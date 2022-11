Sabores que enseñan cultura colombiana a través de diversas preparaciones

Ella es la creadora de Yummy by Yami, un emprendimiento con mucho sabor colombiano en el exterior. Foto: Cortesía

“Este emprendimiento me ha servido de plataforma para conocer emprendedores, personas maravillosa y a cada una de ellas les cuento mi historia como colombiana. Veo que después de tantos años aquí en el Reino Unido, la percepción o concepto que tenía la gente de Colombia ha cambiado mucho, y esa es una de mis misiones, deseo que cuando alguien hable de mi país, lo haga con poder de conocimiento. En este caso, que puedan decir que la cocina colombiana es una de las mas ricas y diversas del mundo, por eso la promuevo a través de pandebonos y hasta sancochos”, estas son las palabras de Yami Montano, una emprendedora que llena de sabor al sabor al Reino Unido, con productos 100% colombianos. Hablamos con ella 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y aquí les contamos su historia:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 41 años y estudié Administración de Empresas en Queen Maarys University of London.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi idea es impregnar a todo Londres y Europa entera con los sabores únicos y tradicionales de mi tierra Colombia. Hace un par de años creé Yummy by Yami, la idea principal de mi emprendimiento es mostrar el lado lindo de los colombianos por medio de nuestra gastronomía. Deseo enseñarles cultura y tradiciones por medio de un plato de sancocho, deseo que cuando estén probando nuestros platos tradicionales se teletransporten al calorcito de nuestra bella Colombia.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Con paciencia y mucha perseverancia. Educándome e informándome de qué era necesario para operar un negocio de comidas desde la comodidad de mi hogar. Después de contactar a las autoridades locales, vinieron a visitar mi casa, inspeccionaron mi cocina, les expliqué lo que deseaba hacer y me otorgaron el permiso.

Cuando ya tuve organizado todo el tema legal, me contacté con personas maravillosas que estuvieron siempre dispuestas a dar un consejo, a apoyar e incentivar mi idea, reforzando el propósito de mi inicio en el emprendimiento: todo es posible cuando uno se lo propone.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Inicialmente tuve apoyo familiar. Mi esposo ha sido de gran ayuda para que Yummy by Yami se mantenga. Los pequeños préstamos que me hace, los pago en cuotas muy flexibles y sin intereses.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Este emprendimiento me ha servido de plataforma para conocer emprendedores y personas maravillosa y a cada una de ellas les cuento mi historia como colombiana. Veo que después de tantos años aquí en el Reino Unido, la percepción o concepto que tenía la gente de Colombia ha cambiado mucho, y esa es una de mis misiones, deseo que cuando alguien hable de mi país, lo haga con poder de conocimiento. En este caso, que puedan decir que en la cocina Colombiana es una de las mas ricas y diversas del mundo.

6. ¿Soy feliz?

Mucho. Soy super agradecida por estar en una ciudad tan multicultural como Londres, una ciudad donde las personas están abiertas a probar diferentes tipos de cocinas y embarcarse en un viaje tradicional donde cada plato puede sorprender de diferentes formas.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

De momento no lo he considerado. Yummy by Yami es más que un emprendimiento, es mi identidad como colombiana, siento que aun tengo mucho que hacer con él.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Bastante duro y aun lo es en ciertos momentos. Ser emprendedores puede llegar a ser muy desgastante, sin embargo, también es muy gratificante cuando recibes comentarios que te empoderan con lo que ofreces.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Aun sigo cumpliéndolo. Estoy muy feliz de lo que he logrado, especialmente teniendo un trabajo de tiempo completo y tres niños. Mi próximo paso con Yummy by Yami es llevar los pandebonos a supermercados aquí en el Reino Unido. Estoy trabajando bastante para que esto pase en un futuro muy próximo.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Bueno como comentaba en la pregunta anterior, estoy preparándome para tocar puertas y llevar mis pandebonos a los principales supermercados. También estoy trabajando en un nuevo producto para el 2023.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí totalmente. Me encantaría llevar mis pandebonos y demás productos a todos los países donde haya un colombiano extrañando su casa. Pero al mismo tiempo estaría encantada de que mas gente, de varias nacionalidades sepan qué es lo rico de la vida.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Es algo que no he contemplado de momento, pero siempre estoy abierta a nuevas propuestas. Si llegara a darse la oportunidad de una inversión de un desconocido, esta persona sería alguien que compagine con los principios de la marca.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

¡Dios! qué pregunta más difícil. No soy de las que me siento a llorar sobre lo que ha sucedido por mucho rato. Prefiero analizar que salió mal, qué no se dió de acuerdo a lo planeado y aprender de esa situación o circunstancia. Pero si me tocara responder la pregunta, creo que dormiría mas horas durante el tiempo de la pandemia.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Sin duda alguna, mi mamá. Una mujer batalladora, trabajadora, honesta y que aunque estuviera pasando por una muy mala situación, siempre se veía con la mejor disposición y con una sonrisa permanente en su rostro.

A mi me gusta mucho seguir cuentas de chefs y me encanta seguir el talento colombiano porque es muy inspirador ver todo lo bueno y las cosas tan lindas que crean y producen en mi país.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

No aun no he llegado a ese punto, pero sí he tenido días extremadamente intensos donde me cuestiono si estoy haciendo las cosas correctas.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Para el emprendedor este tipo de comunidades son fundamentales. Yo pertenezco a varios que han sido de inmeso apoyo: FoodEntrepreneurs - Females in Food, TheFoodHub, Academia de Emprendedores Globales y algunos grupos de whatsApp locales de mujeres emprendedoras.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Quiero creer que sí. Unos de mis objetivos principales es mostrar nuestra Colombia de una forma positiva, como somos. Mi deseo es que personas que nunca han contemplado visitar Colombia, prueben un poquito de ella y conozcan sus platos mas tradicionales.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En diez años veo mis productos posicionados en supermercados, me veo con mi propia cocina industrial y con colaboradores que me ayuden a producir. Estos colaboradores serán madres de familia con horarios laborales flexibles para que puedan apoyarme durante el tiempo en que sus niños están en la escuela.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Son el apoyo más grande que he tenido. A diario les agradezco por seguirme la corriente en todo y con todo. No podría haber alcanzado todo lo que he conseguido sin su invaluable apoyo.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Sin duda alguna. Me encantan las colaboraciones y estoy convencida de que juntos somos más.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Como lo explicaba arriba, sin todos mis colaboradores, familia y amigos, mis eventos, producción de productos, marketing y demás, no habría sido posible. En primer lugar, mi esposo Pedro, ha sido fotógrafo, DJ, me ha ayudado con marketing en algunas ocasiones, y me ha tenido mucha paciencia cuando la casa esta patas arriba.

Amigas del alma me han apoyado como meseras, en fin, solo agradecimientos al universo y a Dios por todo el apoyo que tengo de ellos.

22. Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Cuando se trata de comida es mas fácil responder esta pregunta, probándola. Mi sello personal es pasar y compartir tradición y cultura por medio de nuestra gastronomía, especialmente para quienes no han estado en Colombia.

Para los que han estado o son de allá, pero residen en el extranjero, es acercarlos a nuestra tierra por medio de un bocado; es recordarles familia, la sopita de mamá, de la abuela.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido que los obstáculos nos dejan demasiadas enseñanzas y aprendizajes para ser mejor al siguiente día. He reforzado la pasión y orgullo que tengo por mis raíces y esto se lo trasmito a mis tres hijos en el día a día.

