¿Tiene una startup con foco en biodiversidad? Hay hasta US$80 mil para apoyarla

¿Por qué no crear emprendimientos que busquen proteger el medio ambiente? ¿Por qué no escalar los que ya existen en busca de soluciones más grandes? ¿Por qué no avisarle a ese grupo de emprendedores que ya lo están haciendo para que se postulen a este tipo de convocatorias que quieren invertir en la protección de la biodiversidad? Pues si usted está en algunos de estos grupos, le interesa esta convocatoria.

Resulta que el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, acaba de lanzar “la convocatoria para participar en el Programa Amazonía BioStartups”. Una iniciativa que “busca apoyar emprendimientos científicos y tecnológicos enfocados en el aprovechamiento y transformación sostenible de recursos biológicos renovables de la Amazonía”.

Por eso el foco está en compañías de países como Colombia junto con Ecuador, Perú y Bolivia. “El Programa Amazonía BioStartups proporcionará financiamiento de hasta US$80.000 por startup seleccionada. Los recursos se podrán destinar a diferentes rubros como recursos humanos, equipamiento, insumos, servicios tecnológicos y protección de la propiedad intelectual, entre otros”, cuenta el BID en la página web donde anunció la convocatoria.

Pero, ¿en qué áreas temáticas se puede participar? Explica el organismo multilateral que “los emprendimientos interesados en postular pueden presentar proyectos en las siguientes áreas temáticas elegibles: nuevos alimentos, salud humana y animal, cuidado personal, nuevos biomateriales, energía, biominería, bioremediación, agricultura, nuevas herramientas moleculares y procesos de fermentación, y aplicaciones transversales a las áreas anteriores de nuevos microorganismos o consorcios de los mismos para procesos industriales”.

Detalla el BID que “los interesados en participar deben completar el formulario de postulación visitando la página www.iadb.org/ConvocatoriasAmazonia”. Y para “obtener más información sobre el Programa Amazonía BioStartups, se llevará a cabo un taller de lanzamiento el 24 de julio a las 10:00 a. m. ET.”, donde las personas interesadas se podrán registrar en el enlace a Zoom y para consultas adicionales está el correo electrónico biostartups@iadb.org. “El periodo de recepción de postulaciones va desde el 24 de julio hasta el 14 de agosto. Los proyectos seleccionados iniciarán un diálogo técnico con la debida diligencia a partir del 20 de septiembre”.

El BID recalcó también que “el Programa Amazonía BioStartups es una iniciativa conjunta del Laboratorio de Capital Natural, la División de Competitividad, Tecnología e Innovación y la Unidad de Coordinación Amazonía del BID, y financiada por el Gobierno de Francia, que tiene como objetivo estimular la valorización y protección de la biodiversidad en la región amazónica”.