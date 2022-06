Él desarrolló un emprendimiento enfocado en adultos mayores

Mauricio Maldonado es el creador de Saber Vivir. Foto: Cortesía Saber Vivir

“Hasta la fecha hemos desarrollado en Colombia 10 productos silver, 9 lanzados al mercado y 1 en fase final de desarrollo. Nuestros productos han sido codificados en grandes distribuidores con cobertura nacional y distribuidores con una sólida presencia local. Este año empezamos el proceso de registro en Ecuador para lanzar la línea en el segundo semestre del año en curso. La promoción está soportada con la visita a médicos y profesionales de la salud, ya que estamos seguros de que cumplen con el alto nivel de exigencia de los expertos. La empresa ha recibido una capitalización cercana a los 2 mil millones de pesos, lo que le ha permitido desarrollar uno de los portafolios especializados para personas mayores más grande del país y de América Latina. Tenemos 14 empleados”, cuentan los emprendedores detrás de Saber Vivir, el que ellos mismos llaman “laboratorio de bienestar para las personas mayores”. ¿Cuál es su historia? Aquí la cuenta Mauricio Maldonado en nuestra sección 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Me llamo Mauricio Maldonado, tengo 54 años y soy profesional en mercadeo (Universidad EAN) y tengo un MBA.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Idea: Ser pioneros en el desarrollo de productos silver en Colombia (para personas mayores) y de esta forma enfocarnos en conocer y ayudar a resolver las necesidades de las personas mayores, un segmento de la población que crece muy rápido con la convicción de preservar un estilo de vida activo.

Cuándo: Durante 30 años he trabajado en el sector de la salud y he visto con frecuencia que la comunicación de las marcas hacia las personas mayores generalmente utiliza estereotipos negativos relacionados con enfermedad, discapacidad, deterioro cognoscitivo, etc., situaciones que son reales en algunos casos, pero no concuerdan con las aspiraciones positivas del envejecimiento. También entendemos que las personas mayores necesitan productos diferentes, al menos en parte, a los del resto de la población. En el 2020 capitalizamos la empresa y lanzamos al mercado la marca Saber Vivir, laboratorio de bienestar para las personas mayores.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Lo primero fue entender las necesidades de las personas mayores, asesoría de expertos en geriatría, encontrar los mejores ingredientes en el mundo que cumplan con las exigencias de funcionalidad de los adultos mayores, desarrollarlos y fabricarlos en plantas colombianas con buenas prácticas de manufactura. Todo esto se logró gracias a una capitalización cercana a los 2 mil millones que nos permitió continuar el emprendimiento a pesar de las dificultades por la pandemia.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Los recursos son principalmente aportes y préstamos de los accionistas que confían en nuestro emprendimiento.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Ser pioneros en la creación de una empresa colombiana de productos silver y aportar al desarrollo de la economía plateada en Colombia que, según el BID, es una locomotora del crecimiento económico mundial; contribuir a la necesidad de un envejecimiento activo resaltando los estereotipos positivos de la vejez y generar conocimiento sobre el marketing silver. Estamos cambiando la forma de hacer marketing con un enfoque silver.

6. ¿Soy feliz?

SI. Además las personas mayores irradian este estado emocional, por eso el concepto de la paradoja de la felicidad, donde la edad no influye sobre la percepción de felicidad.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

El informe del BID (2020) sobre la economía plateada en América Latina y el Caribe menciona que el éxito en un plazo de cinco años sería que la región muestre un crecimiento significativo de las empresas que ofrecen productos y servicios para la población mayor, esta situación, si hacemos bien el trabajo, nos puede convertir en una empresa atractiva.

