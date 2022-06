“Nosotros ayudamos a las compañías a escalar ventas por medio de WhatsApp”

Daniel Martinez (CPO), Sebastián Valencia (CEO) y Felipe Otálora (Presidente), los creadores del emprendimiento. Foto: Cortesía

“Como te gustan los nuevos emprendimientos colombianos que están en el radar… quiero proponerte la historia de una startup colombiana llamada treble, fundada por tres ingenieros colombianos y que se enfoca en ayudar a las empresas y a otros emprendedores a manejar a sus clientes y usuarios a través de inteligencia artificial en Whatsapp!”. Así, como van llegando muchas de las historias a esta sección, nos contaron de esta que tiene ese componente de amistad, tecnología y oportunidad. Por eso le enviamos las preguntas a Felipe Otálora, presidente y cofundador de Treble.ai, y quien contó su historia y la del negocio en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos.

1.¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 27 años y estudié Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

En el 2018 trabajé junto con uno de mis socios y amigos, Sebastián Valencia, en una empresa de delivery de mercados y los dos hacíamos parte del equipo de experiencia al cliente. Cada semana, el equipo veía con susto cómo los números de retención de clientes no eran muy buenos y decidieron llamar a los usuarios para entender mejor su comportamiento. Llamar a usuarios es una muy buena manera de recibir retroalimentación, pero es muy costosa en tiempo. Decidimos con Sebastián implementar un prototipo de encuestas por mensajes de texto y el prototipo tuvo gran éxito. Fue en ese momento cuando recuerdo que Sebastián me dijo: “este problema no lo va a tener solamente esta compañía, deberíamos renunciar y salir para ayudarle a solucionar este problema a otras compañías”. Así, poco después se uniría Daniel Martínez, amigo cercano nuestro, como otro de los fundadores, con quien también coincidimos en el ámbito académico e incluso en gustos musicales, de hecho, decidimos bautizar la startup con el nombre de Treble.ai, por su similitud sonora con trébol -las tres partes del equipo de fundadores- y porque es el nombre de la perilla con la que se ajustan los graves y agudos (bass and treble) en las consolas de sonido, con la idea de “escuchar” mejor, en este caso a los clientes. Es así como nació Treble.ai. Nosotros ayudamos a las compañías a escalar ventas, marketing y servicio al cliente por medio de WhatsApp. Nuestro clientes usan una plataforma en línea para crear y enviar sus conversaciones por WhatsApp a sus usuarios.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

En enero del 2019, después de renunciar a la empresa de delivery en la que estaba trabajando, empezamos inmediatamente a vender escribiendo correos y contactando a otras startups colombianas de la región. Fitpal, una empresa de suscripciones de gimnasios fundada por Julián Torres y Santiago Aparicio (actuales fundadores de OnTop, empresa que ha recibido US$26 millones) fue uno de nuestros primeros clientes y eso nos ayudó a generar tracción en otras startups que creyeron en nosotros y vieron valor en nuestra solución. Poco después nuestra mira estaría puesta en participar en el programa de aceleración de YCombinator, la aceleradora de compañías más conocida del mundo de donde han salido empresas como Airbnb, Stripe y Rappi. En Junio del 2019 participamos en el proceso y fuimos aceptados, el programa nos ayudó considerablemente a hacer nuestra empresa una realidad y pasar de nuestros primeros 10 clientes a 50.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Los tres no teníamos dinero, pero lo bueno es que no necesitábamos mucho para poder hacer nuestra idea una realidad. La magia de poder vender software es que con un computador uno puede programar una solución que millones de personas pueden utilizar al día siguiente. Los tres trabajábamos desde nuestras casas en nuestros computadores. Nos reuníamos para programar la plataforma, enviar correos, hacer llamadas a prospectos clientes y todo lo logramos sin necesidad de inversión. Hay un término muy mencionado en el mundo del emprendimiento que se le conoce como “ramen profitability”, que significa hacer suficiente dinero como para poder subsistir de comer solamente ramen. Creo que cumplimos esa definición en esos primeros días. Una anécdota curiosa es que en ese momento no teníamos acceso al API de WhatsApp para poder enviar conversaciones por lo que comprábamos celulares Android baratos que funcionaban como nuestro “servidor” y podíamos enviar y recibir mensajes por WhatsApp y darles valor a nuestros clientes.

