Seis cualidades que necesitas para ser un emprendedor y no fallar en el intento

La experiencia de grandes emprendedores visionarios como Steve Jobs, Mark Zuckerberg o Kevin Systrom ha despertado el interés de multitud de emprendedores en todo el mundo que, inspirados por discursos como el de ‘Connecting the dots’ de Jobs en la Universidad de Stanford, han destacado la pasión como una de las cualidades de un emprendedor más valoradas.

Emprender es una combinación de capacidades del emprendedor, habilidades financieras, y un correcto modelo de negocio con una buena oportunidad de mercado. Visión de negocio, confianza y compromiso son algunas de las cualidades con las que debe contar cualquier emprendedor para lograr el éxito.

Principales cualidades para ser emprendedor

Describir a un emprendedor es una tarea compleja, pues existen muchos tipos de emprendedores y cada uno de ellos es único. Pero sí existen algunos rasgos que los unen a todos ellos como la pasión por lo que hacen, la constancia para seguir adelante cada día y el compromiso con sus proyectos.

1. Visión de negocio

Entre las cualidades de un emprendedor, destaca la visión de negocio como la habilidad para saber detectar oportunidades en el mercado cuando otros aún no lo han hecho o ser capaz de predecir las próximas tendencias que liderarán los mercados. Del mismo modo, esta capacidad consiste también en saber adaptarse, cambiar o pivotar cuando las circunstancias lo requieren.

2. Confianza y determinación

Estas cualidades son clave para aquellos interesados en ser emprendedores. Emprender es mucho más que crear un negocio y no está exento de riesgos. Lo que supone contar con confianza propia para sortear la incertidumbre o los momentos adversos y la determinación para seguir adelante y no desistir del proyecto.

3. Comunicación

El lenguaje, la comunicación y la habilidad de llegar a otros a través de la palabra hablada es fundamental entre las cualidades de un emprendedor. Esta capacidad para la oratoria y la persuasión pueden determinar situaciones clave como, por ejemplo, una negociación o una presentación del proyecto a inversores.

4. Aprendizaje constante

Los emprendedores siempre están aprendiendo, descubriendo nuevas fórmulas para hacer las cosas, inspirándose en nuevas experiencias, etc. Un emprendedor sigue formándose siempre, tanto actualizando sus competencias académicas como acudiendo a conferencias, charlas, leyendo nuevos libros o haciendo cursos o formaciones especializadas que le permitan estar a la última en los conocimientos relativos a su proyecto. Una filosofía que tratan de extender a sus equipos de trabajo y a aquellas personas que les rodean en su día a día.

5. Creatividad

Se trata de una cualidad inherente a todos los emprendedores. La creatividad es el motor que hace que muchas personas decidan emprender su propio negocio y la que los lleva a innovar con nuevas soluciones en el mercado no pensadas o explotadas con anterioridad. La creatividad también implica explorar, experimentar y probar nuevas experiencias fuera de la zona de confort para descubrir nuevos retos innovadores.

6. Compromiso

Los emprendedores son personas comprometidas al máximo con sus proyectos y esto, en ocasiones, supone largas jornadas de trabajo, descansos reducidos o dificultades para la conciliación de la vida en familia. Pero, del mismo modo, un emprendedor sabe que ese compromiso con su proyecto es la clave de bóveda para la consecución del éxito. Este compromiso hace del emprendedor una persona fuerte y valiente capaz de seguir adelante con su plan sin importar las dificultades externas.

*Texto publicado originalmente en BBVA, replicado en El Espectador con autorización de BBVA Colombia.

*Título modificado y ajustado por el editor de EyL de El Espectador.