Por el momento esa no es nuestra prioridad, ya que estamos concentrados en desarrollar más productos, conocer detalladamente los factores que influyen en el comportamiento de compra de las personas mayores, posicionarnos como la empresa silver de Colombia, aumentar la distribución, presentar nuestros productos a los profesionales de la salud, preparar el lanzamiento en Ecuador, entre otras actividades que aumentan el valor de la empresa.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender no es una tarea fácil, especialmente en un segmento poco explorado desde la perspectiva del marketing, pero lo más duro fue desarrollar y lanzar productos al mercado en una pandemia.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Ya logramos el sueño de ser la empresa silver colombiana con un amplio portafolio especializado, ahora viene el reto más exigente que es el posicionamiento, especialmente en el segmento de las personas mayores.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Mantener la dinámica de desarrollo de productos silver, seguir aprendiendo sobre las necesidades y comportamiento de compra de las personas mayores, aumentar los ingresos y recuperarnos de los estragos de la pandemia que nos retrasó, como a muchos emprendedores, la implementación del plan estratégico.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

El envejecimiento de la población es un fenómeno global sin precedentes especialmente en América Latina. La economía plateada es una locomotora del desarrollo económico; entre 2015 y 2030 en América Latina las personas mayores generarán el 30% del total del crecimiento del consumo y seguirá aumentando. En Colombia para el 2025 el 20% de la población económicamente activa serán cuidadores informales. En Europa 2025, con una población de adultos mayores similar a la que tendrá Colombia en el 2050, el valor de la economía plateada se estima en € 5.7 trillones, generando el 38% de los empleos y el 32% del Valor Agrado Bruto. Además, las personas mayores son activas, interesada en disfrutar lo que les ofrece la vida.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Crecer es muy importante, pero antes deben coincidir valores fundamentales como el interés por la innovación silver y la generación de valor funcional y emocional, si esos elementos están presentes lo vamos a evaluar.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Emprender antes de una pandemia.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Como profesional en marketing me inspiró desarrollar conceptos de marketing silver. Eliminar estereotipos negativos de la vejez, diseñando productos que se adaptan a sus aspiraciones, aportar al desarrollo de la economía plateada.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

La pandemia nos obligó a cambiar todo el plan estratégico, tuvimos que utilizar los recursos destinados a la promoción y otras actividades estratégicas para preservar el trabajo de nuestra gente en un escenario con bajos niveles de productividad, nos enfrentamos a proveedores con mala fe comercial, etc., pero nada de eso, jamás, nos hizo pensar en tirar la toalla.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Hace algunos años tuve el honor de recibir un reconocimiento especial (membresía afectiva) de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría, hago parte del consejo para la organización de Silverexpo 2022 y próximamente estaré en el comité de la Fundación AVU para Colombia; las personas que conforman estas instituciones son expertos en temas de envejecimiento.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Se estima que para el 2090 América Latina será la región más envejecida del mundo, un fenómeno demográfico que tendrán que afrontar las nuevas generaciones, nuestros aciertos y errores pueden aportar conocimientos para el desarrollo de empresas en la economía plateada.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Si seguimos trabajando disciplinadamente en el propósito de generar bienestar para las personas mayores, basados en conocer sus necesidades, deseos y motivaciones, en 10 años seremos especialistas en la economía plateada lo que nos abre un amplio panorama de oportunidades.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Además de los recursos aportados por la familia, han estado involucrados directamente con la empresa; mi hijo es también emprendedor de la economía plateada, es ingeniero mecánico, especialista en análisis de datos y un estudioso del marketing digital silver que se encarga de esa actividad en la empresa; mi sobrino, publicista y especialista en marketing, nos apoyó con el diseño de la comunicación estratégica.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Sin ninguna duda, será un privilegio compartir experiencias con las personas que quieran emprender. Colombia tiene un gran potencial emprendedor para ser un referente en la innovación silver.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Una persona puede tener un buen desempeño, pero la perfección solamente se logra en los equipos, esta premisa cobra mayor valor en los emprendimientos donde el aporte de cada uno es vital, sin importar su rol en la empresa.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

El respeto y la admiración por las personas mayores, el interés por el marketing silver, la necesidad de aportar para eliminar los estereotipos negativos de la vejez, mi admiración por los procesos de gestión de la innovación y algo de experiencia en el sector.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que tenemos una oportunidad inmensa en la economía plateada, pero para desarrollar productos silver se deben tener en cuento al menos tres elementos fundamentales: mejorar el conocimiento de las necesidades de las personas mayores y el proceso de toma de decisiones en la compra; diseñar productos silver, para lograr la mejor experiencia del usuario mayor, implica utilizar los mejores ingredientes disponibles en el mundo (aumento en los costos) y tener una estrategia de precios acorde con el poder adquisitivo de la población mayor.

