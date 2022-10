Un hostal que le permite tener de cerca el Paisaje Cultural Cafetero

Ella es Marisol Montoya Granada, la emprendedora detrás de "Siete Hierbas". Foto: Cortesía

“En estos 7 años hemos dejado el nombre de la región cafetera en alto con un servicio de hospedaje personalizado, cumpliendo con la promesa de hospitalidad y sintonizados con el turismo sostenible de Santa Rosa de Cabal; no solo ofrecemos y promocionamos el municipio que habitamos, vendemos a Colombia y todo el paisaje cultural cafetero, compartiendo con nuestros clientes el legado cultural yerbatero.

Estamos cambiando la forma de hacer turismo, más orientados al respeto del entorno, al turismo cultural y de bienestar; donde prima la limpieza, la comodidad y la amabilidad. Para muchos nacionales la palabra “Hostal” es algo desconocido y en general a nosotros los colombianos nos cuesta mucho tener que compartir espacios comunes como salas de TV, cocina y en algunos casos el baño. Algunos prefieren cuatro paredes blancas y un televisor.

Siete Hierbas es una familia de 3 personas divididos en yerbatería, logística y servicio al cliente; hemos permanecido por más de 7 años como hospedaje, pero llevamos 35 años como yerbateros. Tenemos clientes en todo el país y queremos llegar a muchos colombianos y lugares con nuestros productos y servicios de bienestar”, cuenta Marisol Montoya la emprendedora detrás de Siete Hierbas. Así que su historia está aquí, en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

31 años, Contaduría Pública.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Desde 2014 vi en el sector turístico la oportunidad de emprender, pues como muchos trabajar en horario de oficina por un salario mínimo sin perspectivas de crecimiento, no era lo que quería; decidí entonces que podría vivir de la actividad turística en Colombia. Siempre pensaba en un hotel, pero cuando adquirí la propiedad en 2015 no imaginaba cuánto me costaría transformar una casa vieja de bahareque en un hotel 3 estrellas de pisos y paredes inmaculadas totalmente impersonales pero perfectamente acabadas. Después de hablar con algunos amigos viajeros que siempre insistían en que la figura de “Hostal” era perfecta para mi sitio; convertí una casa con arquitectura cafetera tradicional, teja de barro, chambranas, huerta y con más de 100 años de antigüedad donde las habitaciones son grandes de pisos de madera, obscuras alrededor de un patio interior, para ponerla al servicio de los turistas.

Fue así como en abril de 2016 decidí crear un hospedaje tipo hostal, un lugar para descansar y disfrutar de las dos fuentes de aguas termales de Santa Rosa de Cabal en el corazón del Paisaje Cultural Cafetero. Pero además, un centro de aprendizaje alrededor de las plantas medicinales y aromáticas con productos que mi familia produce y vende desde hace 37 años como: alcoholaturas de hierbas de uso tópico, tinturas relajantes, misturas infusionables, pomadas medicinales, tratamientos para la piel, jabones artesanales, sales artesanales e incluso licores herbales digestivos, aperitivos y vigorizantes.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

En solo 2 meses: de febrero de 2016 hasta el mes de abril para la Semana Santa con la ayuda de mi familia, mucha pintura, serrucho y martillo le dimos a la casa una nueva atmósfera muy acogedora, con mucha identidad regional, y colorida encajando perfectamente en la apuesta estética de la arquitectura colonial paisa.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Una entidad bancaria me hizo un pequeño crédito para adquirir camas, lencería y algunos muebles que me faltaban, en el primer año la pagué con el ingreso de turistas nacionales y extranjeros, estos últimos fueron la gran sorpresa pues no creíamos que hubiesen tantos visitando a Colombia en esta época.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

6. ¿Soy feliz?

Si, pero no conforme. Aún no llegamos a la meta de tener un Siete Hierbas en ciudades como Barichara, Santa Martha, Mompox, Guatapé, Salamina, Medellín y Bogotá y por qué no en países como Perú, Panamá , Nicaragua y México. Estamos en la búsqueda de esos aliados que se identifiquen con nuestra marca.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Sí, vendería la línea de hospedaje. Tenemos diferentes productos y servicios dirigidos a mercados y un nichos específicos y con la marca Siete Hierbas registrada en diferentes categorías. Nunca renunciaría a continuar compartiendo nuestro legado hierbatero.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Lo más difícil es uno poder hacerse el sordo para no escuchar a amigos y familiares que no están de acuerdo o no le creen a las ideas de emprendimiento. También y no menos importante es crecer con la legislación y la reglamentación, siempre ha sido exigente en este sector de turismo y ni hablar de los impuestos nacionales que incluso las plataformas extranjeras de gestión de reservas las implementan a su amaño.

Pensaría que lo más difícil fue la falta de apoyo de los gobiernos locales y regionales durante 8 meses de cierre que provocó la pandemia y la infortunada situación del paro nacional que no nos permitió el envío de todos nuestros productos de hierbatería y herbolaria a nuestros queridos clientes y amigos.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Terminar la zona de bienestar de Siete Hierbas y sacar la totalidad de las líneas de producto asociadas a las plantas medicinales y aromáticas. Además hemos planteado la meta de tener un Siete Hierbas en ciudades como Barichara, Santa Martha, Mompox, Guatapé, Salamina, Medellín y Bogotá y por qué no en países como Perú, Panamá , Nicaragua y México, todos referentes de turismo en Latinoamérica.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Tenemos pendiente la alianza con otros emprendimientos de Colombia para incorporar dentro de nuestras instalaciones servicios complementarios para nuestros huéspedes y los demás hospedajes de Santa Rosa de Cabal como: alimentación tipo brunch, servicio de café y bar, tienda de artesanías y suvenires. Seguiremos ofreciendo un servicio personalizado y enfocado al descanso bienestar de nuestros clientes.

Sigue la transformación permanente de nuestro lugar para incorporar la nueva zona de bienestar con terapias herbales en el solar de la casa, la implementación de nuevos paquetes de servicio completo como pasadías y por supuesto los talleres de hierbatería y herbolaria, que además serán itinerantes inicialmente con hospedajes y aliados en el Eje Cafetero.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Totalmente, como se los conté, queremos un Siete Hierbas en cada de las ciudades turísticas de Colombia que tienen una apuesta por el bienestar o la divulgación de la cultura y en algunos países turísticamente mejor desarrollados que Colombia, donde tenemos un público con intereses similares.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Claro que recibiríamos apoyo para crecer y cediendo la parte que no afecte la tradición, la cultura y la identidad.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Lo que siempre haré: no obedecer a los comentarios, criticas o juicios de quienes no tienen la valentía de arriesgarse o de proponer algo nuevo, ó intentar, fallar, de aprender y volver a proponer.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

La verdad lo que me inspiró fue la oportunidad de crecimiento turístico de Colombia en los últimos 20 años, el poder del turismo cultural, natural y sobre todo el turismo de bienestar.

Veo con muy buenos ojos muchas de las iniciativas de marcas como Selina y Viajeros pero tenemos nuestra propia identidad y todo el potencial de nuestra cultura y nuestro territorio.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Siempre hay momentos difíciles y la pandemia nos obligó a replantear nuestro negocio para llevarlo más allá de un simple hospedaje, aprovechando de mejor manera nuestros conocimientos y los productos de fitoterapia y Hierbatería. Pero siempre esperamos un mejor momento, una nueva oportunidad trabajando hasta el momento seguimos con la camiseta puesta.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

En el momento no y es una verdadera pena que los gobiernos locales y regionales no tengan un aporte real, significativo y proporcional a este tipo de emprendimientos. Los incentivos exigen requerimientos desproporcionados.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Totalmente la botánica, la fitofilia, la medicina herbal, la herbolaria o la hierbatería batería que practicamos se ha convertido en una tendencia y en una filosofía de vida de diferentes personas alrededor del mundo; sin embargo, algunos toman elementos en sus rutinas y las mezclan con otras prácticas de bienestar físico y espiritual, pero otros incluso lo convierten en una disciplina.

Es el rescate y la práctica de las tradiciones de nuestros ancestros cercanos y la reinterpretación de las costumbres de los pueblos prehispánicos y por supuesto el valioso aporte de la colonización en nuestro caso particular por partida doble la española y la paisa.

Las nuevas generaciones están pidiendo estas prácticas y más allá de tendencias o estilos de vida impuestos; son las necesidades propias de lo sostenible, lo “friendly” y lo inclusivo.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Definitivamente Siete Hierbas será una marca que representará el bienestar físico y espiritual de toda una generación, en productos y servicios.

No sabemos si exactamente como hospedajes ó tiendas herbales; sino más como una red de diferentes centros de bienestar alrededor del país y el Caribe donde podrás descansar, mientras te curas a través de prácticas como la meditación, el yoga, masajes terapéuticos, bebidas infusionadas herbales, baños de plantas, productos de salud y bienestar; en entornos naturales seleccionados como la playa, la alta montaña, el páramo y en pueblos patrimoniales.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

La familia sin lugar a duda ha sido la inspiración y el soporte de todos los nuevos proyectos e iniciativas de Siete Hierbas, y los amigos, los que han dado siempre el primer grano de arena en la construcción de un intangible al cual le han apostado; pero no podemos dejar por fuero a nuestros clientes que han construido nuestro GOOD WILL en redes sociales y plataformas como Google Maps, Booking, Tripadvisor.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Totalmente, desde ya tenemos alianzas con otros emprendedores muy avanzados y otros al mismo nivel

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

El equipo es mi familia, siempre desde el principio hacemos todo y nos dividimos las tareas logísticas y de servicio al cliente, definitivamente tenemos los mismos objetivos y la misma visión.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

La atención personalizada, la hospitalidad cafetera y la comodidad; pero lo que siempre nos ha diferenciado es el conocimiento del territorio colombiano, no vendemos solamente la región cafetera, si quieres ir a un destino local o nacional te hacemos el mapa, te conseguimos hospedaje, te damos recomendaciones y te ayudamos a gastar lo mínimo para que disfrutes al máximo de Colombia. Eso sí, esto se hace mientras disfrutas de un café montañero filtrado o con una misturas herbales en infusión elaboradas por nosotros manos.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Lo mejor de ser independiente es poder administrar el tiempo como algo propio y aunque es una labor de 360 días del año, he viajado y he conocido muchísimas culturas y sus costumbres sin salir de casa, siempre compartiendo culturas, ideas, licores y comidas; conociendo grandes personas y lecciones de vida, también la tranquilidad de que hemos prestado un servicio honesto a muchas personas que quieren conocer nuestra región y a Colombia.

