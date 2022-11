Una compañía especializada en producción de billeteras y morrales en cuero

Los hermanos Camilo y Daniel Mejía, fundadores de The Frenchie. Foto: Cortesía

“Por medio de nuestro emprendimiento, hemos logrado cambiar la vida de más de 100.000 clientes en el mundo, con productos innovadores y de la más alta calidad, además, estamos cambiando y reinventando accesorios y productos de estilo de vida cotidianos para que sean cada vez mejores, siempre enfocados en nuestros dos pilares: estilo y funcionalidad.

“Si no existe lo que buscas, invéntalo”, así nació nuestra billetera cómoda y de calidad. No encontramos nada en el mercado que se ajustara a nuestras expectativas, entonces: ¡nos la inventaron!. El resultado tuvo un éxito rotundo, fuimos respaldados en Shark Tank Colombia, seguimos adelante y hoy en día vendemos en mas de 140 países en el mundo”, así empiezan los hermanos Mejía a narrar la historia de su negocio en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos. Hablamos con ellos y aquí está su historia:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Daniel Mejia Plata, 30 años, Administración de Empresas

Camilo Mejia Plata, 32 años, Ingeniería Civil

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La idea fue no conformarse con lo que había en el mercado y crear nuestros propios productos con mi hermano, productos que combinaran funcionalidad y estilo, ya que lo que ofrecía el mercado siempre sacrificaba una de estas dos características.

La idea nació cuando Camilo, mi hermano, quiso cambiar su billetera y no encontró nada que se ajustara a sus necesidades. En ese momento me propuso crear una billetera como ninguna otra y así nació nuestra Speed Wallet. La primera billetera rápida en el mundo, que combinaba un estilo elegante con funcionalidad, con acceso rápido a tarjetas y billetes y un tamaño compacto que la hace muy práctica, sin sacrificar su capacidad.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Fue un trabajo arduo en el que íbamos jugando en contra de la mayoría de las circunstancias al querer hacer las cosas de forma diferente. Logramos entender los beneficios del crowdfunding (financiamiento colectivo) y aprender a utilizarlo para lanzar nuestra marca y para, desde el inicio, vender internacionalmente. Nos dividimos las tareas iniciales entre los 2 y contamos con suerte de ponerla en marcha muy rápido.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Quisimos financiar el arranque de nuestra empresa usando crowdfunding, que es para nosotros la mejor forma de financiar un emprendimiento, lo que permitía a nuestros clientes hacer una pre-orden con descuentos importantes, esperar unos meses (3-6 en promedio) y recibir su producto. Por el otro lado, nosotros usábamos el dinero de la pre-orden para producir el bien y unos meses después le entregábamos su orden.

Esto permitió no tener ningún tipo de deuda desde el principio, ni tampoco ceder ningún porcentaje para arrancar la empresa.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Hemos logrado cambiar la vida de más de 100.000 clientes en más de 150 países alrededor del mundo con productos innovadores y de la más alta calidad. Estamos cambiando y reinventando accesorios y productos de estilo de vida cotidianos para que sean cada vez mejores, siempre enfocados en nuestros dos pilares, estilo y funcionalidad.

6. ¿Soy feliz?

