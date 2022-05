Colombiano creó plataforma para enseñar inglés profesional y lo destaca el FEM

Kamran Khan es el CTO y el colombiano Diego Villegas es el CEO de Slang. Foto: Cortesía Slang

“¿Cómo podría crear una plataforma que tuviera todas las carreras y temas existentes, y un currículum de inglés personalizado para cada cargo en una compañía? La respuesta hizo que surgiera Slang, una plataforma colombiana que nació como un trabajo de investigación en el MIT y que actualmente es líder en la enseñanza del inglés profesional en Latam”, dice Diego Villegas, el cofundador y CEO de esta startup que nació como la mayoría de los emprendimientos: por una necesidad que buscaba una solución. “Con un prototipo comercial, logramos tener nuestro levantamiento de capital semilla de parte de Social Capital: uno de los mejores fondos de Silicon Valley. Luego conocimos a unos de los socios cuando ganamos un concurso mundial sobre EdTech en Boston, Estados Unidos, que se llama LearnLaunch. Eso nos ayudó a tener mayor visibilidad”, agrega.

En otras palabras “es una plataforma online de aprendizaje de inglés con cursos enfocados en temáticas profesionales y técnicas. Su tecnología, que funciona como piezas modulares, permite crear rutas de aprendizaje dinámicas y optimizadas, basadas en las necesidades de cada usuario, departamento u organización, garantizando una experiencia personalizada”. Tiene “presencia en Colombia, México y Brasil” y ofrecen “cientos de cursos basados en machine learning en temas como computer science, nursing, construction, accounting, data science, medical device manufacturing, delivery, transportation networks, entre otros, y que permiten a las organizaciones crear fácilmente programas de aprendizaje personalizados para atender a las necesidades de cada rol dentro de las compañías”.

Le enviamos entonces nuestras 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y esto fue lo que contestó:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Diego Villegas, cofundador y CEO de Slang. Tengo 46 años, estudié Ingeniería Industrial y Física en la Universidad de los Andes. Igualmente, en esta institución hice una maestría en Diseño Organizacional y una especialización en Finanzas. En el 2013 realicé el MBA en el MIT (Massachusetts Institute of Technology), una de las tres universidades más prestigiosas del mundo.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

El inglés siempre ha sido genérico y básico, y nunca ha cubierto las necesidades profesionales de la carrera de cada persona. Cuando estaba en mi proyecto de emprendimiento anterior, MASA, tenía la necesidad de manejar un inglés profesional en todas las áreas de la empresa. Sin embargo, no fue fácil encontrarlo y lograrlo.

Esto hizo que me cuestionará y me preguntará: ¿Cómo podría crear una plataforma que tuviera todas las carreras y temas existentes, y un currículum de inglés personalizado para cada cargo en una compañía? La respuesta hizo que surgiera Slang, una plataforma colombiana que nació como un trabajo de investigación en el MIT y que actualmente es líder en la enseñanza del inglés profesional en Latam.

De hecho, con esta idea de negocio acabo de recibir el reconocimiento más importante de mi carrera como emprendedor: Slang acaba de ser reconocida en el Foro Económico Mundial (FEM) como una de las 100 empresas de tecnología más importantes del mundo en el 2022, en otras palabras, fue la única startup colombiana en ingresar al prestigioso ranking Technology Pioneers del FEM.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Fue un proyecto en conjunto con mi co-founder, y CTO, Kamran Khan. Kamran fue instrumental y estratégico, así juntamos fuerzas para el diseño de la plataforma y para que fuera escalable. Inició como un proyecto de investigación en el MIT y aunque patinamos un buen tiempo, por fin logramos encontrar la forma de crear rápidamente un curriculo de ingles usando machine learning, lo que hace a Slang única en el mundo.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Inicialmente con Kamran tuvimos apoyo de nuestras familias y poco a poco pudimos hacerlo nosotros mismos con nuestro tiempo e ingenio. Ya con un prototipo comercial, logramos tener nuestro levantamiento de capital semilla de parte de Social Capital: uno de los mejores fondos de Silicon Valley. Luego conocimos a unos de los socios cuando ganamos un concurso mundial sobre EdTech en Boston, Estados Unidos, que se llama LearnLaunch. Eso nos ayudó a tener mayor visibilidad.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

La historia de la industria de enseñanza del inglés se está dividiendo en dos. Antes y después de Slang. Es la primera vez que el mundo ve una plataforma de inglés profesional escalable. Si buscas en Google: “Project Management English” no hay ninguna solución además que la de Slang, y así sucede con todos nuestros cursos.

6. ¿Soy feliz?

