Un laboratorio de experiencias que ayuda a posicionar marcas en Colombia

Ella es Camila Villaveces, directora ejecutiva de Pulpo Lab. Foto: Cortesía Pulpo Lab

“Pulpo Lab es un laboratorio de experiencias que crear y ejecuta todo tipo de experiencias para marcas, eventos y festivales. Con nuestro negocio buscamos que diferentes sectores del mercado vivan, vibren, brillen y comuniquen sus propósitos a sus clientes. En la actualidad contamos con un equipo base de ocho tentáculos que se adaptan en color y forma para lograr todos los objetivos. Nos movemos con inteligencia para solucionar los obstáculos y nos adaptamos según las necesidades para lograr culminar proyectos exitosos.

Estamos detrás de la producción de los seis festivales gastronómicos de The Gula Group (BogotaEats a Cielo Abierto, Burgerville y El Papá de los asados) y hemos tenido la confianza de diferentes marcas como Pernod Ricard, Coca Cola y Pringles entre otros para llevar sus mensajes a otros niveles. Operamos principalmente en Bogotá, pero realizamos activaciones de marca alrededor de Colombia en ciudades como Barranquilla, Medellín y Cartagena”. La historia completa de este emprendimiento aparece aquí contada por Camila Villaveces, en nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

31 años. Comencé estudiando Comunicación Social y Publicidad hasta descubrir que lo que más me apasionaba era crear, diseñar y soñar. Terminé como diseñadora gráfica amando mi carrera pero sintiendo que me hacía falta un complemento adicional. Razón por la cual voy a hacer una maestría en Barcelona en Branding y Diseño de Experiencias y complementándolo con una segunda maestría en Project Management.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Durante mi carrera, prácticas universitarias y primeras experiencias laborales, siempre estuve en el mundo de los eventos. Mi familia ha sido el mayor ejemplo porque se han movido durante años en la industria del entretenimiento. Mi hermano Andrés Mera Villaveces y mi tío Alfredo Villaveces, desarrollaros modelos de negocio diferentes haciendo eventos masivos, desde conciertos hasta festivales y ferias de todo tipo. Mi esposo es proveedor de grandes corporativos y matrimonios.

Con la experiencia de ellos me di cuenta de que en los detalles estaba la diferencia y que con lo soñadora que soy tenía un mundo por comenzar a recorrer, para pulir todas esas cosas que creía saber y sentía, tenían mucho por aportar en la industria. Así comencé, me buscaban para crear esos detalles diferentes que a las marcas les llenaban los corazones. Luego, decido irme a estudiar fuera del país donde sin duda pude sacar a flote todo eso que venía haciendo de manera muy empírica. Es en Barcelona, durante las maestrías, que comencé a trabajar mi proyecto personal, que era un laboratorio de experiencias.

Soñaba crear marcas impactantes y activaciones donde todo el mundo sonriera. En mi regreso a Colombia, comienzo a trabajar con mi hermano, quien vibra en la misma sintonía que yo y cree que hay mucho por hacer gracias a sus más de 10 años de experiencia, él me da un voto de confianza gigante y toma el rumbo de irse hacia lo que más nos apasionaba, las marcas. Es así como se vuelve una idea familiar donde nos damos cuenta de que hay mucho por hacer y que tenemos miles de elementos que aportan a esa necesidad y donde podríamos diferenciarnos de alguna manera de las actuales agencias BTL que hay en el mercado. ¡Así nace Pulpo Lab para satisfacer clientes y sorprender asistentes!

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Nada de esto hubiera sido posible sin Andrés, mi hermano y Nico, uno de sus socios, que me ponen en un puesto donde tenía que cuidar clientes y crear experiencias. Ellos son los primeros en darme ese voto de confianza para ejecutar. Luego nos dimos cuenta, que teníamos unos clientes increíbles, que llevábamos impactando en el mercado con experiencias llenas de valor y decidimos abrirle las alas a Pulpo Lab para seguir puliendo esos detalles.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Pulpo Lab gira en torno a las marcas y a sus presupuestos para diferentes momentos y activaciones. Cuando soñamos un proyecto sabemos que tenemos que meter la vida para llevarlo a cabo exitosamente. Son ellos los que nos dejan volar para poder seguir cumpliendo nuestros objetivos. Obvio un capital para financiar estos diferentes proveedores y empleados siempre es necesario. Un capital que existe por los ahorros de años de trabajo de los que están detrás de esta empresa.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos logrando el impacto de las marcas en el mercado. Estamos logrando hacer experiencias y activaciones donde llegamos a los diferentes públicos de una manera distinta. Cuidamos cada detalle y proponemos cosas que a veces nos cuesta creer que los clientes acepten. Junto a The Gula Group, BogotaEats a Cielo Abierto, Burgerville y El Papá de los Asados, hemos producido unos festivales gastronómicos que dan de qué hablar y donde cada uno de los patrocinadores ha encontrado en nosotros la oportunidad de brillar más.

