre el establecimiento de metas. Su estudio de 2015 encontró que escribir las metas en lugar de simplemente pensar en ellas conduce a una mayor tasa de éxito”.

7. Lee todo: “Fundadores legendarios de startups como Bill Gates, Warren Buffet y Elon Musk se toman la lectura muy en serio. Gates lee 50 libros al año”. “Buffet estima que dedica el 80 % de su jornada de trabajo leyendo y pensando(opens in a new tab). Se dice que Musk había leído toda la Enciclopedia Británica a los 9 años y que aprendió a construir cohetes leyendo”.

8. Sé implacable con tus prioridades: “Arianna Huffington, fundadora de HuffPost y CEO de Thrive Global, destaca la importancia de la priorización implacable en sus actividades empresariales. Según Huffington, ser implacable con las prioridades significa “preguntarnos sin descanso qué resulta esencial que hagamos hoy”, eliminar las distracciones hasta que se haga y negarse a preocuparse si las tareas “no esenciales” deben esperar a mañana”.

9. Revisa tus objetivos antes de comenzar a trabajar y antes de acostarte: “El inversionista de Shark Tank, Daymond John, no solo establece objetivos, sino que los lee dos veces al día. El fundador de la empresa de ropa Fubu lee sus objetivos por la noche y por la mañana, según explicó a Business Insider. La lista de John incluye metas a corto y largo plazo, con elementos de acción específicos que le ayudan a alcanzar sus objetivos. En términos científicos, tu cerebro responde a la repetición”. El consejo es: “Revisar tus objetivos y deseos a diario fortalecerá nuevas conexiones neuronales e influirá en tu perspectiva sobre tu carrera, tu éxito y la consecución de tus metas”.

10. Confía en tu instinto: “Al proponer la idea de vender bebidas de café -en lugar de solo granos- en las tiendas Starbucks, el anterior CEO, Howard Schultz, fue valiente en su convicción de que los estadounidenses pagarían más por un café de alta calidad y verían las tiendas de café (los cafés) como un espacio de reunión social, similar a lo que tenían en Europa. Confiar en su instinto le permitió a Schultz plantar la semilla de su imperio Starbucks, que hoy cuenta con más de 22.000 tiendas en todo el mundo”. Y aquí entra la ciencia: “Una intuición (corazonada) es lo que los científicos denominan un marco de procesamiento predictivo, una forma de percepción durante la cual el cerebro emite juicios basados en el conocimiento almacenado, los recuerdos, las emociones derivadas de la experiencia y mucho más”. Aunque debemos evaluar la validez de nuestras suposiciones y ser conscientes del sesgo cognitivo, es importante que seamos conscientes de que nuestros instintos se basan de hecho en la realidad”.

11. Céntrate en lo que está yendo bien. Luego, inspira a tus equipos para que aborden los problemas: “Como CEO de empresas como Hewlett-Packard y eBay, Meg Whitman las ayudó a escalar e infundió moral centrándose en lo que las empresas estaban haciendo bien antes de abordar sus errores. “La tendencia, cuando vienes de afuera, es probarte a ti mismo encontrando lo que sale mal”, dijo Whitman durante una charla en la Universidad de Stanford en 2006″. “En cambio, Whitman recomienda centrarse en los aspectos positivos, aprender sobre la cultura de la empresa y en levantar la moral antes de abordar problemas organizacionales de mayor envergadura. Estos conceptos se aplican tanto si eres nuevo como si no: Recompensar a un equipo por progresar es más motivador que amenazar con castigos si se equivocan, escribe la profesora de neurociencia Tali Sharon en la Harvard Business Review”.

Y con este resumes de cierre, la gente de Oracle encierra todos los hábitos en un corto párrafo: “Asegúrate de que estás en constante crecimiento leyendo y dejando espacio para que aparezcan ideas creativas. Anota cada nuevo objetivo, revísalo con frecuencia, prioriza sin piedad sus pasos de acción y confía en tu instinto a la hora de ejecutarlo”.

Vale también el momento para recordar”Las 7 características del buen líder para Felipe Bayón, expresidente de Ecopetrol”:

1. Define su estilo de liderazgo. No existe una receta. No todo aplica y es bueno para todos. A mí a veces la gente me decía: “usted no va a ser presidente de una compañía, usted es demasiado buena gente”.

2. Acepta que se equivoca y que es vulnerable. Uno mete las de caminar, uno se equivoca, y hay que decirlo.

3. Pide ayuda. Levanta la mano. La gente nos ayuda cuando se lo pedimos.

4. Se gana el respeto de los demás. Uno no puede exigir respeto.

5. Entiende que el ego es un mal consejero. A veces nos las creemos todas.

6. No abandona sus sueños. Ustedes que son emprendedores que a veces les toca duro, uno se cae y vuelve y arranca. En emprendimiento dicen: si va a fallar, falle rápido y ojalá sea con poquita plata.

7. Se rodea bien. El apoyo de los otros es fundamental”.

*Texto de Justin Biel, Editor Contribuyente Oracle NetSuite, con algunas pequeñas líneas agregadas por la redacción de Emprendimiento y Liderazgo.

** Publicado con autorización de Oracle Colombia.

******************************************

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚

*****************************************

El próximo mes tendremos al aire “En foco”, el newsletter de la sección de video de El Espectador. En este espacio podrán encontrar el resumen de todos nuestros contenidos multimedia: documentales, entrevistas, podcasts y formatos como La Pulla, El Meollo, Claroscuro, entre otros. Si desean suscribirse, puede ingresar a este link y dejarnos sus datos.