Somos felices y muy agradecidos de todo lo que tenemos, con muchas ganas de construir cosas muy grandes y aportar al desarrollo de todos alrededor.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Por el momento no. Seguimos creciendo e inventando productos innovadores permanentemente. Somos felices con la empresa, con lo que hemos logrado, pero sobre todo con lo que podemos lograr y lograremos en los próximos años, pues el potencial es infinito.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Fue muy difícil y muy retador porque no había reglas claras de cómo hacerlo, ni tampoco teníamos experiencia. Teníamos mucha incertidumbre y muchos obstáculos, pero con mucha convicción y con trabajo muy duro pero sobre todo inteligente logramos darle forma.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Aún consideramos que no lo hemos cumplido. Seguimos trabajando muy duro para en unos años ser la marca de accesorios más importante del mundo.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Posicionar mucho más THE FRENCHIE CO. en todo el mundo y seguir con la expansión en tiendas físicas en Colombia y en el mundo.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Claro que sí, lo hemos probado ya en diferentes ecosistemas y nuestra propuesta de valor es única en todo el mundo. Todas las personas que necesitan artículos elegantes, pero a la vez muy funcionales y de la más alta calidad, quedan maravilladas al conocer THE FRENCHIE CO. pues les hacemos la vida mucho más fácil y permitimos que no sacrifiquen ni su comodidad ni su forma de verse. Habrá tiendas físicas por todo el mundo.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Si, estaríamos dispuestos a ceder parte de nuestra empresa a un inversionista, pero no a cualquier desconocido. Esta es una empresa orientada al logro donde buscamos siempre personas que le nos agreguen valor. Teniendo esto en cuenta, para aceptar ceder parte de la empresa a un inversionista, no solo tiene que aportar plata sino ideas y acciones que nos ayuden a seguir creciendo y ser una marca de talla mundial.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No volvería a arrancar una empresa sin tener muy clara la forma en que iba a operar la contabilidad desde el inicio, ni sin contar con un contador muy bueno que garantice el buen accionar y una supervisión oportuna.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Nuestros padres nos han inspirado mucho, su capacidad de tener siempre una actitud positiva y nunca desfallecer ha influido mucho en lo que somos los 2. También nos gusta entender las mentes brillantes que han cambiado la humanidad y somos seguidores de muchas de sus prácticas o hábitos, que los han llevado a construir cosas tan grandes.

Personajes del estilo de Elon Musk y Tony Robbins, también nos han inspirado.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

No sentimos que hayamos fracasado nunca. Sabemos que hemos perdido batallas dolorosas y cometido muchos errores gravísimos, que además nos han puesto en grandes aprietos, pero nuestro gran objetivo sigue en pie y sigue esculpiéndose. Todos los obstáculos que aparecen, al final nos hacen mas fuertes y nos ayudan a seguir puliendo la estrategia y desarrollando las habilidades requeridas para llegar al siguiente nivel.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Si pero de forma informal. Tenemos personas cercanas y amigos que se desenvuelven en el mismo mundo o han pasado por cosas similares. Nos apoyamos y aconsejamos mutua y constantemente.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Claro que sí, trasciende en muchos aspectos. Somos un ejemplo, referente y amigo para varias marcas en Colombia, estamos poniendo en alto el nombre de Colombia en 154 países del mundo, somos referentes en el mundo del emprendimiento en Colombia, estamos haciendo las cosas con mucha pasión, dedicación y transparencia, buscando educar a nuestro equipo y que esa escuela emprendedora trascienda con ellos y sus familias.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Vemos a THE FRENCHIE CO. como una marca global, disponible físicamente en la mayoría de los países del mundo con tiendas propias en muchas ciudades importantes y siendo reconocida como la marca de accesorios inteligentes y elegantes líder en el mundo, que de verdad se interesa por la comodidad y experiencia de los usuarios

19 ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Han sido fundamentales, hemos recibido su apoyo en todo momento. Nuestra familia ha sido vital, nuestra madre desde hace tres años trabaja con nosotros y nuestro padre es el mejor cliente, vendedor y soporte.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Todavía no considero que lo hemos logrado, pero definitivamente si ayudaríamos, es algo que ya hacemos. Nos gusta ayudar a otros emprendedores, enseñarles lo que hemos aprendido, lo que sabemos y los errores cometidos, para que ellos no los cometan.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Somos un equipo pequeño en el que cada persona agrega valor a nuestra empresa. Sin el trabajo y la dedicación de cada una de las personas que forman parte directa e indirecta de esta empresa no habría sido posible nada de lo que hemos logrado.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Hacer las cosas de forma diferente, reinventar y cuestionar lo existente porque muchas veces las cosas no se hacen de la mejor forma posible y nadie dice nada. Estar obsesionados con agregarle el mayor valor posible a nuestros clientes y a la sociedad mundial en general, en una búsqueda constante de solucionar problemas que la industria al parecer había decidido no solucionar.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Dos cosas principales:

1- Que en la vida somos creadores de nuestro propio destino y no simplemente administradores de las circunstancias externas. Que por eso todo lo que pasa es para forjar nuestro carácter y nuestras habilidades y debemos ser siempre agradecidos por todos esos problemas, porque gracias a ellos es que crecemos y nos retamos a probar cosas diferentes.

2- Que estamos en este camino para servir a nuestra comunidad y a nuestra sociedad y entre más valor agreguemos a ella, de forma honesta, responsable y positiva, más satisfechos estaremos de lo que podemos lograr como raza humana.

