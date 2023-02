Crean modelo para que startups puedan trabajar de la mano de grandes compañías

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, junto con Juan David Correa, presidente de Protección, en compañía de Alejandro Olaya, gerente de innovación Andi. Foto: Andi

Todas las grandes compañías, las grandes multinacionales, esas que se han convertido en gigantes con operaciones en cientos de países, esas también comenzaron como emprendimientos, como startups. Por eso, en el sentido más lógico del traspaso de conocimiento y de la lógica del bien general sobre el particular, tenía sentido que fueran las grandes empresas las que le abrieran la puerta a todos aquellos emprendimientos que hoy están buscando solucionar los problemas y necesidades que tiene la sociedad de forma rápida, a bajos costos y de manera muy eficiente.

Por eso cobra más sentido el anuncio que acaban de hacer los empresarios agremiados en la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andi, junto con la compañía de pensiones y cesantías Protección, junto con Estratek, quienes lanzaron “Startup Friendly”, una “propuesta que busca promover prácticas ágiles y eficientes que permitan que las grandes compañías del país se conecten adecuadamente con las pequeñas y medianas empresas colombianas”.

“Aquí queremos, todos unidos, crecer más. La Andi llega a la conclusión de que para hacerlo hay que incluir a los nuevos talentos, a las nuevas ideas, y cuando uno es capaz de traerlos tiene un todo para enfrentar el reto de generar equidad y bienestar. Cada uno hace que los otros puedan, una seda virtuosa para lograrlo. Los nuevos jugadores cuando llegan, se encuentran desventajas porque no tienen los activos, la historia en los bancos, en las compañías de seguros o experiencia en contratación con el Estado.¿Y la sociedad se va a privar de aprovechar esos talentos por no cumplir con eso? Lo que queremos es que esas ideas puedan surgir, porque allí puede estar el futuro de un país. Esta es la versión de trabajar como colectivos, no hagamos las cosas difíciles, al contrario, hagamos las cosas fáciles. Ese es el objetivo final de trabajar en conjunto, con la idea que formaliza Protección. Es una idea que resulta muy alienada con lo que queríamos en la Andi”, dijo el presidente de Ese gremio, Bruce Mac Master, durante la presentación del modelo.

¿De dónde salió la idea, el modelo? Juan David Correa, presidente de Protección, recordó que esa compañía “nació siendo un fondo de cesantías y pensiones, pero hace unos años quisimos transformarnos en una plataforma que acompaña el bienestar de los colombianos, y hacerlo va más allá de los servicios tradicionales de un fondo de pensiones. Esto implica un cambio en la cultura de la gente en la empresa, de saber cuál es nuestro propósito, y solo para poner un ejemplo: es más fácil hablar de cesantías, pero es mejor hablar de ecosistemas de viviendas, de ecosistemas de educación, de ecosistemas de bienestar. Y la forma más rápida de hacerlo incluía a todas las startups que tenían el deseo de hacer las cosas de manera diferente”.

Entonces lo que hicieron fue abrir las puertas a emprendimientos, a startups, para que les hicieran propuestas y llevarlos hacia esa idea de los ecosistemas de bienestar en donde el centro está dando por el ahorro de las cesantías con foco en educación y vivienda traducido en bienestar. Y lo lograron. Cuando estas nacientes compañías, que son ágiles y buscan soluciones rápidas trabajaron de la mano del gran corporativo, que tiene todas las palancas suficientes para sacarlo adelante, consiguieron el modelo que integra a los grandes con los pequeños, o como dijo Juan Sebastián Castrillón, gerente y fundador de Estratek Ventures, que David trabajara con Goliat y no que estuvieran enfrentados. “Todo esto fue generando una convicción, donde más de 8 millones de clientes que tenemos, puedan disfrutar del bienestar del que hablamos. Y eso fue generando entusiasmos, con todas las barreras posibles, pero construimos una metodología que hoy le queremos regalar al país a través de la Andi”, apuntó Correa, presidente de Protección.

Ahora lo que se busca es que todas las empresas de Colombia lo puedan poner en práctica. Pero, ¿cómo funciona? Para las empresas grandes, los corporativos que llaman, tan solo hay que ingresar a startupfriendly.andi.com.co y allí aparecen todos los requisitos para inscribir la empresa y entrar en el proceso de innovación abierta. Las compañías de gran tamaño se “benefician al ampliar sus capacidades para la innovación y resolución de retos”. Este corporativo será certificado con un sello que le dará entrada a toda una comunidad de startups y empezar a cocrear gracias al valor que le puede ofrecer esta nueva comunidad. “A partir de febrero y por medio de un diagnóstico, las empresas podrán determinar si cuentan con las capacidades necesarias para entender el lenguaje, requisitos legales y desafíos de las startups del país con el fin de convertirse en una compañía Startup Friendly”, dijeron durante el lanzamiento.

Y por el lado de las startups, hay que llegar a http://sf.andi.com.co/ y entrar a “Para Startups”, luego “depositar la información preeliminar de tu empresa” y tras una valoración de la Andi, entrará a hacer parte del directorio al que tendrán acceso todas las grandes corporaciones. Allí se hace el primer contacto y lo siguiente en exponer los retos y que una de esas o varias startups entren a trabajar en la solución. Tal cual como lo hizo Protección.

Se tendrán cinco pilares en cuenta: 1. Proceso de inclusión de las startups. 2. Requisitos legales. 3. Pago ágil para el proceso de contratación. 4. Actividades con startups. 5. Inversión. “De acuerdo con cifras del reporte Colombia Tech (2021), en Colombia hay un total de 1.110 startups que emplean a más de 25.200 personas, la mayoría de ellas concentradas en los segmentos de Logtech (tecnología para la logística), Fintech (tecnofinanzas) y Retailtech (tecnología para el comercio)”.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