Cada una de las esas experiencias en las que trabajamos aportan a seguir construyendo un mercado donde los consumidores se dejan sorprender por unas puestas en escena que van más allá de lo tradicional.

6. ¿Soy feliz?

Inmensamente feliz, me apasiona mucho lo que hago. Como les decía, le metemos alma y corazón a cada proyecto. Trabajar con la familia es retador, pero también tiene un plus agregado de recompensa. Trabajo con las personas que para mí son lo más importante y hago lo que más me gusta.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No está contemplado por el momento. Estamos enfocados en seguir haciendo pasar cada uno de los sueños que tenemos y seguir cumpliendo día a día nuestros propósitos de seguir impactando en la industria.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Surgir en un mundo tan competitivo siempre es duro. El entretenimiento ha estado en el ADN de la familia toda la vida. Siempre hemos tenido el apoyo necesario en lo que necesitamos y los años de experiencia nos han mostrado caminos positivos para salir adelante. En este momento, producir festivales gastronómicos ha resultado ser tan retador como gratificante.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Mi sueño más grande siempre fue trabajar en la industria y mostrar todas las capacidades que tengo. Cada proyecto me exige cosas diferentes, Cada proyecto pone en mí una pizca de adrenalina. Trabajar con mi hermano es igual de retador porque supone un desafío adicional de nunca querer defraudar con las ideas, ejecuciones y demás. Entonces, creo que estoy en el momento donde el sueño se va cumpliendo con cada proyecto que logramos sacar adelante.

De interés: Crearon un modelo 100 % colombiano para ayudar a que usted cree su tienda en línea

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Queremos seguir fomentando y demostrando la potencia gastronómica que es Bogotá y todos los factores que se suman a hacer experiencias cada vez mejores. Hay miles de marcas creyendo y apostando a este sueño y para nosotros cada marca con un brief es un reto a hacerla brillar. Siguen muchas activaciones y proyectos donde las marcas son protagonistas, donde estamos demostrando que por medio de momentos efímeros puntuales, estas tienen gran potencial de contar historias y cumplir sus objetivos de posicionamiento.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Es escalable en equipo, en proyectos, en ecosistemas diferentes a Bogotá como otras ciudades y países. La esencia sigue siendo la misma, nuestro propósito es claro y queremos seguir marcando la parada con las experiencias. Estamos buscando potencializar clientes para seguir mostrando lo que hacemos con cada uno de ellos, y poder escalar a otros terrenos que nos vuelquen a un reto mayor, pero que nos exijan demostrar que somos capaces.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

En este momento no es un camino. Más que capital económico, lo que estamos buscando siempre es gente que quiera hacer las cosas bien. Buscamos gente que trabaje con ganas y que siempre quiera demostrar que podemos ir más allá.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No volveríamos a trabajar con marcas que no aprovechan cada momento que queremos ofrecerles porque sentimos que eso mismo nos corta las alas a los entregables.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi familia es mi gran inspiración y satisfacción.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Cada proyecto es muy retador. Unos exigen unas cosas que quizá el siguiente no contempla, esto le pone otra dosis de adrenalina que hay que saber manejar y controlar. La frustración siempre está en el borde cuando a uno le queda mal un proveedor o cuando siente que algo no está saliendo bien, ahí es cuando uno intenta darla toda y remar hasta el último momento para sacarla como suele hacerse, pero los nervios siempre existen.

Para mí eso es lo más difícil, no confundir pasión con trabajo, suelo entregar más de lo que puedo a cada proyecto y por eso siento que cuando no lo estoy logrando lo estoy haciendo mal, ahí es cuando me pregunto si este no es mi camino. Me exijo mucho y Andrés me exige mucho más porque suelo ser muy perfeccionista, esa misma presión a veces juega en contra y le hace a uno pensar que está en el lugar equivocado. Luego recapacito y digo “de los errores y escalones, se aprende”.

Visite la sección de Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

La importancia de la sinergia y los colectivos es que nos muestran diferentes caminos donde podemos explorar. La alianza que hicimos con BogotaEats y el sello de The Gula Group sin duda ha sido un componente adicional en este camino. Apostarle a una industria que siempre hemos comenzado a explorar desde hace tres años y encontrar en esta una oportunidad de negocio como lo han sido los seis festivales que hemos hecho, nos ha mostrado el potencial del equipo, nos ha mostrado de lo que somos capaces y nos ha llevado a un camino de muchos aprendizajes para nosotros mismos aprender a pulir procesos y potencializar nuestros intereses.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

¡Claro! Hace poco me preguntaban qué había estudiado, porque querían ser como yo, y esa pregunta me pone nerviosa, pasé por mil carreras y hoy puedo decir que no solo lo que estudié es lo que me ha traído a donde estoy. De hecho, lo que más me ha impulsado a estar en este momento en el que estoy, son las ganas de querer hacer las cosas y la experiencia de los que me rodean en este entorno. Desde chiquita siempre estuve rodeada de adrenalina y trabajo en campo de diferentes eventos, untarse un poco de todo y conocer los diferentes terrenos es lo que ayuda a que uno se vaya formando a lo que le guste. He tenido diferentes jefes y cada uno con visiones claras, pero con enfoques diferentes.

