Un estudio de interiorismo, decoración y paisajismo amigable con el planeta

Ellas son Natalia Arroyave y Rossana Castro las emprendedoras detrás de esta idea de negocio. Foto: Cortesía INMOBILI Handcrafted Life

“La gran mayoría de nuestros insumos provienen de mercados o negocios locales, emprendimientos y pymes para así fortalecer el tejido social y crecer colaborativamente. Los productos son elaborados con maderas recicladas o de tala responsable y acabados con productos naturales o a base de agua, los textiles son de fibras naturales orgánicas o de materiales reciclados, aportando así de manera positiva a la preservación y conservación del medio ambiente. INMOBILI nació aproximadamente hace tres años y es un estudio creativo donde prima el trabajo manual y la preservación de saberes ancestrales como son la carpintería y la jardinería”, así empezaron a narrarnos su historia Rossana y Natalia, las emprendedoras detrás de este proyecto que camina con paso firme hacia la sostenibilidad. Hablamos con ellas y aquí la presentamos en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Rossana Castro Abuchaibe, 30 años, Diseño de Modas, especialista en Marketing y Comunicación. Ha hecho diplomados en sostenibilidad, jardinería y paisajismo.

Natalia Arroyave, 38 años, Publicidad y trabaja el oficio de la madera.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Iniciamos hace 10 años con una agencia de comunicación y BTL, (MOB The People You Need), en donde Natalia trabajaba en el departamento de BTL, luego ella empezó a formarse en el oficio de la madera y durante ese tiempo empezamos a diseñar y producir inhouse muebles y obsequios para distintas estrategias, a tal punto que varios de nuestros clientes, familiares y amigos empezaron a pedirnos muchos productos de manera independiente y ahí nació INMOBILI Handcrafted Life.

INMOBILI, es un estudio creativo de interiorismo, decoración, paisajismo y mobiliario creados con maderas recicladas o de tala responsable, acabados con productos naturales o a base de agua y textiles de fibras naturales orgánicas o de materiales reciclados; en donde prima el trabajo manual y la preservación de saberes ancestrales como son la carpintería y la jardinería, por medio de las cuales creamos piezas hechas a mano, únicas, útiles y decorativas que marcan la diferencia en un inmueble.

Liderado por Natalia Arroyave y Rossana Castro. Natalia, creativa innata, productora incansable y artesana de madera con un nivel de detalle impecable y Rossana, jardinera de corazón y estratega sensible, imprime ese toque mágico y estructurado a la marca.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Con trabajo duro diario de las dos y todos nuestros colaboradores.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

De nuestros ahorros personales y préstamos de nuestros familiares y bancos.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea? ¿Cuáles son los servicios que ofrece?

Hace algunos meses recibimos la certificación B y nos convertimos en sociedad BIC (beneficio de interés colectivo), ambos títulos muy prestigiosos en el mundo de la sostenibilidad.

En INMOBILI hacemos interiorismo, mobiliario, decoración y paisajismo, donde prima el beneficio tangible no solo para nuestros clientes sino también para nuestro planeta y nuestra sociedad. La gran mayoría de los insumos provienen de mercados o negocios locales, emprendimientos y pymes para así fortalecer el tejido social y crecer colaborativamente. Recogemos e integramos algunos residuos para fabricar nuevos productos de mayor valor ecológico y económico, dándoles una segunda vida y un nuevo propósito a través del suprareciclaje. Estamos demostrando que sí podemos ser creativos mientras pensamos en sostenibilidad y beneficios para todos.

6. ¿Soy feliz?

A pesar de tener momentos difíciles y haber superado una pandemia, somos felices y estamos muy orgullosas de lo que hemos construido. Siempre con miras a seguir mejorando, creciendo e impactando positivamente las vidas de otros y las nuestras.

7. ¿Vendería mi empresa?

Nuestra sociedad es un patrimonio familiar y como compañía no se vendería, sin embargo, estaríamos abiertas a la posibilidad de ampliar mercados con nuevos socios únicamente por proyectos.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Para emprender se necesita mucha berraquera y honestamente consideramos que no es un camino para todos. Es un proceso de altos y bajos donde trabajas mucho y eres 100 % responsable del resultado. Se necesita tener una capacidad de adaptación constante, no solamente porque el mundo avanza a pasos de gigante sino también porque el mercado y la misma empresa van pidiendo actualizaciones de manera permanente.

