Startup chilena que fabrica hormigón logró reunir US$5,2 millones en inversión

Así se ven los paneles de hormigón. Foto: Source: Strong by Form - Agencia Bloomberg

El productor chileno de celulosa Empresas CMPC SA apuesta por una startup local que trabaja para crear una alternativa al hormigón y al acero a partir de madera en la industria de la construcción.

CMPC Ventures, la división de capital de riesgo de CMPC, lideró una inversión de US$5,2 millones en Strong by Form, una startup chilena que desarrolla paneles de madera que, asegura, pueden ser utilizados en construcción e incluso en la industria automotriz, según un comunicado de prensa.

Strong by Form dijo que sus paneles de madera alcanzan la resistencia del hormigón con una décima parte del peso y también utilizan menos árboles que los productos de madera contralaminada, según el comunicado.

Esta le interesa: Qué es un modelo de negocio y cómo hacerlo efectivo

Strong By Form no dio a conocer una valoración de la empresa. Otros inversionistas fueron CiRi Ventures y las francesas MAIF Avenir Ventures y Teampact Ventures, entre otros. La empresa utilizará los fondos para seguir desarrollando sus productos y construir una instalación de producción. Strong by Form dijo, sin dar más detalles, que también está trabajando en asociaciones con Deutsche Bahn y BMW Group.

De acuerdo con la misma empresa Strong by Form, “2023 ha sido nada menos que extraordinario. La empresa recibió más de 20 elogios, se expandió hasta convertirse en un taller más grande y se ganó un lugar en numerosas listas de “startups a seguir”. En un clima financiero desafiante, Strong by Form no solo cumplió sus objetivos de financiación inicial, sino que los superó en más del 25 %. Este notable logro subraya el rápido avance de la tecnología de la empresa y la fuerte demanda del mercado de materiales estructurales sostenibles”.

Una más: El impacto de internet en la vida diaria

Esta compañía es liderada por Andrés Mitnik, CEO de Strong by Form, quien “compartió su opinión sobre este logro, citando a Ayrton Senna: “No puedes adelantar a 15 autos cuando hace sol… pero sí cuando está lloviendo””. Se refiere a “la importancia de superar los objetivos de financiación durante un año desafiante, comparándolo con adelantar a los coches bajo una lluvia torrencial. Mitnik elogió al extraordinario equipo de Strong by Form y su dedicación, visión y contribuciones para posicionar a la empresa como una de las nuevas empresas de tecnologías limpias líderes en el mundo”.

¿Qué es lo que hace innovadora esta compañía? “La tecnología ‘Woodflow’ permite el uso de compuestos a base de madera para aplicaciones livianas de alto rendimiento. El control adecuado sobre la forma y la arquitectura del material nos permite producir piezas estructurales adaptadas a las tensiones capaces de aprovechar al máximo las prestaciones de la madera. Por ejemplo, nuestro prototipo de losa ligera de 34,8 kg podría soportar 630 kg (más allá de los requisitos del Eurocódigo 5 para estructuras residenciales) con una deflexión de solo 6,2 mm”.

Y aseguran que su “plataforma computacional desde el diseño hasta la fabricación nos permite un proceso totalmente automatizado desde el diseño hasta la fabricación. Este nivel de control sobre la forma y la orientación de las fibras de nuestras piezas compuestas nos permite lograr el máximo rendimiento con el mínimo material”.

Una lectura interesante: La empresa y la razón del por qué las personas deben ser felices allí