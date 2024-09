Tres emprendimientos se ganaron, cada uno, $ 80 millones para crecer su negocio

Las dos ganadoras en compañía del tercer emprendedor que se quedaron con los $80 millones por negocio. Foto: Cortesía Nestlé

Cuando se es emprendedor, cada oportunidad cuenta. Cada foro, cada festival, cada charla, cada convocatoria, cada asesoría de una empresa o entidad. Cada conversación en un ascensor, en un pasillo. Lo decía hace menos de dos semanas la emprendedora detrás de Quipu, Mercedes Bidart, cuando en la inauguración del Gofest, el festival de emprendimiento más importante de Colombia, daba un par de consejos iniciales: “No hay otro país de Latinoamérica que tenga tantas instituciones que estén apoyando a emprendedores en tecnología”. Es decir, hay que aprovechar todos los servicios que ofrecen. Y soltó el consejo más valioso: “A mí estos eventos me han funcionado un montón, es donde he conocido inversores nuestros como Bancolombia, colaboradores nuestros como Claro, he conocido ese tipo de partners desde inversores hasta quien ayuda a llevar la idea adelante. Incluso entre ustedes mismos, porque no sabes quién va a ser después tu mentor o cofundador. Utilicen estos días para conectar, para hablar y generan relaciones de valor y de confianza”.

Se trata de identificar entonces cada oportunidad. Así como la que abrió, en junio pasado, la multinacional de alimentos Nestlé, cuando dijo que estaba buscando a tres jóvenes emprendedores para darles financiación, apoyar su negocio y, además, que se convirtieran en proveedores de esa misma compañía. Dos meses después y tras más de 600 postulaciones, acaban de anunciar a esos seleccionados.

“Javier Casella, del emprendimiento Hannu; Paula Forero, de BeeHome; y Paula Aponte, del proyecto CurubaTech, son los ganadores de la primera edición de Desafío creadores”, contaron en un comunicado de prensa. “Los tres jóvenes recibirán 80 millones de pesos cada uno para seguir desarrollando sus emprendimientos y, además, entrarán a ser parte de la cadena de valor de Nestlé, bajo la figura de proveedores, para hacer crecer sus negocios y agregar valor a la compañía en Colombia”. Y también “serán invitados al 9° Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico que se realizará este año en Chile”.

“Me siento emocionada por la oportunidad de colaborar con una de las empresas agroalimentarias más grandes del mundo. Nuestro objetivo es ayudarles a optimizar la trazabilidad de sus cultivos, asegurando así la producción sostenible de sus productos y el cumplimiento de certificaciones clave, como la de cero deforestación. Además, el capital semilla se destinará a automatizar algunos procesos en nuestra plataforma y a la contratación de más ingenieros agrónomos, lo que nos permitirá llegar a más cultivos y agricultores”, dijo Paula Aponte, una de las emprendedoras que ganó el capital semilla con su negocio CurubaTech SAS BIC.

¿Qué hacen esos emprendedores y sus emprendimientos? Por el lado de BeeHome, se presenta así: “Su misión es darle a los productos apícolas colombianos el lugar de prestigio que merecen. Quieren mostrarles a los colombianos las diversas maneras de disfrutar la miel, desde comerla directamente del panal hasta probarla en estructuras diseñadas para cosecharla fresca es su punto de origen. También desean compartir con el mundo el secreto mejor guardado de Colombia: que su miel es tan maravillosa como su café”.

Por el lado de Hannu, así: “Una plataforma educativa que centraliza la educación de personas con discapacidad auditiva. Genera contenidos accesibles que incluyen lengua de señas colombiana y ajustes razonables para mejorar el acceso a la información. Esta plataforma busca crear espacios diversos e inclusivos, también implementando rutas de empleabilidad para reducir los índices de desempleo entre las personas sordas, creando un ecosistema inclusivo que mejora el impacto social”.

Y la tercera, CurubaTech, así: “Es una agrotech que busca catapultar la agricultura, dando asistencia técnica remota y análisis de datos a pequeños agricultores. Esta plataforma permite a los agricultores mejorar su productividad, reducir costos y minimizar el uso de agroquímicos gracias a la tecnología. Su objetivo es democratizar el acceso a herramientas tecnológicas y el conocimiento agrícola, permitiendo que los pequeños agricultores sean competitivos en el mercado”.

De acuerdo con Felipe González, presidente de Nestlé Colombia, “la idea es que el “Desafío creadores” pueda continuar realizándose en los próximos años y sirva como una plataforma para impulsar el talento joven y sus habilidades emprendedoras”. “Queremos no solo fortalecer la capacitación y formación en emprendimiento, sino ser propulsores para el desarrollo de estos negocios a través de nuestra cadena de valor”.

Y es que emprender y apoyar a los emprendedores tiene más valor del que muchos creen. Ya lo había dicho Fernando Cortés McAllister, director ejecutivo de la Fundación Bolívar Davivienda, en entrevista con El Espectador: “El emprendimiento vuelve a los jóvenes responsables de su futuro” porque les permite entender mejor su presente. O, por ejemplo, escarbando en la memoria, la postura de Fredy Vega, creador de Platzi, más que cierta: “Emprender es muy difícil, es muy berraco y no para de ser jodido, porque emprender es una elección, pero lo maravilloso es que emprender es la única forma de salir de la pobreza. Si uno mira la historia humana desde la revolución industrial es generando más empleo de mejor calidad. Esa es la fórmula, eso es el efecto multiplicador que hace que salgamos de la pobreza. Colombia es un sinónimo de calidad, eso nos dicen afuera, somos un país relativamente pequeño con impacto grande”.

Así que, si usted es emprendedor y está buscando otras opciones de ayuda, están los Centros de Reindustrialización ZASCA: “Con la puesta en marcha de los Centros de Reindustrialización ZASCA, se promueve la política nacional de reindustrialización y economía popular, que contribuye a cerrar brechas tecnológicas y económicas a través de la integración regional y encadenamientos productivos en todo el país. En diferentes territorios del país se encuentran convocatorias abiertas para los emprendedores y emprendedoras. Los detalles y la postulación a través de https://www.innpulsacolombia.com/”.

También está CEmprende: “Un objetivo claro de Innpulsa es continuar llegando directamente a las regiones, por esto tiene a disposición de los emprendedores del país los puntos CEmprende, donde los interesados pueden recibir orientación y acompañamiento y conexión con el ecosistema emprendedor regional, sin ningún costo. En estos puntos de operación se promueve la articulación interinstitucional para el desarrollo de proyectos. Convocatoria permanente”.

O ALDEA, que es “el programa que llevará a otro nivel a los emprendedores innovadores y disruptivos, proyectándolos para ser los próximos emprendedores del futuro en Colombia con convocatoria abierta hasta diciembre de 2025. Beneficios: Llave (váucher) desde $6.500.000 hasta $50.000.000 para obtener capital productivo, asesorías y consultorías con aliados nacionales e internacionales, acceso a laboratorios y espacios para poner a prueba los productos y poder hacer parte de una comunidad de emprendedores para compartir experiencias, aprendizajes, conectar con fuentes de financiación y hacer nuevos negocios”.