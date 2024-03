Cuando el miedo se convierte en fuente de inspiración y emprendimiento

El evento ha tenido varias versiones en diferentes ciudades de Colombia, pero en este 2024 fue Bogotá la sede. Foto: Edwin Bohórquez Aya

En un pabellón de Corferias se ve un escenario en forma circular que convoca la atención de todos los asistentes. Cientos. Miles. Está en la mitad, como si fuera un ring de boxeo. Docenas de sillas, al rededor, están dispuestas para los asistentes. Dos pantallas gigantes se enfocan en lo que pasa. Muchas luces en el techo. Parece un evento de lanzamiento tecnológico en Londres, San Francisco, Singapur. Y, como si fueran las patas de una araña o la telarana que se une al centro de todo, del ring, filas de stands con unas 300 startups que cuentan lo que hacen, buscan la atención, saben que en pocos minutos pueden conseguir un comprador de su producto o servicio, levantar capital, atraer a un inversionista o, en el menor de los casos, establecer contacto con otros emprendedores para hacer negocios porque son como ellos, van creciendo de a pocos pero con el potencial de lograrlo a doble dígito. Escalando.

“Los principales corporativos del país y de Latam están aquí. Cerca de 300 startups que vienen a cerrar negocios y hacer conexiones también. Se registraron más de 300 inversionistas. 12.000 personas asistentes. Busquen todos los contactos que puedan. Voten. Oigan los ‘pitch’. Muchas de las startups creen que esto es un show armado, pero no hay nada más poderoso que la propuesta suya, que es la que mueve a los inversionistas. La semana pasada una startup que estuvo en 2 de estos eventos, recibió 1.2 millones de dólares de Bancolombia. Y está aquí. Y eso no es planeado. Esa es la invitación. Concéntrate en lo que tienes por proponer”, dijeron Santiago Mesa y Juan Miguel Arboleda durante la inauguración de Startco en Bogotá, un espacio que logra convocar, como pocos, a todo el ecosistema de emprendimiento del país. Y claro, le hablaban a todos los y las emprendesoras que allí estaban.

Entonces entró en escena Hernán Jaramillo, conocido en el ecosistema, sobre todo, de Medellín: “Llevo 25 años haciendo startups, comencé cuando no había fondos de capital en Colombia. Compré un libro en Amazon para entender todo eso. Me fui para Miami y luego para San Francisco y me he sentado con más de 100 Venture Capital. Y ahora estar aquí y ver que ya están esos inversionistas, y ustedes tienen la oportunidad de contar su empresa, pues es positivo”, les decía efusivamente a todos los asistentes. “Nosotros somos solucionadores de problemas”, recalcaba, una y otra vez, refiriéndose a la base de un emprendedor: identificar un problema y crear una solución.

Startco, como se presenta la organización, “es la primera subasta de startups en vivo de América Latina”. Es, además, “un evento de emprendedores para emprendedores, en donde logramos reunir a todo el ecosistema de la región bajo un mismo techo, enfocándonos en aquellas startups que se encuentran en etapas avanzadas y con ingresos mínimos anuales de US$ 25.000″, advierten, no sin antes soltar esa especie de mantra, de eslogan que, al final, parece la sombra que acompaña siempre a los emprendedores y que incluso logra consumírselos: “Persigue el miedo”, “Persigue el miedo”, “Persigue el miedo”. Sí, porque es el miedo el que no deja emprender, es el miedo el que no nos deja arriesgarnos, es el miedo el más grande obstáculo por vencer, así que, como lo dijeron minutos más tarde, el objetivo de todo emprendedor debería ser vencer el miedo innovando y creando empresa.

“Nuestros primeros usuarios fueron emprendedores. Es por eso que desde el 2013 creamos un área para trabajar con startups, gente que trabajó en aceleradoras, founders, gente que sabe los desafíos que ustedes tienen. Es nuestro diferencial ayudarlos a conectar con los ventures capital. Más del 80% de los unicornios de Latam corren sobre Amazon Web Service. Hace 20 años hacemos IA. Nosotros nos movemos sobre opcionalidad, seguridad y escalabilidad. Y así ayudamos a todos los emprendedores. Estamos aquí porque le creemos a este cuento y sabemos que es importante. Compartan ideas. Juntos es que sumamos para desarrollar a este país. Para desarrollar más empleo”, dijo minutos más tarde Daniel Saldarriaga, de Amazon Web Service.

Recomendada: Día Internacional de la Mujer: los consejos laborales de la fundadora de Women Who

Por allí también pasó Everette Taylor, CEO de Kickstarter, la compañía de crowdfunding fundada en 2009 y que consideran un trampolín de nuevos negocios, nuevas ideas, nuevos emprendimientos. Contó un poco de su historia, de lo que significa venir de abajo, de poder encontrar a alguien que sí apoye a los otros, de generar oportunidades. En entrevista con El Espectador también había reflejado un poco de lo que es: “Desde los 14 años estoy trabajando en e-commerce y marketing, durante ese lapso de 20 años he sido afortunado de poder fundar y trabajar como CEO de varias compañías multimillonarias en Estados Unidos, entonces yo creo que la combinación de mi experiencia como emprendedor y directivo ejecutivo de empresas realmente exitosas, me ha permitido tener la oportunidad de ser CEO de Kickstarter”.

