Su familia protege el medio ambiente transformando residuos de las curtiembres

“Mi idea fue solucionar un problema de disposición de residuos industriales que por décadas se ha presentado en las zonas de Chocontá y Villa Pinzón, Cundinamarca”. Así presenta su emprendimiento Nancy Linares, quien busca no solamente proteger el medio ambiente, sino generar fuentes de ingreso para varios sectores económicos. En 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos nos cuenta, a fondo, de qué se trata.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 44 años y estudié contaduría pública

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi idea fue solucionar un problema de disposición de residuos industriales que por décadas se ha presentado en las zonas de Chocontá y Villa Pinzón, Cundinamarca, sin que ninguna autoridad tomara riendas en el asunto, pues este problema está afectando el medio ambiente y la salud de la comunidad en general, por esto en el año 2018 creamos una planta de transformación de residuos industriales de las curtiembres para ser transformados en subproductos de alta demanda como es el sebo bovino, que es utilizado como materia prima para empresas fabricantes de jabones de barra, concentrados de mascotas, veladoras y ungüentos.

Aparte de esto, con los residuos obtenidos de este proceso, estamos realizando estudios y pruebas piloto para crear un abono totalmente orgánico para ser utilizado en los diferentes cultivos de la zona, pues se ha comprobado que este tiene propiedades positivas para los suelos.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Ya que somos habitantes de esta zona estamos afectados directamente con esta problemática de contaminación, pues las empresas de curtidos de pieles arrojaban este residuo a los potreros y al río sin ningún control, y al realizar el trabajo de campo con los curtidores y con los demás habitantes afectados, buscando alguna solución para este problema sin que afectara la principal fuente de ingresos de la mayoría de familias del sector llegamos a la conclusión de que era urgente un sitio para disponer estos residuos. Decidimos buscar capital semilla para la creación de una planta de transformación que beneficiara no solo a los empresarios curtidores sino a toda la comunidad en general.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Presentamos este proyecto a una convocatoria de Fondo Emprender y Sena en el año 2018, la cual ganamos y en el año 2019 recibimos capital semilla para comenzar con esta iniciativa, y en el año 2020 obtuvimos la condonación del capital recibido. En el año 2020 también ganamos un premio de USAID y PURE EARTH para trabajar con proyectos de educación, identificación y reducción de zonas contaminadas que afectan la salud de las personas.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos logrando que un sector como el de las curtiembres tomen conciencia del daño que están haciendo al ecosistema y retomen sus procesos industriales desde una perspectiva más amigable con el medio ambiente, también hemos creado conciencia en la población de estos dos municipios para que cuiden sus recursos naturales y valoren las riquezas hídricas que tienen como por ejemplo el páramo de Guacheneque, situado en Villa Pinzón, y que mucha gente de esa población no conocía. Nosotros hemos realizado visitas guiadas con gente de esta población a este páramo para enseñarles el tesoro que tienen tan cercano y que muchos ni siquiera lo sabían; les hemos enseñado la importancia de este pues allí es donde nace nuestro Río Bogotá.

6. ¿Soy feliz?

Sí, porque a pesar de los altibajos y momentos difíciles estoy cumpliendo mis sueños de ser empresaria y ayudar con mi emprendimiento a otras personas.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No, porque aún faltan muchas cosas por hacer por este sueño.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Ha sido muy duro pues tenemos que sacrificar muchas cosas por nuestro sueño como por ejemplo la estabilidad económica de un empleo fijo, la discriminación de varias personas, el riesgo financiero e inclusive correr con el riesgo de ser un líder ambiental, pues los empresarios curtidores a pesar de que somos una solución para ellos, también vieron en nosotros una amenaza pues pusimos en alerta a las autoridades ambientales las cuales ya han empezado a regir sus controles más estrictamente.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Solo he cumplido una parte de mi sueño pues todavía falta mucho camino por recorrer para llevar a mi empresa a un nivel mucho más alto al punto de ser reconocida a nivel mundial y poder dar empleo a personas que lo necesitan y, lo más importante, ser reconocida por dar solución a una problemática tan compleja como lo es la contaminación de suelos y el Río Bogotá debido a las empresas curtidoras.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Continuar con esta labor que nos apasiona hasta poder decir que se lograron los objetivos trazados, continuar con las gestiones para lograr el registro ICA del abono orgánico y luchar para mejorar las condiciones económicas de la empresa y lograr una estabilidad financiera.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, es muy escalable pues este es un negocio de economía circular y esto significa que dentro del mismo proceso industrial principal se desprenden productos y servicios muy importantes para la obtención de ingresos extras, un ejemplo de esto es la elaboración de abono orgánico a partir de residuos obtenidos de la transformación que realizamos a los residuos recibidos.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Si el riesgo es muy alto no me arriesgaría a recibir inversión de un desconocido pues este camino ha sido muy difícil para dejarlo en manos de otra persona, y no cedería parte de mi empresa.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

En este punto del camino ya hemos pasado por muchas cosas y hemos cometido muchos errores de los cuales hemos aprendido, como por ejemplo dejarnos influenciar por personas negativas y aceptar consejos de personas que no han llegado a donde yo quiero llegar.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspiran los tantos casos de emprendimiento que han tenido éxito y que al igual que yo han caído pero se han levantado, a ellos es a quienes quiero seguir para poder decir algún día que también yo lo logré.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Si, emprender requiere mucho sacrificio y esfuerzo y lo más importante: perseverancia. En el año 2017 presenté mi proyecto al Fondo Emprender y fue rechazado, pero en el 2018 lo presenté de nuevo y logré clasificar, igual pasa en este momento: aunque existan momentos donde quisiéramos tirar la toalla pensamos en nuestros sueños y recobramos nuestras fuerzas nuevamente.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No, aunque hemos recurrido a programas del Estado que nos dan apoyo en fortalecimiento de capacidades empresariales, mercadeo, capacitaciones, etc.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí, porque es generar una cultura de cuidado al medio ambiente sin afectar nuestras industrias y es algo que de poderse implementar seguirá pasando a las nuevas generaciones de empresarios.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Veo este emprendimiento como la primera empresa que logró impactar positivamente en el medio ambiente en los municipios de Chocontá y Villapinzon, y la veo con reconocimiento no solo a nivel nacional sino también internacional.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

La mayoría de ellos ha sido un apoyo muy importante y son un aliciente para seguir adelante al escuchar que se sienten orgullosos de lo que se ha logrado hasta el momento.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí, me gustaría mucho ayudar a personas que persiguen los mismos sueños que yo.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Ellos son mi complemento y parte fundamental en este sueño pues compartimos los mismos pensamientos y persiguen los mismos objetivos que yo: mi esposo, quien está encargado de toda la parte operativa; mi hija, una estudiante de ingeniería civil quien en este momento está realizando estudios para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales y mi hijo, un estudiante de ciencias sociales quien se encarga de gestionar los proyectos sociales que ha tenido la empresa y los demás que vienen en camino tan importantes para la consecución de recursos.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Soy una apasionada totalmente por lograr mis sueños y esa pasión es lo que me ha sostenido todo este tiempo, porque a pesar de tantos obstáculos que se han presentado no he desfallecido y por el contrario eso me ha dado más fuerzas para seguir adelante

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Aunque suene frase de cajón he aprendido que por más difícil que sea el camino, los sueños si se cumplen cuando quieres que sea así.