Sí, me llena de alegría ver que estamos ayudando al mundo con nuestra misión de erradicar el analfabetismo profesional. Un dato para tener en cuenta: se calcula que en todo el planeta existen miles de fuentes de conocimiento (libros, artículos, blogs, cursos, videos, podcasts, etc.) que se encuentran codificadas únicamente en inglés profesional. Sin embargo, solo el 12% de la fuerza laboral a nivel global tiene la fluidez para comprenderlas. Estoy resolviendo este problema, por eso me siento feliz y orgulloso de lo que hago con mi equipo.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Nuestra meta es seguir desarrollando nuestra plataforma hasta crear una experiencia altamente adaptable que brinde una velocidad de aprendizaje del inglés nunca antes inimaginable. Así que no contemplo en el corto o mediano plazo vender el emprendimiento.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Aunque en las noticias y en las redes sociales los emprendedores solemos mostrar nuestra mejor faceta, el emprendimiento es siempre muy duro. Sin excepción, todos los emprendedores nos enfrentamos a miles de obstáculos en el proceso. Tal vez eso es lo que caracteriza a un buen emprendedor: la resiliencia y pasión por su misión. Tienes que tener un alma indestructible, de lo contrario no te metas en este cuento.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

El sueño apenas está comenzando. El idioma inglés es verdaderamente amplio y solo hemos cubierto una décima parte. También nos falta mucho en el desarrollo de la tecnología para cubrir nuestra visión de poder aprender inglés en tiempo real, por ejemplo, cuando uno realiza actividades de trabajo como escribir un correo. Esto lo llamamos “Learning in the flow of work”. Será un conjunto de herramientas de productividad completamente sincronizadas.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Estamos expandiendo nuestro equipo de producto y también ampliando nuestra área comercial. Somos una empresa en desarrollo, con muy buenos fundamentos tecnológicos y de talento humano. Queremos que Slang sea una compañía global y que juegue un papel fundamental en la forma en la que los profesionales certifican su nivel de inglés técnico.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Desde el inicio nos hemos preocupado por tener una arquitectura escalable y en ser una plataforma digital moderna. Así que la respuesta es sí.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Ya lo hemos hecho varias veces. En eso consiste el ecosistema de capital de riesgo (Venture Capital). Tenemos inversionistas de Estados Unidos, México, Colombia, Perú y Brasil.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

En este negocio del emprendimiento por definición se cometen muchos errores. Sin embargo, estos son parte del proceso de innovación y de asumir riesgos. Entonces si tengo que seguir fallando para crecer y aprender, bienvenidos los errores. Ahora, si debo reconocer que ¡Hay decenas de lecciones aprendidas por mes que no volvería a repetir!, pero al final del camino eso se traduce en aprendizaje.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

A mí me inspira la injusticia social. Al ver la forma en que la falta de educación o alguna otra característica puede llegar a limitar a una persona. Me inspira la gente. No me inspiran los líderes, si no a quien nosotros lideramos. Me inspira ver cómo la falta de inglés es el mayor problema de inclusión en las empresas de todo el mundo.¡Dicho por un cliente nuestro!

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Muchas veces, micromomentos de la vida, pero así es la vida de un emprendedor. Cada fracaso se procesa y es la misma energía que nos recarga. Es algo difícil de explicar. Cuando tengo un problema, siempre salgo más fuerte que antes.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Varias comunidades. Tengo chats de founders y cofounders. Hago parte del ecosistema de MIT/Harvard que es muy pro en innovación. En la comunidad de graduados de la Universidad de los Andes también estoy presente. Son comunidades de emprendedores que se van construyendo y uno debe buscarlas, ayudar a construirlas y contribuir generosamente sin esperar nada a cambio.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí, va a trascender como un cambio histórico en educación que impactará a toda la humanidad por siglos.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Liderando una plataforma que acompañará al ser humano desde la primaria y la vida escolar y universitaria, hasta la carrera laboral, donde el aprendizaje de inglés será continuo. Manejando un conjunto de herramientas de productividad todas sincronizadas y registrando el conocimiento de inglés de cada individuo. Igualmente, permitiendo a cada persona compartir su nivel de inglés profesional en cada proceso de reclutamiento.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Han sido un apoyo fundamental. El emprendimiento requiere mucho sacrificio en tiempo y un gran foco en las prioridades. Mi esposa y mis hijos han sido parte de esto.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Siempre hay que ayudar a la comunidad. Compartir lo aprendido y ayudar a crear soluciones para una mejor vida para todos. Ese es mi propósito.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Tengo el mejor equipo del mundo, mi socio es el principal aliado: Kamran Khan. Estamos creando una cultura espectacular de colaboración y amistad que nos permite ir a una velocidad inimaginable. Es una combinación de gran talento técnico y humano. Slang es el mejor lugar para trabajar, no lo dudo.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Me fascina mostrarle al equipo que sí se pueden hacer las cosas sin atajos y sin comprometer la cultura. Me gusta que el liderazgo sea honesto y transparente, que el mundo entienda que para desarrollar una visión no se requiere mezquindad si no que hay caminos que son más sanos y viables.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que siempre con un equipo comprometido y una buena cultura se puede cambiar el mundo.

