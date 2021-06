Transformación Empresarial, el evento digital de Wobi que se realizará a finales de julio

Se realizará el 28, 29 y 30 de este mes y estará a cargo de Charlene Li, experta en transformación digital y estrategias de crecimiento disruptivo, que impartirá las claves necesarias para ver cada nueva ola de cambio como una oportunidad.

Wobi on Business Transformation es un evento digital, que contará con Charlene Li. Dividido en tres sesiones, que se llevarán a cabo durante los días 28, 29 y 30 de julio. En estas charlas Charlene, que es una destacada experta en transformación digital y estrategias de crecimiento disruptivo, impartirá las claves necesarias para ver cada nueva ola de cambio como una oportunidad para el crecimiento exponencial.

Charlene Li es una experta en transformación digital. Es autora de cinco libros, incluyendo el bestseller del New York Times, Open Leadership y el libro aclamado por la crítica, Groundswell. Su última creación The Disruption Mindset, fue publicado en 2019. También es la fundadora de Altimeter Group, una empresa de análisis que fue adquirida en 2015 por Prophet. Además, fue nombrada por Fast Company como una de las personas más creativas en los negocios.

“Eso es lo que hago. Pero para lo que vivo y trabajo es para crear el “Momento A-ha”. Ocurre cuando alguien está pensando en un problema desconcertante y luego llega ese momento de reconocimiento y comprensión. Una luz se mueve por sus ojos, seguida de una sonrisa. Pasan de estar en un lugar de confusión, donde algo les está sucediendo, a un lugar de comprensión. Ayudar a los líderes a dar ese primer paso para tener una sensación de empoderamiento y optimismo, atenuados por el conocimiento del viaje por delante, es lo que impulsa mi trabajo”, afirma Charlene Li, en su página web.

La primera sesión es “la Mentalidad Disruptiva - Transformar y Reinventar Tu Negocio”, en la que se hablará de aprovechar las oportunidades para crecer y reinventar su negocio, mirar hacia el mañana para saber en qué invertir hoy, entender en dónde se encuentra tu organización en el ciclo de vida de la disrupción y, con base a eso, planificar tus movimientos. Y se suma estrategias del crecimiento disruptivo y utilizar la planificación del escenario actual para prepararse para el gran salto cuando se tiene que tomar una decisión y no se está completamente seguro.

También se tratarán temas como que el propósito de una organización ya no es solo impulsar los beneficios, sino apoyar a los clientes, empleados y a la comunidad en general, planear para la disrupción y reformular el proceso de planificación estratégica para estar siempre listo para grandes cambios.

La segunda es “el Futuro de la Experiencia del Cliente” y hablarán de centrarse en el cliente del futuro, de por qué esta capacidad es la esencia de las organizaciones disruptivas y las mantiene enfocadas en el futuro, definir las experiencias de la próxima generación, cómo están cambiando las expectativas y por qué las compañías necesitan ir más allá del “customer journey” perfecto.

Asimismo, acerca del poder de los mapas de empatía y de los consejos consultivos, cómo entender y estar conectado con los clientes en evolución, la conexión entre el empleado y el cliente, aprovechar el activo más poderoso para entender a los clientes a través de herramientas de colaboración y análisis.

La tercera se centra en “Liderar la Transformación de tu Organización”, así como de características, habilidades y hábitos de los líderes disruptivos, cómo ir más allá del “mando y control” para encontrar un nuevo modelo de liderazgo, superar el miedo y la inseguridad, cómo desarrollar la confianza y el coraje para dar el primer paso hacia la transformación,además de crear un posicionamiento con una declaración fuerte que construya un alineamiento alrededor de tu estrategia disruptiva.

De igual modo, acerca de las organizaciones disruptivas que tienen tres creencias en común: la apertura, la acción y la proactividad, que dictan la forma en la que compartimos la información, tomamos decisiones y trabajamos junto y, el sistema operativo de la cultura del cambio constante, fortalecer las creencias a través de la estructura, los procesos y las tradiciones (rituales, símbolos e historias) para permanecer enfocados en el crecimiento disruptivo.

Por último, aprovechar al máximo las herramientas digitales y sociales para construir y profundizar las relaciones con los compañeros de trabajo y los clientes. Es de resaltar que cada una de las conferencias dura dos horas. El horario será así: CDMX, Bogotá, Lima a las 10:00 a.m, New York a las 11:00 a.m, Buenos Aires a las 12:00 a.m y en Madrid (España) a las 5:00 p.m.

Adicional cuenta con traducción simultánea al español, diploma firmado por Charlene Li y Wobi y resumen ejecutivo del contenido audiovisual.

A propósito, para nuestros suscriptores de la versión de impreso y digital Premium tenemos el 10% de descuento hasta este 24 de junio, es decir que la tarifa del ticket para el evento es de 174 USD, en caso de adquirirlo en esta fecha.

