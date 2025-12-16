La fintech con la que Amazon se asoció para ofrecer préstamos a vendedores online

Adobe Inc. proyecta que las ventas en línea de Estados Unidos en noviembre y diciembre crecerán 5,3% este año para superar los USD 253.000 millones. Foto: EFE - CJ GUNTHER

Amazon.com Inc. está asociándose con una startup respaldada por JPMorgan Chase & Co. para ofrecer financiamiento a pequeñas empresas en línea, muchas de las cuales necesitan capital inmediato para reabastecer inventarios navideños agotados.

Slope, una firma de tecnología financiera con sede en San Francisco, ofrecerá préstamos preseleccionados de hasta USD 5 millones a los comerciantes que venden en la tienda web de Amazon, anunció la compañía el martes. Amazon concede a Slope acceso a datos de ventas para identificar candidatos. Slope suele cobrar alrededor de 2,5% en un préstamo a 60 días, lo que se traduce en una tasa anualizada de alrededor de 15%.

La incertidumbre relacionada con los aranceles hizo que muchas pequeñas empresas fueran cautelosas a la hora de realizar pedidos grandes previo a las fiestas, dijo la cofundadora de Slope, Alice Deng. Pero los consumidores han estado gastando, y Adobe Inc. proyecta que las ventas en línea de Estados Unidos en noviembre y diciembre crecerán 5,3% este año para superar los USD 253.000 millones. Eso ha causado que las pequeñas empresas busquen préstamos de corto plazo para reponer existencias en los días finales antes de Navidad, impulsando la demanda de crédito más avanzada la temporada que en años anteriores, señaló.

Zisha Katz, un empresario de Passaic, Nueva Jersey, que vende productos electrónicos y otros artículos en Amazon, pidió recientemente un préstamo de USD100.000 a Slope, que debe pagar en 60 días más 2,65%. Las condiciones le resultaron atractivas porque, de otra forma, repondría inventario con tarjeta de crédito a tasas más altas y no tenía tiempo para asegurar un préstamo bancario con menor tasa. Slope puede aprobar préstamos en minutos y entregar los fondos al día siguiente.

“Me quedé sin stock de ciertos artículos y tenía que pagar a proveedores para obtener más”, dijo Katz, quien lleva más de una década vendiendo productos en Amazon. “Si estás a punto de pagar a un proveedor con tarjeta de crédito, esta es una opción mucho mejor”.

JPMorgan lideró el año pasado una ronda de financiamiento de USD65 millones para Slope, que ha recaudado alrededor de USD 250 millones en deuda y capital desde su debut en 2021. Slope ha estado ofreciendo préstamos en Amazon en una prueba beta durante las últimas semanas y ahora está ampliando el programa. La compañía estuvo entre otras startups de crédito que reportaron un auge en la demanda relacionada con aranceles anteriormente este año.

Comerciantes independientes venden cerca de 60% de los productos en Amazon, lo que da al minorista en línea un interés financiero en ayudarlos a mantener inventario suficiente durante los períodos de mayor venta. La compañía ofreció previamente préstamos directamente a los vendedores, pero descontinuó el programa el año pasado para asociarse con otros prestamistas.

