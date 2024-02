Un centro de atención psicopedagógica para niños y jóvenes en formación

Ella es Ximena Cabrera Caviedes, una de las emprendedoras detrás de "Edutep". Foto: Cortesía Edutep

“En Edutep estamos cualificados para la identificación y manejo de dificultades del aprendizaje y del comportamiento, para diseñar y aplicar estrategias de enseñanza para favorecer los procesos cognitivos de niños y jóvenes en formación. Sin embargo, este camino de emprender fue un poco difícil, porque fuera de que me exigí queriendo desarrollar la idea a gran escala, hubo gente inescrupulosa que me robó, eso me frustró mucho y no me permitió hacer la inauguración que quería hacer cuando abrí la sede, porque no estaba todo como yo quería y lo había planeado, sino que me tocó poco a poco, cosa por cosa.

Pero luego entendí que los grandes empresarios empezaron de a poco y que si queremos ser grandes debemos trabajar por ello, así que con lo que había se empezó y todo el dinero que va ingresando lo vamos invirtiendo en la sede, en nuevos equipos y material didáctico”, así va contado la historia de su negocio Ximena Cabrera, una de las emprendedoras detrás de Edutep. Hablamos con ella 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y esto fue lo que nos contó:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 34 años, estudié Licenciatura en Educación con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana en la Universidad Surcolombiana, soy magíster en Gestión de la Tecnología Educativa de la Universidad de Santander y Terapeuta Tratante ABA con preparación en Neurodiversidad.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Siempre quise crear un colegio que le apostara a la Neurodiversidad, sin embargo, entendí que para ello no solo se necesitaba de una gran preparación profesional, sino también de una gran inversión económica que me permitiera crear los espacios idóneos para poder ofrecer todos los servicios (innovación educativa, robótica, tecnología, inclusión, habilidades blandas, espacios al aire libre, entre otras).

Entonces, mientras cumplo en totalidad mi sueño, me permití avanzar en la medida de mis posibilidades y empecé creando hace un año y medio el Centro de Atención Psicopedagógica Edutep “Educación & Neurodesarrollo” SAS. En primera medida, me asocié con dos grandes amigos docentes y creamos el curso de Preicfes para grados décimo y once con mis hermanas, mi sobrina, docentes y una psicóloga, y así le fuimos dando vida a la creación de programas de atención para el neurodesarrollo de niños y jóvenes en formación.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Lo logré desde la persistencia de tener algo propio y de trabajar por y para los niños, creando la alianza con mi familia y amigos.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

La primera inversión que se realizó fue con nuestros propios recursos. Trabajábamos en la prestación de servicios de manera domiciliaria y en instituciones educativas que nos facilitaban sus sedes para desarrollar los cursos. Luego, aterrizando la idea de negocio como Centro de Atención Psicopedagógica, reuní mis ahorros más un préstamo que me hizo una gran amiga que siente admiración por lo que hacemos, y logramos montar la primera etapa de nuestra sede.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Además de generar nuestros propios empleos, nos gratifica aportar al mejoramiento educativo y a la calidad de vida de muchos niños, niñas y jóvenes en formación.

6. ¿Soy feliz?

¡Totalmente! Es complejo emprender, porque con ello se vienen muchas responsabilidades, pero saber que estás en lo que te gusta hacer, desde tus propios medios, en lo tuyo y con tu gente de confianza, que por encima de un negocio lo que vemos es un sueño colectivo, es de mucha felicidad.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No, porque si por alguna razón no pudiera estar más a cargo de ella, hay más personas en mi equipo que podrían liderar esta idea de negocio.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Un poco difícil, porque fuera de que me exigí queriendo desarrollar la idea a gran escala, hubo gente inescrupulosa que me robó, eso me frustró mucho y no me permitió hacer la inauguración que quería hacer cuando abrí la sede, porque no estaba todo como yo quería y lo había planeado, sino que me tocó poco a poco, cosa por cosa. Pero luego entendí que los grandes empresarios empezaron de a poco y que si queremos ser grandes debemos trabajar por ello, así que con lo que había se empezó y todo el dinero que va ingresando lo vamos invirtiendo en la sede, en nuevos equipos y material didáctico.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Estoy en la primera etapa de mi propósito y de todo el equipo que me acompaña. Nos sigue faltando más trabajo, más inversión y tiempo.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguir siendo reconocidos por nuestro buen trabajo, siempre buscamos satisfacer y lograr objetivos en nuestros usuarios, clientes y estudiantes. Seguir con el plan de acción, ahorrar y pasar a la etapa dos del proyecto, iniciar con jardín infantil y transición.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Totalmente, hoy somos un Centro de Atención Psicopedagógica, a mediano plazo seremos un jardín infantil con transición y a largo plazo un colegio que incluya primaria y secundaria desde la Neurodiversidad.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Por supuesto que sí, siempre y cuando vaya con nuestros valores humanos y corporativos, crea en nuestro modelo educativo y sea una persona que nos aporte confianza y lealtad.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Confiar demasiado en la gente cuando está de por medio el dinero.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Nos inspiran todos los niños y niñas que necesitan ser comprendidos y estimulados para que puedan desarrollar sus habilidades cognitivas sin ser juzgados por un sistema educativo que no le apuesta en su totalidad a la Neurodiversidad.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Nada está dicho hasta que no “la demos toda”, mientras tanto los tropiezos son aprendizajes y la opción de tirar la toalla no la hemos contemplado.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Sí, la Cámara de Comercio del Huila ha sido nuestro apoyo para comprender nuestro papel como empresa. Nos ha asesorado y capacitado en temas claves para nuestro crecimiento.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Claro que sí, uno nunca olvida a esa persona que le ayuda a lograr algo que los demás le dijeron en su momento que no podía alcanzar.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Iniciando nuestro propio colegio desde preescolar hasta bachillerato.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Fundamental, son mis aliados y mi equipo de trabajo.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto que lo haríamos, a nosotros nos caracteriza la empatía y siempre al que acude se le ayuda.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Es el motor que le da vida a Edutep y no lo deja desistir. Mi equipo son mis hermanas Mayury Cabrera, licenciada en Pedagogía Infantil con énfasis en Primera Infancia, Angélica M. Cabrera, terapeuta comportamental con énfasis en Necesidades Educativas, mi sobrina Paola Sánchez, psicóloga con énfasis en Neurodiversidad. Mis colegas y amigos, Mauricio Méndez Lasso, matemático y Magíster en Estudios Interdisciplinarios de la Complejidad, Yeferson Fierro Murcia, filósofo, Juan Sebastián Garzón, licenciado en Ciencias Naturales: física, química, biología y Magíster en Docencia de la Química, Madelyn Mora y Tatiana Zea, psicólogas y Natalia Mazo, ingeniera en Higiene y Seguridad Ocupacional.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Trabajamos desde los requerimientos y necesidades del usuario brindando resultados en sus planes de trabajo, no hay niño, niña o adolescente que se vaya de Edutep sin ver avance en sus procesos, muchas familias pueden dar fe de ello.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Aprendí que todos nacimos con un propósito en el mundo y que cada uno debe descubrir en qué ser feliz mientras ayuda a otros.

