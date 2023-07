Recomendaciones para que emprendedores y emprendedoras cuiden de su salud mental

Dedicar una hora a la semana a trabajar en aspectos de mejora en rutinas y establecer un horario de trabajo para poder diferenciar los espacios dedicados a la vida personal y lo laboral con tiempo de calidad puede ser de gran utilidad", dice Endeavor. Foto: Getty Images

Crecer rápido, hacerlo de manera constante, posicionar una marca, pagar la nómina, responder por los impuestos, mantener informados a los inversionistas, pagar las cuotas del banco, vender, vender y vender. Esa podría ser la jornada diaria de un emprendedor o emprendedora que quiere no solo mantener a flote su negocio sino escalarlo. Pero eso, al final, tiene consecuencias directas en su salud, así muchas veces no sea evidente. Y si eso ya se sabe, porque no es nada nuevo, ¿qué se debe hacer?

Pues la gente de Endeavor, la organización que opera en más de 40 países y le ayuda a los y las emprendedoras a subir el nivel de sus negocios hasta llevarlos al llamado “alto impacto”, acaba de publicar algunas recomendaciones de los protagonistas de su red que le podrían ayudar en su día a día o, al menos, como una hoja de ruta para que se la comparta a sus amigas o amigos que están viviendo la difícil tarea de crear empresa, de hacer negocios.

“¿Cuáles herramientas debería tener un emprendedor para cuidar su salud mental y la de sus equipos? 1. Apalancarse de una comunidad de emprendedores o pares con la cual empatizar es clave. Siempre seráv beneficioso escuchar historias o la experiencia de quienes están viviendo una situación similar y aprender qué hacer para lidiar con esas situaciones de estrés, aconseja Diego Ballesteros, fundador de Ancla.life, una compañía que busca prevenir las enfermedades mentales en los emprendedores de alto impacto”, porque “cuanto mejor esté el emprendedor, mejores resultados obtendrá para sus emprendimientos”, dice.

Apuntan que se debe “dedicar una hora a la semana a trabajar en aspectos de mejora en rutinas y establecer un horario de trabajo para poder diferenciar los espacios dedicados a la vida personal y lo laboral con tiempo de calidad puede ser de gran utilidad. Confiar y no tener miedo a delegar, por eso es importante contar con un equipo de confianza y altamente capacitado que le permita reasignar tareas. Un error habitual es pensar que por estar más ocupado se es más productivo (menos, es más)”.

Sueltan algunos datos para reflexionar, desde su propia red: “Los emprendedores que prioricen dentro de sus empresas estrategias de bienestar y salud mental pueden incrementar hasta en un 30 % la productividad de sus colaboradores, incentivando un mejor ambiente laboral. Según un informe de la consultora Deloitte, el 61 % de los empleados consideraría dejar su trabajo actual por un empleador que se preocupa más por su bienestar”.

Agregan los especialistas que “Endeavor genera espacios de valor en la que los emprendedores pueden compartir sus experiencias, desafíos y recomendaciones de cómo afrontar detonantes de presión en el ecosistema como la relación con sus VC, lograr sus Unit Economics, relación con sus socios, toma de decisiones difíciles, y el liderazgo de los equipos. Además de tener la oportunidad de participar en actividades que los desconectan de la rutina y los ayuda en su propósito de escalar y multiplicar”.

Un reciente estudio publicado por el BID y que hablaba sobre la salud mental de los emprendedores en América Latina, también se hicieron recomendaciones adicionales al diagnóstico: “La estrategia más común identificada que utilizan los/las Emprendedores de Alto Impacto participantes tiene que ver con estilos de vida (84%). Especialmente los ayuda hacer ejercicio, escuchar música, leer, caminar, dormir más y mejor, comer más sano y reducir el café, el alcohol o el tabaco. La segunda estrategia más utilizada es la conexión social (32%), que incluye el pasar tiempo con la familia, la pareja, amigos/as, realizar actividades grupales online o presenciales, participar en grupos de interés temáticos o hobbies. Le siguen prácticas de espiritualidad y religiosidad (30%), incluyendo hacer yoga, meditación, rezar o asistir a ceremonias religiosas, y algunos hacen terapias y trabajo psicoterapeútico con especialistas para reconocer sus emociones (27%)”.

Endeavor, al final, también recuerda que “en América Latina, los problemas de salud mental suelen ser subestimados tanto por los habitantes como por algunas entidades gubernamentales, quienes adoptan un enfoque distorsionado basado en creencias y tradiciones que no son acordes a la realidad laboral a nivel mundial. La OMS ha señalado que el estrés laboral es el peor problema de salud pública global en este siglo. Según esta organización, los países solo destinan el 2 % de su presupuesto de sanitario a la salud mental”.

