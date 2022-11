Una plataforma de moda que contribuye a la sostenibilidad en la industria textil

La ingeniera industrial detrás de un una comunidad que busca generar conciencia sobre el impacto negativo de la industria textil. Foto: Cortes

“Trabajamos los pilares de la sostenibilidad en su parte social, económica y ambiental. Sabemos qué través de lo que vestimos logramos hacer una transformación en el entorno y llevar un mensaje; construimos comunidad compartimos conocimiento; entablamos relaciones con nuestros clientes, promovemos un estilo de vida consciente y sostenible y además hacemos activismo a través de la ropa e invitamos a que las personas también lo hagan, por eso apoyamos en esa transición.

Nuestra plataforma física y digital genera ventas mensuales por recaudo de servicio y producto. Soy la única empleada y creadora del proyecto, sin embargo, mediante trabajo colaborativo con diferentes marcas y emprendedores se logra crecimiento orgánico por eventos y actividades que logren mayor alcance y conocimiento abierto”, así es el recorrido con el que empieza a contarnos su idea de negocio Ángela Sarmiento, la emprendedora detrás de Kukupu Moda con Sentido. Sarmiento pasó por 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y aquí les contamos su historia:

1. ¿Cuántos años tengo?¿Qué estudié?

40 años, Ingeniería Industrial.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

En el 2015 descubrí el impacto negativo de la moda tanto en el medio ambiente como en lo social, pero además empecé a estudiar economías alternativas, colaborativas y circulares. La idea de negocio se llama Kukupu Moda con Sentido y es una plataforma física y digital donde convergen cinco líneas de negocio que promueven el consumo responsable alrededor de la moda.

En primer lugar tenemos habilitado un espacio de venta de segunda mano en buen estado y un espacio de trueque permanente con el fin de recircular lo que ya existe, ofrecemos servicio de reparación para alargar el ciclo de vida de las prendas y en la parte de “nuevo” somos vitrina de venta de más de 20 marcas que deben elaborar sus prendas con una producción más limpia en el tema de materiales ecológicos y una propuesta social con pagos justos a sus colaboradores.

Por último, recibimos donaciones que entregamos a fundaciones para ayuda a personas en estado de vulnerabilidad.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Fue un proceso, debido a que en el 2016 cuando ya empieza a constituirse como una idea más de negocio, en Colombia se tenían todavía muchas creencias al respecto del uso de ropa de segunda mano, y las marcas todavía no empezaban su transición hacia temas de materialidad, pero cada año las cosas han cambiado y hemos contribuido no solo a generar consciencia acerca de la ropa sino también en el tema de implementación de economía circular en las marcas.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Fue un empezar de cero con apenas las ventas de las primeras actividades mientras el mismo proyecto se auto sostenía. No me he financiado con ningún banco, ni convocatorias, apenas lo que daba el mismo proyecto y préstamos con amigos o familiares cuando se requería de más.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Con mi emprendimiento no solo he reeducado al consumidor en cuanto al uso de las prendas con más consciencia, enseñándoles que con cada nuevo hábito el impacto positivo es mayor, además de presionar la industria a que cambie sus métodos de producción, también con las marcas la posibilidad de incluir más elementos de la economía circular en su producción, hacemos que cada vez nazcan y se consoliden más propuestas enfocadas a los tres ejes de la sostenibilidad. Hemos inspirado nuevos diseñadores e ideas de negocio enfocadas en una nueva moda más consciente y lenta.

6. ¿Soy feliz?

La felicidad es un camino que se construye día a día, pero la sensación de hacer lo que se quiere y que eso impacte el entorno, es el momento del día en que te hace sentir bien y con ganas de continuar.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Lo más difícil de emprender fue haber tenido que vencer creencias y generar una nueva educación frente a un modelo de producción de la industria de la moda, insaciable, vacío y superficial para generar un nuevo concepto con profundidad, propósito y preocupación por el ambiente.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Si cumplí mi sueño, ahora necesito crecer en ventas y expandirme.

Puede leer también: Emprendieron para simplificar cobros de pensiones en colegios y entrega de notas

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Consolidación de un modelo digital, seguir ampliando el local y poder darles la oportunidad a más marcas para entrar dentro del concepto, volver a activar el tema de talleres y conocimiento abierto.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, incluso a nivel mundial o continente. Trabajamos los pilares de la sostenibilidad en su parte social, económica y ambiental.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

No, en este momento.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

A trabajar gratis, definitivamente no.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspiró el movimiento de fashion revolution a nivel mundial y sigo mujeres coherentes con principios y ganas de transformar la realidad.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Muchas veces pensé en volver a trabajar como empleada cuando al principio el proyecto no daba para vivir.

Visite la sección de Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Ouishare Comunidad Latinoamérica y España, enfocada en la economía colaborativa.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Claro que impacta a las nuevas generaciones porque estamos ahorrando recursos naturales, evitando el desecho prematuro, promoviendo un consumo más responsable en el tema de la moda, incentivando prácticas de reutilización, reparación y circularidad.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Siendo una plataforma conocida a nivel habla hispana, impartiendo conocimiento abierto, con medios de venta digitales y presenciales, promoviendo marcas con propósito social y ambiental.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Han sido un apoyo total en todo lo que he hecho hasta hoy.

Le puede interesar: Una plataforma de alquileres de productos para empresas y personas

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

He ayudado a muchos que empezaron el camino hacia la moda sostenible, incluso estudiantes de diseño que querían enfocar sus carreras. Siempre que pueda lo haré.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

No tengo un equipo de nómina, trabajo sola y hago colaboraciones

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

He sido pionera en el tema de moda sostenible en Colombia y somos la única plataforma que incentiva cinco líneas de negocio promoviendo una moda más justa, ética, ambiental y económica.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He crecido como persona, entiendo que todo es un proceso y entiendo que todo es perseverancia para alcanzar las metas.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