5.¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

En este momento tenemos más de 260 compañías que usan nuestro producto. La mayoría operan desde Latinoamérica, pero también contamos con clientes en España, Portugal, Reino Unido, Malasia y Estonia. Estas compañías están usando nuestro producto para enviar conversaciones de WhatsApp a más de 15 millones por mes. Compañías como Rappi, Platzi, Xepelin (Chile), WOM nos usan con el objetivo de escalar sus ventas, marketing y servicio al cliente por medio de WhatsApp. Nosotros ayudamos a estas empresas a poder hacer comunicación efectiva por medio de este canal. Considero que nosotros estamos haciendo crecer a estas empresas permitiéndoles comunicarse de manera empática y buena en donde están sus usuarios, el canal de mensajería más grande del planeta.

Esta historia le puede interesar: Ella crea juegos de estimulación adecuada como herramienta de crianza para niños

6.¿Soy feliz?

Me siento extremadamente afortunado de decir que lo soy. No todo ha sido suerte. Es decir, este proceso también lleva mucho sudor, sangre y lágrimas. Adicionalmente, nos falta mucho por hacer y lograr. Sin embargo, el hecho de pensar que una idea que empezamos 3 personas en un apartamento está siendo usada por compañías en 53 países y que 15 millones de personas reciben conversaciones de WhatsApp enviadas por Treble me llena de orgullo y alegría.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Hemos acelerado nuestro ritmo de crecimiento y como empresa estamos creciendo de manera exponencial. Nuestro sueño ha sido llevar la empresa a convertirse en una compañía pública listada en NASDAQ (IPO). Creo que por esta razón le apostamos al crecimiento sostenido que hemos estado teniendo para llevar la compañía a ese estado en vez de venderla.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Creo que sería raro escuchar de cualquier persona que haya emprendido que el camino ha sido fácil. Siento que en nuestro caso hemos tenido que atravesar varios momentos difíciles. Las habilidades que son necesarias para desarrollar y llevar una compañía a una posición exitosa son demasiadas y exigen de constante aprendizaje. He aprendido a vender, a reclutar, a despedir, a hacer marketing, a escribir, he aprendido a hablar con fondos de inversión de la más alta talla mundial y aun siento que no sé lo suficiente. Todo sigue siendo difícil, pero es un reto extremadamente interesante.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Mi sueño es ver a Treble como un referente de una compañía de tecnología SaaS (Software as a service) a nivel Latinoamérica y tener el mismo nivel de posicionamiento como compañías como Slack (Canadá) o Monday.com (Israel). Puede que suene como un cliché, pero queremos atraer talento a nivel Silicon Valley para trabajar con nosotros. Hay muchas personas brillantes que terminan sus estudios en universidades en Colombia para después trabajar en empresas como Facebook, Google o Amazon; mi sueño es que nosotros podamos atraer ese mismo nivel de talento, tanto local como internacional. Finalmente, queremos tener una compañía que esté listada en NASDAQ como compañía pública (IPO).

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Estamos entrando en un proceso de maduración de la compañía muy importante. Ya “salimos” de la etapa de ser solamente un prototipo y de buscar los primeros clientes. Es decir, en la etapa actual, ya tenemos que brindar soporte y apoyo a compañías en múltiples zonas horarias del planeta y con un alto nivel de transacciones. Dado que procesamos 15 millones de conversaciones de WhatsApp al mes, estamos procesando cerca de 50 millones de mensajes de WhatsApp y esto requiere un alto nivel de servicio y calidad de parte de nuestro equipo. Seguimos creciendo y por lo tanto necesitamos convertir a Treble es una empresa con procesos más sólidos y contar con más personas excepcionales en el equipo. En este momento somos 37 personas y tenemos 18 vacantes que esperamos cerrar en los próximos 2 meses. A este ritmo, tendremos 100 personas en el equipo para final del año.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Hemos estado creciendo un promedio de 27% mes sobre mes en términos de los ingresos en los últimos 12 meses. Cada mes nos sorprende más en términos de las compañías que necesitan nuestro producto y el crecimiento de los ingresos. Por lo tanto, sí sé que nuestra compañía es escalable y contamos con el apoyo de fondos de inversión y ángeles inversionistas que nos están apoyando para crecer.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Hemos recibido inversión, en el 2019 aplicamos y pasamos a la aceleradora de compañías más conocida del mundo llamada YCombinator. En Agosto de ese mismo año, levantamos una ronda de US$ 1.7 millones como capital semilla para continuar con el crecimiento de la empresa. En efecto, vendimos una participación en la compañía y creo que estaremos anunciando pronto más noticias.

13.¿Qué no volvería a hacer?

Puede que suene como un doble negativo, pero no volvería a no arriesgarme. Siento que el haber tomado riesgos más fuertes me hubiese permitido equivocarme y aprender más rápidamente.

