Él hace camisetas que cuentan historias y son “amigables” con el medio ambiente

“ROLO-OK es una propuesta urbana de moda sostenible, inspirada en personajes de la iconografía popular y estilo vintage. Nuestro modelo de negocio está basado en moda sostenible bajo demanda 100% virtual, desarrollado con camisetas hechas a base de botellas “pet” recicladas y eco-amigables. Buscamos romper la cadena de moda tradicional mayorista o fast-fashion que produce a gran escala para ahorrar dinero, donde muchas veces las camisetas que no se venden terminan en rellenos de basura o quemadas, lo que resulta en más emisiones y contaminación. www.rolo-ok.com presenta un camino que sea más amigable con el medio ambiente, gestionando la producción e imprimiendo una vez el cliente ha realizado su pedido (design by demand). Esto nos ha hecho tener un modelo de negocio más competitivo, sostenible económica y ambientalmente, generando menos residuos e impacto ambiental, sin desperdiciar en telas o tintas de impresión, entregando gran variedad de estampados y dando la posibilidad de tener nuevos diseños semanalmente”, cuenta David Pulido, fundador de la marca ROLO-OK. Una historia que aparece, completa, en nuestra sección 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Mi nombre es David Pulido, fundador de la marca ROLO-OK, tengo 41 años y estudié marketing digital y diseño gráfico en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Especialista en Gerencia de Mercadeo y Gerencia de Publicidad.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Nuestra idea fue hacer camisetas que contaran historias, que evocaran buenos momentos de la juventud o niñez de nuestros clientes y además fuera moda sostenible y amigable con el medio ambiente. La marca nace hace 10 años, sin embargo, por los cambios en la economía, falta de insumos y los dos años que pasamos en pandemia, tuvimos que crear de nuevo nuestro emprendimiento y lanzamos nuestro nuevo modelo de negocio virtual, eco-amigable y bajo demanda.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Hicimos un estudio de mercado y nos dimos cuenta de que inicialmente teníamos un nicho de mercado que estaba buscando ropa de diseño independiente, que tuviera un complemento eco-sostenible y decidimos hacer un prototipo de camiseta a base de botellas pet recicladas. Este proyecto lo hicimos con el apoyo de la Secretaria de Desarrollo Económico, la Alcaldía de Bogotá y la dirección de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Ya con nuestro producto desarrollado a finales de 2021, lo lanzamos al mercado teniendo una excelente acogida en 2022 y llegar a transformar 43.692 botellas pet en camisetas eco-amigables.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Inicialmente, fueron fondos propios, ahorros y después, con nuestro proyecto, nos presentamos a varias convocatorias y recibimos 3 capitales semilla que nos han impulsado para reinvertir en el emprendimiento.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos logrando que muchas personas encuentren una alternativa de ropa diferente, innovadora y además sostenible con el medio ambiente. Que se sientan a gusto con la prenda y además podamos compartir en un mercado nacional. Estamos cambiando la idea que la ropa hecha con materiales reciclados es de mala calidad o incómoda en su textura. Nuestras camisetas son de calidad premium y, adicional, perfecta para climas cálidos.

6. ¿Soy feliz?

Si lo soy, me he demostrado y le he demostrado a muchas personas que se puede tener un emprendimiento que sea sostenible y además genere utilidad. Con un modelo bajo demanda, poca inversión inicial y apalancado en una plataforma virtual se puede tener un gran negocio.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

En este momento no. Creo que debemos fortalecer la marca y posicionarnos en un mercado internacional, ya más adelante revisaremos.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Inicialmente, fue complejo porque muchas veces tenemos una idea de negocio, pero necesité aprender de finanzas, logística, ventas, inventarios, un campo que está fuera del que estaba acostumbrado como diseñador y marketing digital.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Lo estoy cumpliendo, todavía nos hace falta mucho camino por delante, sin embargo, los dos últimos años hemos crecido mucho en ventas, comunidad y seguidores.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Estamos trabajando en nuevas telas para ampliar el portafolio, revisando materia prima que sea amigable y vaya de la mano con nuestros valores. Próximamente, vendrán grandes sorpresas para nuestros clientes.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Es muy escalable, ya que la inversión en inventario es muy baja por ser un negocio virtual bajo demanda y se puede emular en diferentes ciudades y ampliar el alcance en usuarios y ventas. Indispensable tener un muy buen e-commerce.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí, lo he pensado, adicional me he estado preparando para presentarme a fondos de inversión para crecer el emprendimiento exponencialmente.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

En el emprendimiento es muy importante lanzarse y apostar por las ideas, y cuanto antes mucho mejor. Creo que en un principio pensar mucho me frenó, sin embargo, ahora soy más arriesgado en los proyectos que planteo para la marca.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Sigo muchas marcas que veía desde la universidad y quería volver ese sueño, de hacer camisetas, una realidad. Me encantan marcas como Aviator Nation, Custo Barcelona o Patagonia.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Muchas veces con varios proyectos de negocio que no funcionaron, el emprendimiento es como una montaña rusa, a veces subes y otras bajas, en esos momentos pensé en cambiar, sin embargo, ser disciplinado y constante me ha servido para seguir adelante y ahora comenzamos a ver los frutos.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Comunidad de emprendedores no, pero si hemos recibido apoyo en capacitaciones y guía por parte de la Cámara de Comercio de Bogotá, la Alcaldía de Bogotá, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Si porque estamos cambiando el chip hacia una moda más consciente, más sostenible, que las nuevas generaciones quieren usar ropa que pueda venir de materiales reciclados y dejar a un lado la moda fast-fashion que tanto daño hace al ecosistema.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Estoy proyectándome para vender fuera de Colombia con un modelo que sea en un 80% virtual, con varios puntos físicos y adicional tener nuevos productos amigables con el medio ambiente.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia ha sido fundamental para llegar hasta acá, en especial mi pareja, ella es la que me ha ayudado a encontrar mi norte.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto, muchos de los aprendizajes que tengo le pueden ayudar a muchos a que su camino como emprendedores lo puedan optimizar.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Sin un equipo de trabajo es imposible llegar hasta donde estamos, porque cada uno tiene sus fortalezas y nos complementamos para tener el producto final para nuestros clientes.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Son camisetas que cuentan historias, con un estilo vintage y además amigables con el medio ambiente.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que hay mercado para todos, solo debemos buscar una idea de negocio que cobra esa necesidad y adicional ser contantes, disciplinados y estar en acción constante, esto hará que nuestro emprendimiento siga adelante, independiente de las dificultades que lleguemos a tener al comienzo.