Alejandro Olaya, de la Andi, recordó que “los empresarios tienen un rol fundamental para la sociedad. Hace 20 años tenemos la cámara más grande de aceleración de emprendedores y trabajamos sobre tres líneas: 1. Conectar, crear comunidad. Hacer negocios conjuntos. Los conectamos con las grandes empresas del país. 2. Conocimiento. Buenas prácticas. 3. Voz de todos en conjunto. Somos una agremiacion y le hablamos al país sobre estructuras de financiamiento, una mejor red de apoyo, una comunidad abierta en todo el país. Buscamos conectar con los principales emprendedores del país. Que estos emprendedores tengan el saber de que las empresas son fundamentales para la sociedad con soluciones que tengan modelos de negocio viables, sostenibles y que logren solucionar problemas”.

Una más para leer: La alienación de la inteligencia artificial: una discusión de ciencia y filosofía

La delegación internacional invitada era de Chile, por eso Marcela Aravena, de Prochile, recordó que su país está presente “por tercera vez en este evento y con 30 empresas”, también con una delegación de estudiantes “porque creemos que Startco les puede servir para entender que con ideas innovadoras se pueden solucionar grandes problemas”. Y no dejó de mencionar el matra del evento: “No hablamos de miedo, somos capaces de comernos el mundo. Podemos sacar empresas y empresarios que quieren tener un mundo mejor. Aquí venimos a visibilizar nuestra innovación chilena”, apuntó.

Docenas de empresarios se veían buscando contactos, mostrando sus empresas, hablando de los crecimientos rápidos que tuvieron cuando se acercaron a ecosistemas como estos. Por un lado una startup que rentaba mobiliarios de oficina para que las organizaciones se los enviaran a sus empleados remotos. Y todo por un pago mensual. También los que lograron desarrollar productos agrícolas que le permiten a los cultivadores sembrar en zonas extramas en frío o,incluso, extremas en calor, como los desiertos. También los que crearon fábricas de diseño para grandes compañías, de tal forma que logran ahorrar costos y tener mayor disponibilidad de productos, por ejemplo, para publicar en redes sociales. O los estudiantes que desarrollaron alimentos para perros y que los venden por medio de suscripciones en una herramienta digital.

De acuerdo con las cifras de la organización, a este evento, en sus varias ediciones (Medellín 2019 / Barranquilla 2021 / Medellín 2022 /Bogotá 2023 / Bogotá 2024), ha logrado convocar a unos 11.000 emprendedores y más de 400 inversionistas de todo nivel. Durante el primer día recordaron a que a través de una app, los asistentes podrían votar en vivo “por las mejores ideas y ayudarlas a llegar a la ronda final de inversión”. Unos pedían votos solo por que les ayudaran, otros eran más juiciosos y buscaban que los escucharan, que las personas realmente se convencieran de su idea, de su empresa, de su potencial.

“Somos región entre Bogotá y Cundinamarca. Hay apuestas para ustedes en el plan de desarrollo del Distrito, van a tener una plataforma de negocios en la que van a poder integrarse. Venimos apostando con 52 emprendedores que hoy son realidad y que venimos jalonando para que sigan creciendo. Vamos a interactuar con ustedes porque la mirada que tenemos en la CCB está en la innovación y sus innovaciones. El centro de ciencia, tecnología e innovación de Bogotá será un ejemplo. La CCB los orientará para que sus emprendimientos tengan más fuerza, estamos para ayudarle a los emprendedores para que mañana sean los grandes empresarios. Ustedes son capaces de competir para crecer. Colsubsidio colocó $20.000 millones en esa apuesta. Seis pisos donde ustedes van a desarrollar cosas como las que están viviendo aquí”, dijo José Ovidio Claros, presidente de la CCB, quien soltó algo esos detalles sobre el Distrito Ciencia, Tecnología e Innovación de Bogotá - Región que se está construyendo en la capital.

Precisamente los alcaldes de Medellín y Bogotá contaron sobre las oportunidades que se tienen en las dos capitales para que, desde el emprendimiento, se propongan ideas que permitan atacar todos los problemas sociales, como los asuntos de seguridad, movilidad y educación. Incluso propusieron trabajar en conjunto con Ruta N y el centro de innovación que se está construyendo en Bogotá para acelerar emprendimientos que impacten no solo a las dos ciudades sino al país entero.

Por los pasillos de este evento se vieron representantes de ecosistemas de otras ciudades de Colombia, startups que ya van camino a convertirse en grandes empresas, representantes de family office y hasta algunos de los fundadores de las más destacadas compañías que lograron pasar a otro nivel y hoy se dedican a invertir en pequeños negocios con potencial de crecimiento. Este espacio cumplió, en su primer día, con lo que muy bien había dicho Juan Gabriel Arboleda, cofundador de Startco: “crear conexiones estratégicas con los grandes corporativos, establecer puentes de financiación para las startups a través de la deuda o de inversión y que las startups puedan conocer el ecosistema que hay en la región”.

Bien lo dijeron los dos fundadores de Kapital, de origen mejicano, Eder Echevarría y Miguel Farro: “Colombia se ha vuelto un hub de emprendimiento e innovación muy importante. El colombiano es una persona con mucho empuje que se ayuda entre sí. Este tipo de eventos no existen en México. Aquí existe un ambiente más colaborativo”. Y eso, en un ecosistema, es lo más valioso para crecer en comunidad.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