Esta historia le puede interesar: Una empresa apicultora que apunta hacia el sostenimiento responsable de abejas

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Hay demasiadas personas, desde mis padres, mi hermano, mis amigos, hasta grandes emprendedores locales como Simón, Sebastián y Felipe, los fundadores de Rappi. Desde el ámbito más local al global, las personas me inspiran por diferentes razones: ya sean sus logros, la pasión por un área específica, la forma en que superan sus desafíos o cómo resuelven grandes problemas que impactan a su región.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

No hay duda de que emprender es una montaña rusa, y creo que he logrado aprender mucho de los momentos donde las cosas no van muy bien. Treble es nuestra primera compañía y esperamos seguir haciendo nuestro trabajo de manera inteligente y dedicada para no fallar.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Hay tres comunidades que han sido de gran apoyo: la comunidad de YCombinator de la que hacemos parte, en especial la comunidad YCombinator de Latinoamerica; Latitud, una comunidad creada por Brian Requarth y su equipo que incluso cuenta con grandes personas que han apoyado la comunidad como David Vélez de Nubank, Sebastián Mejía de Rappi y Carlos Garcia de KAVAK; y finalmente nuestra red de apoyo de inversionistas ángeles y fondos de inversión. Muchas personas de estas comunidades se han convertido en grandes amigos. Envío un saludo al grupo de Facebook Startup Colombia donde lanzamos nuestra primera versión de Treble cuando queríamos conseguir clientes.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Creo que el hecho de que nuestro producto esté impactando 15 millones de personas por mes y operemos desde varios países con compañías que van desde pymes, startups hasta empresas multinacionales, demuestra que nuestro producto tiene un valor importante. Nuestras soluciones, por medio de nuestros clientes, hoy ayudan a personas a, por ejemplo, poder pedir taxi por WhatsApp, afiliar sus empleadas a seguridad social, ayudar a los adolescentes a aprender sobre educación sexual (TirandoXColombia que usa nuestro producto), a mejorar los procesos de retención y venta de una compañía, etc. Cada día aprendemos más de cómo poder impactar más usuarios por medio de comunicación efectiva por medio de WhatsApp.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Creo que en 10 años nuestro producto habrá evolucionado para ser la herramienta que necesitan todas las compañías y ser un hilo conductor de todas sus comunicaciones por los múltiples canales de mensajería que usan. Estaremos probablemente posicionados con oficinas en múltiples países y teniendo cerca de 10,000 compañías usando nuestro producto. Espero que para esa fase ya seamos una compañía pública listada en NASDAQ.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia y amigos han sido de un gran apoyo. La vida del emprendedor es muy solitaria y me ha ayudado mucho tener una buen red de apoyo para los momentos difíciles. En cierto modo, la familia y los amigos están fuertemente involucrados en la empresa. Ellos son las personas que celebran con uno cuando las cosas van bien, pero también son un apoyo cuando hay malas noticias o malos momentos.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

La ayuda que he recibido de otros emprendedores ha sido crítica para nuestro actual éxito. Aun creo que no lo hemos logrado, falta mucho en este camino, como lo mencionaba, ésta es nuestra primera compañía y debemos ser extremadamente inteligentes y dedicados para seguir creciendo. Me gusta ayudar y he ayudado a compañías y quiero retribuir toda la ayuda que otros emprendedores del ecosistema nos dieron cuando también estábamos empezando.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Creo que nuestro equipo es el grupo de personas más inteligentes que conozco y con quienes tengo la fortuna de poder trabajar. Sin nuestro equipo, definitivamente no estaríamos creciendo tan fuertemente como ocurriría sin ellos. Hemos sumado personas que han trabajado en compañías de Brasil como idwall, que fueron consultores en McKinsey, que trabajaron en SAP, IBM y que llevaron un equipo de ventas de 0 a múltiples equipos, que han participado en competencias mundiales en China de programación e incluso que saben jugar videojuegos de forma profesional. Hoy tenemos 36 personas que trabajan con nosotros desde 4 países y seguimos creciendo.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Soy un ñoño completo, nos encanta leer y nuestra estrategia ha sido preguntar mucho a todo el mundo.

23.¿Qué he aprendido de todo esto?

Demasiadas cosas, siento que hecho un MBA junto con 3 carreras universitarias en 2 años. Como mencioné anteriormente, he aprendido a vender, a reclutar, a despedir, a hacer marketing, a escribir, a hablar con fondos de inversión, etc. He aprendido que emprender puede convertirse en una de las cosas más enriquecedoras que una persona puede hacer y que de poder hacerlo bien, la recompensa puede ser enorme, no solamente monetaria, sino también en el impacto que damos desde los productos que construimos y las personas que empleamos.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