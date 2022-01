Una plataforma de moda sustentable que promueve la importancia del medio ambiente

Macarena Algorta es la emprendedora que lidera islowly, un negocio que trabaja en pro del ambientalismo y la responsabilidad social. Foto: Cortesía Macarena Algorta

“Islowly nace de una investigación que tuve que hacer durante mi colección de egreso como diseñadora de modas en Uruguay, la cual me llevó a descubrir el lado oscuro de la moda (Fast Fashion) y pensar en qué podía hacer yo para aportar algo original, creativo y que me apasionara. Así es como nace mi interés en compartir todos los conocimientos relacionados al mundo de la moda sustentable que empecé a descubrir y se me ocurrió que plasmarlos en una plataforma de libre acceso”, así lo va contando Macarena Algorta, la diseñadora de modas uruguaya que le apuesta a un negocio sostenible. En 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos, Algorta cuenta cómo comenzó con su idea de negocio y cómo desde su experiencia ha logrado ser un apalancamiento para otros emprendedores que trabajan en el sector de la moda.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

30 años, Diseño Industrial con orientación textil (diseño de modas).

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi idea fue generar la primer plataforma uruguaya enfocada en promover una industria textil más justa, transparente y sana en el 2017. Hoy en día es una plataforma internacional con el foco puesto en Latinoamérica desde la cual además de escribir en el blog, realizo consultorías.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Con muchas horas de dedicación, research, networking, estudios profesionales en moda (mi carrera). Hoy en día como estoy más enfocada en las consultorías, permanentemente estoy realizando cursos, workshops y seminarios que me permitan seguir adquiriendo nuevas herramientas que pueda plasmar en ISLOWLY. Por ejemplo en el 2021, realicé 12 cursos vinculados con la moda sustentable.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Hoy en día tengo un trabajo en paralelo que es la principal fuente de mis recursos y me ayuda a solventar los gastos. Este mencionado trabajo también está relacionado con la moda sustentable y áreas que abordan mis consultorías. En los últimos 3 años que llevo aquí viviendo en Londres, he trabajado para distintas marcas de moda sustentable (G-Star Raw, Ananas Anam, Cucumber Clothing, SLA, por mencionar algunas) en roles relacionados con servicio al cliente, marketing, comunicación y ventas.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estoy logrando demostrar cómo se puede generar una industria textil más justa, transparente y sana ayudando a distintas empresas, marcas, diseñadores, estudiantes a solucionar sus problemas y trabas, en pro de apostar por la moda sustentable.

6. ¿Soy feliz?

Creo que la felicidad es un estado, no algo permanente. Pero Islowly es algo que sin duda constantemente me genera felicidad y apasiona.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

No fue duro porque empezó siendo un proyecto de investigación de mi carrera de diseño de moda, algo que tenía que hacer de forma mandataria. Eso me apasionó, siguió siendo un hobbie y luego la terminé transformando en mi emprendimiento personal: ISLOWLY.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Sí, el sueño inicial de generar un emprendimiento uruguayo innovador y convertirlo en un referente nacional pueda ayudar a emprendimientos de la industria textil. Hoy en día tengo sueños más grandes con mi consultora con los cuales me encuentro encaminada para poder lograrlos.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Como mencionaba anteriormente, seguir expandiendo y ayudando a empresas relacionadas con la moda sustentable (o que quieran formar parte de) pero no solo en Uruguay, sino también en Latinoamérica.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sin duda.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Siempre estoy dispuesta a escuchar propuestas y ver cómo poder beneficiarnos ambas partes.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Creo que todo lo que hice hasta ahora me llevó a estar en el lugar que estoy hoy (ya hayan sido éxitos o lecciones) por lo que no me arrepiento de nada.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Lo que más me inspiró fue mi colección de egreso como diseñadora de moda. Pensar qué estaba aportando al mundo, desde qué lugar y cómo iba a ayudar y encaminarme en la moda sustentable.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Sí, alguna vez. Pero cada vez que me pasaba ese pensamiento por la cabeza, me llegaba algún email con alguna propuesta de colaboración, invitación a participar de algún proyecto, etc. Siempre tomé esto como una señal para entender que tenía que seguir.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Fui Country Coordinator de la Fashion Revolution (ONG) en Uruguay durante 4 años desde la cual pude lograr que sea una organización más presente y con más peso en Uruguay, realizando charlas frente a distintas instituciones y una colaboración con un evento uruguayo con el cual pudimos traer a Carry Sommer a hablar de esta ONG en Uruguay pero cuando me vine a vivir a Londres, sabía que se me haría difícil seguir generando colaboraciones. Por ello me aseguré de generar el primer equipo de Fashion Revolution en Uruguay antes de subirme al avión.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Seguro! No solo a nuevas y futuras generaciones sino a las generaciones encargadas de liderar la industria textil hoy en día.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo con una consultora establecida en Latinoamérica desde la cual con un equipo establecido, se generan distintos partnerships y colaboraciones para ayudar a la industria textil y de distintas empresas.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Al principio fue más difícil, pero hoy en día son personas que me empujan a seguir adelante.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Siempre.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

He generado colaboraciones con distintas instituciones o participado en equipos (como el jurado al primer premio de moda sustentable en Uruguay en el 2021) pero ISLOWLY está 100% bajo mi responsabilidad únicamente. Algo que como comentaba anteriormente, espero poder generar un equipo en un futuro cercano.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi pasión por la moda sustentable, por el querer ayudar constantemente y los 5 años de experiencia nacional e internacional que tengo en el mercado, abalándome herramientas y skills necesarias para seguir adelante. Además, estoy constantemente estudiando para seguir profundizando y expandiendo mis conocimientos. Los cuales muchas veces comparto desde Islowly

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que la industria textil es una de las principales responsables de la contaminación ambiental que generamos, que tiene muchos problemas por solucionar en poco tiempo para revertir la situación y que es algo que nos afecta (directa o indirectamente) a todas las personas que habitamos el planeta. Desde ese lugar y para ayudar a que la industria textil pueda ser sostenible en el tiempo es que aporto personalmente como diseñadora textil, blogger y consultora desde ISLOWLY.

