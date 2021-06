Los socios de la plataforma #SinDesperdicio han lanzado un concurso para identificar y apoyar soluciones innovadoras en Colombia vinculadas a las pérdidas y desperdicio de alimentos en el país. La convocatoria estará abierta a postulaciones hasta el 4 de octubre de 2020.

Los socios de la plataforma #SinDesperdicio han lanzado el concurso #SinDesperdicioBogotá, que otorgará premios por $20 millones de pesos colombianos a cuatro soluciones innovadoras, viables y con impacto que reduzcan la pérdida y el desperdicio de alimentos en la cadena de abastecimiento de Bogotá. La convocatoria estará abierta a postulaciones hasta el 4 de octubre de 2020.

En Colombia se pierden y desperdician 9.7 millones de toneladas de alimentos al año, cantidad suficiente para alimentar a la población de Bogotá en el mismo periodo. De cada 3 toneladas de alimentos que se producen en el país, una termina en la basura. El costo anual de estas pérdidas y desperdicios asciende a 45.365 millones de pesos colombianos. El concurso #SinDesperdicioBogotá busca impulsar soluciones innovadoras a estos retos.

Este concurso está organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Alcaldía de Bogotá en coordinación con todos los socios de #SinDesperdicio, una plataforma de socios comprometidos a trabajar por una América Latina y el Caribe sin pérdidas ni desperdicios de alimentos: Fundación FEMSA, IBM, Nestlé, The Coca-Cola Company, Grupo Bimbo, OXXO, The Dow Chemical Company, la FAO, el Consumer Goods Forum, The Global FoodBanking Network y el World Resources Institute. El concurso es el resultado también de la colaboración con una serie de socios locales clave como Wayra, Bancolombia, Innpulsa Colombia, Acción Contra el Hambre y ANDI.

“La pérdida y el desperdicio de alimentos tienen impactos económicos, nutricionales y ambientales de gran escala. Al reducirlos o evitarlos, promovemos el uso eficiente de recursos como agua, energía, suelo y mano de obra en su producción. Con la plataforma #SinDesperdicio buscamos impulsar la innovación en América Latina, para generar soluciones de fondo a los retos que enfrentamos como sociedad”, dijo Carlos Hurtado, Gerente de Desarrollo Sostenible de Fundación FEMSA, organización socia de la plataforma y que contribuye a la generación de valor social de FEMSA y sus Unidades de Negocio, como Coca-Cola FEMSA y OXXO en Colombia.

La innovación tecnológica y social puede ser parte de la solución a este enorme desafío que enfrenta Bogotá. Es por eso que se lanza el concurso #SinDesperdicioBogotá. Las soluciones que se postulen pueden ser tecnológicas, financieras o de procesos y deberán contar, al menos, con producto mínimo viable (MVP) o alguna validación de mercado. Se seleccionarán doce finalistas, los cuales tendrán acceso a un portafolio de capacitaciones y mentorías personalizadas liderado por Wayra. Estos finalistas tendrán la oportunidad de presentar un pitch final frente a un jurado que seleccionará a los cuatro proyectos ganadores, los cuales recibirán capital semilla estimado en $20 millones de pesos colombianos.

La situación de pobreza y las dificultades de asegurar el acceso a alimentos para toda la población fueron exacerbadas por la pandemia del COVID-19, haciendo aún más necesario resolver los desafíos de pérdidas y desperdicio y seguridad alimentaria. Teniendo en cuenta las áreas asociadas a la cadena de abastecimiento de la región, el concurso #SinDesperdicioBogotá ha definido cuatro desafíos:

· #AcercaElCampo

· #MásvidaParaLaComida

· #RescateDeAlimentos

· #LaComidaSeTransforma

Las postulaciones se realizan a través de la página web sindesperdicio.net/concursos/bogota, donde se encuentran las bases y la descripción completa del concurso. #SinDesperdicioBogotá es el cuarto concurso de innovación impulsado en el marco de esta plataforma, luego de la implementación en Argentina en 2019, en México en 2020 y en Centroamérica en 2020.