Para nosotras ha sido duro tener que sacar de nuestro propio capital en momentos en los que la empresa ha necesitado una inyección económica, pues hemos decidido no tener socios capitalistas. Sin embargo, ha sido un proceso lleno de aprendizajes y logros constantes que han sido el motor para permitirnos seguir adelante.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

¡Hemos cumplido muchos sueños! Seguimos avanzando en este camino, pues aún hay una infinidad de sueños por materializar y proyectos nuevos por construir. Las dos somos creativas incansables y nos encanta soñar y materializar.

Para destacar: Bohíoplaya, la marca que elabora prendas de vestir con botellas recicladas

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Estamos en un maravilloso momento y seguimos trabajando por fortalecer nuestra empresa y seguir creciendo a nivel nacional. Actualmente, tenemos presencia en Bogotá y en Antioquia, estamos estrenando taller en las montañas del oriente antioqueño, donde este año estamos consolidando varios proyectos propios inmobiliarios para entrar en este nuevo mercado, además de varias alianzas con grandes firmas nacionales tradicionales que apoyan la artesanía y saberes ancestrales.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Si puede escalar fácilmente, tenemos manuales y protocolos debidamente establecidos, por lo que tiene un gran potencial de crecimiento. Además, por nuestro pilar principal en donde pensamos todos nuestros productos basados en sostenibilidad y beneficios para todos.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

En INMOBILI si nos interesa vincular socios a proyectos puntuales según aplique la necesidad.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No volveríamos a mezclar nuestras finanzas personales con las de la empresa, garantizando así una independencia personal, familiar y profesional.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Seguimos a muchos creativos que marcaron la diferencia por ser innovadores, acá nuestros ejemplos más importantes:

Phillip Kotler, economista especializado en mercadeo, considera que el marketing es la esencia de la empresa y no solo una parte de la estrategia. Ha marcado la diferencia por incluir la sostenibilidad como pilar fundamental de las nuevas campañas de marketing.

Le Corbusier y Pierre Jeanneret fueron genios de su tiempo; arquitectos, urbanistas, diseñadores, pintores y hasta escultores. Maravillosos ejemplos de lo que para nosotras es un buen significado de ser un todero creativo.

Piet Oudolf ha cambiado e innovado la forma de crear paisajes. Colorea espacios de manera magnífica, permitiendo que la naturaleza entre en los interiores sin realmente hacer parte de ellos.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Fracasos que realmente hoy consideramos aprendizajes, muchos. Y tirar la toalla se piensa porque es la solución más fácil, pero sabemos que además de que no lo vamos a permitir, no hace parte de nuestro ADN de emprendedoras.

Visite la sección de Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Estamos certificados como empresa B y esta comunidad engloba a grandes, medianas y pequeñas empresas en todo el mundo que estamos reinventando la manera de hacer negocios. Aprendemos día a día de ellas y nos inspiramos para seguir apoyando este cambio que apenas empieza.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Ese es nuestro propósito, masificar estos mensajes de creatividad y sostenibilidad en las industrias que nos apasionan para seguir contribuyendo a generar conciencia y soluciones para que cada vez más personas se sumen a este movimiento.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento?

Nos vemos creando proyectos inmobiliarios sostenibles en distintas partes del mundo y aprendiendo técnicas con diferentes materiales. Además, contando con más líderes que hayan sido formados por nosotras, líderes más jóvenes y dinámicos que tengan el sello de la sostenibilidad implícito en sus ADN.

Las nuevas generaciones son más conscientes y sabemos que necesitamos de ellas si queremos que el cambio sea más grande y tenga un impacto positivo.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Nuestras familias han sido un apoyo constante para la compañía y para nosotras en el desarrollo de esta aventura. Nuestros amigos juegan un papel importante al adquirir nuestros distintos productos y servicios.

Le puede interesar: Él utiliza analítica de datos para optimizar los costos de los servicios públicos

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

¡Claro! Es por eso que en varias ocasiones hemos donado nuestro tiempo y know how a distintas causas, especialmente, las diseñadas para jóvenes con menos oportunidades que nosotras, que tienen ganas de emprender.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Desde el inicio hemos tenido la fortuna de contar con personas maravillosas que han contribuido en distintas formas a que la empresa sea cada vez más sólida y podamos entregar lo mejor a nuestros clientes.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

¡Somos creativos para el cambio! Un cambio inminente y totalmente necesario. En la industria donde nos movemos necesitamos esa creatividad que cuide el medio ambiente para darle la vuelta al desarrollo.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Hemos aprendido a ser constantes, a reinventarnos y sobre todo a ser mejores personas y más felices.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