Hoy en día las nuevas generaciones son unas esponjas adaptando conocimientos y teniendo referentes para proyectarse, ser un productor de campo no necesita solo de horas de estudio y conocimiento, sino de manejo de equipos y adaptabilidad para poder responder de las mejores maneras. El mercado hoy educa y crea líderes, pero trabajar con pasión y actitud no se enseña, eso lo aprendemos de los referentes que tenemos. Es por eso que creo que lo que hago sí logra impactar, cuando a uno lo ven trabajando de sol a sol y cansado, pero diciéndoles “si ustedes están acá, yo tampoco me voy a ir hasta que terminemos”, es la muestra más grande para inspirar a otros.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años me veo con una sonrisa en la cara, viendo que si es posible cumplir sueños porque los he cumplido todos hasta el momento, y los que me faltan estoy trabajando en ellos para lograrlos. Veo a Pulpo Lab con miles de tentáculos sacando sonrisas, haciendo que las marcas brillen y conquistando clientes en todas partes del mundo para seguir potencializando la industria.

Este es un mercado que está difícil presupuestalmente, pero sabemos que siempre hay motivos para hacer las cosas bien. Creemos en esto, y estamos dispuestos a encontrar el camino y la forma. Seguir potencializando festivales es sin duda otro de nuestros más grandes retos, sabemos que hay mucho por aprender y seguir logrando, así que queremos demostrar que efectivamente somos una potencia gigante en crecimiento con mucho que demostrar.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

El más importante, mi mayor ejemplo ha sido mi familia, la adrenalina de los eventos la tengo en la sangre. Sin el apoyo de mi familia, este trabajo casi que sería imposible. En los eventos he aprendido que uno tiene un horario de entrada y el de salida nunca está tan claro. Tengo un bebé de casi tres años que sé que si no está conmigo está con el papá y la abuela y eso me da la mayor tranquilidad. Tengo un hermano que siempre ha estado ahí parado en la raya, retándome a hacerlo mejor cada día y apoyándome en cada decisión.

Los amigos sin duda se vuelven el segundo agente involucrado, de las relaciones salen los primeros votos de confianza de soltarnos proyectos soñados. Entonces, cuando nos recomiendan y quedamos bien, es una carita de felicidad extendida. Cada agradecimiento o frases como “esto está increíble” que vienen de los amigos y la familia son sin duda la motivación más grande para seguir adelante.

Lea también: Una marca de moda que se dedica a crear prendas para el vestuario masculino

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Estamos en una industria muy competitiva, pero sabemos que de egos no vive nadie. En la historia familiar que hay detrás de Pulpo Lab hoy en día nos hemos dado cuenta de que siempre hemos sido una gran escuela de aprendizaje para cada ficha del eslabón. Por supuesto nos gusta que todos aprendan y le cojan amor y cariño a este universo que tiene de todo un poco y es muy completo.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi mayor equipo parte de Andrés, él es la cabeza de todo. Si entre nosotros las cosas fluyen, sabemos que siguen fluyendo de ahí para abajo. Tenemos un equipo multidisciplinario que nos “copia” en cada idea loca que tenemos, esto sin equipo no sería posible, eso está clarísimo, cada cual aporta lo que tiene que aportar y conoce lo que tiene que conocer, aprendemos todos los días de alguno.

El equipo tiene diseñadores industriales, gráficos, administradores, contadores, productores y ejecutivos. Somos un equipo lleno de creatividad que lo que busca es proponer y diseñar, entonces es indispensable la opinión de todos para entender las posibilidades de sacar un proyecto adelante.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Hoy todavía me pregunto si será un sello personal o si será un error. Me gusta solucionar, me cargo de mil cosas con tal de sacar algo adelante. Soy muy detallista, tengo el ojo atento a cada cosita, me fijo en los detalles que nadie se fijaría, pero que sé que suman a cada experiencia. No sé si la palabra sea meticulosa y exigente, pero me gusta ser ordenada y creo que mi mayor diferencial en este entorno es ese, ponerle amor y tomarme como propio, cada reto me ayuda a sacarlo adelante.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido a confiar en mí, a creerme el cuento y eso a veces es lo más difícil, esa confianza uno necesita oírla para creerla. Trabajar con mi hermano ha sido el aprendizaje más grande, siempre dicen que trabajar con la familia es lo más difícil y es verdad, los límites se desvanecen y los entregables crecen, pero es ahí cuando uno se da cuenta de que todo vale la pena.

He aprendido a conocer clientes y a desenredar problemas, he aprendido a confiar en el equipo y a respetar su toma de decisiones y sobre todo hemos aprendido a conocer una industria en desarrollo donde sabemos que siempre hay espacio para querer hacer cosas significativas.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