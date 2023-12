Una plataforma que conecta pacientes con especialistas en salud mental

Jaime Castro, Gustavo Santamaría, Santiago de Bedout, Luciano Jaramillo y Pablo Rojas del equipo de "Selia". Foto: Cortesía Selia

“Selia es una plataforma colombiana dirigida al público latino y la comunidad hispana que conecta a pacientes con profesionales certificados en salud mental para brindar terapias en línea. Nuestro emprendimiento ha logrado un histórico de más de 100.000 terapias virtuales, y actualmente promedia más de 6.000 citas al mes. Tiene usuarios en más de 30 países a nivel global, y cuenta con más de 50 convenios activos con diferentes empresas. El emprendimiento prevé cerrar el 2023 con cerca de US$2 millones en facturación por terapias virtuales, los cuales duplicaría a lo largo de 2024”. Sin más preámbulo aquí va la historia de esta idea de negocio contada por Santiago de Bedout, ceo y cofundador de Selia en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

33 años, Administración de Empresas.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi idea en esencia era darle las herramientas necesarias a diferentes especialistas de la salud para una práctica virtual, mientras los conectaba con gente calificada, encontrando la forma de prestar un servicio humano por medio de la tecnología. Inicié terminado el año 2020, y con el pasar de los meses y la ayuda de un gran equipo fuimos evolucionando a lo que hoy es Selia, una plataforma que conecta a pacientes con profesionales certificados en salud mental para brindar terapias en línea.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Selia no se logró de la noche a la mañana, han sido años de trabajo con gente muy valiosa alrededor que comparten un propósito y las mismas ganas de generar impacto. Logramos hacerla realidad con tres grandes componentes: tecnología para optimizar el tiempo de los pacientes a la hora de buscar su especialista ideal, especialistas completamente certificados, y escalabilidad, las barreras geográficas ya no son una excusa para trabajar en la salud mental.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

En nuestros inicios, tuvimos la fortuna de contar con el apoyo de una ronda de ‘friends and family’, la cual nos permitió estructurar nuestra operación y darle forma a la idea; posteriormente, entramos a hablar con fondos de inversión a nivel internacional. Suena fácil, pero realmente fueron muchos “no” y pocos “sí”.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Selia, al ser una plataforma especializada es salud mental y bienestar emocional, tiene un componente intangible muy grande, que a veces es difícil cuantificarlo en una respuesta. Sin embargo, lo resumiría en tres grandes puntos: estamos aumentando el acceso a los tratamientos, estamos impactando la vida de miles de pacientes y familias, y estamos haciendo que los especialistas y pacientes encuentren prosperidad con nuestra herramienta.

6. ¿Soy feliz?

Sí. Me considero feliz y, sobre todo, agradecido.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No lo sé, no es una decisión que tomaría yo solo. En Selia estamos creciendo permanentemente y, como equipo, tenemos el propósito de consolidarnos como la opción por excelencia para tratar la salud mental de los latinos; ese es realmente nuestro foco ahorita.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Siempre he sido emprendedor, he tenido varios proyectos que han fallado, otros que me han dado en la cabeza y algunos otros que han logrado salir adelante. Emprender no es fácil, tampoco es un atajo para cumplir sueños; es verraco, se necesitan muchas ganas, cabeza y resiliencia; pero, creo que es lo mío, es a lo que más tiempo me he dedicado y no sé vivir de una forma distinta a esta.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Todavía no. Aún me hacen falta muchas cosas, entre esas, por ejemplo, poder darle acceso a nuestros servicios a la gente que no puede pagarlo, ese es el verdadero desafío y un sueño mayúsculo que espero poder alcanzar.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguir con nuestra misión de impactar más vidas. Queremos poder desarrollar herramientas para todo tipo de persona que busca llevar una vida más tranquila, más sana y más consciente. Vamos a abrir otros mercados y a seguir posicionándonos como el referente de la salud mental en América Latina. También estamos trabajando con más de 50 empresas que le dan nuestros servicios a sus colaboradores y familiares, y a hacer llegar a más personas que, en últimas, es nuestra razón de ser.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

¡Totalmente! De hecho, el ser escalables hace parte de nuestra promesa de valor. Decimos que las barreras geográficas ya no son una excusa para tratar la salud mental ni cuidar las necesidades emocionales, así que en la medida en que una persona cuente con conexión a internet y tenga acceso a nuestra herramienta, podrá trabajar en su crecimiento personal.

Nuestra tecnología hace que seamos escalables, nuestras métricas operacionales son excepcionales y tenemos capacidad para atender miles de personas más.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

De cualquier persona no. Nosotros buscamos inversionistas que se alineen con nuestro propósito y nos ayuden a cumplir nuestras metas, eso es fundamental para poder tener un margen de maniobra con criterio y crecer ordenadamente.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Tendría mucho cuidado en escoger bien a las personas que lo rodean a uno desde el inicio.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Si bien hay muchos empresarios que admiro, más que seguir o inspirarme en alguno en particular, me mueven más las ganas de generar un impacto positivo en la vida de las personas. Me gusta la idea de seguir mi propio camino.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Rendirse no es una opción. Claramente, he tenido momentos de alta frustración, pero eso es parte del camino, y al final uno aprende de ellos; por esa razón, no los calificaría como fracasos, solo tropiezos.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Sí, por un lado, integro la comunidad de Y-Combinator, en la que me apoyo con conocimientos técnicos y aprendizajes que puedo replicar en mi emprendimiento; y, por otro lado, como trabajé en Rappi algunos años, tengo varios compañeros de allá que ahorita tienen sus propias empresas e intercambio ideas permanentemente, es una comunidad muy valiosa para mi ejercicio como emprendedor.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

¡Por supuesto! Trabajar en la salud mental es una apuesta por el largo de las personas, no solo impacta positivamente a la persona que realiza la terapia, sino a todos a su alrededor, en ese sentido, estoy convencido de que estamos forjando las bases de una sociedad más sana, más equilibrada y consciente.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años me veo contando las historia de cómo empezamos, riéndome de los momentos difíciles y compartiendo con las personas que siempre han estado ahí. El futuro de Selia va a estar lleno de logros, con uno que otro obstáculo, pero nada que no podamos resolver.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia siempre ha estado ahí para apoyarme y empujarme a ser mejor, a animarme para no rendirme y a darme el espaldarazo cuando lo he necesitado.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro, de eso se trata, parte de esto es poder compartir el conocimiento y así lograr más impacto en la región. Así es como nosotros hemos podido crecer y es algo que quiero devolverle a los que tengan el sueño de hacer empresa y construir país.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

El equipo no son solo las cabezas, son todos los han aportado para llegar a donde estamos hoy. A todos les doy las gracias por todo lo que han hecho, ellos son: Luciano Jaramillo, la primera persona que se unió a este sueño, él se encarga de operaciones y comunidad, Jaime Castro, responsable de producto y data, Gustavo Santamaría, a cargo del área de Tecnología y Pablo Rojas, quien lidera el segmento B2B y la parte de crecimiento (Growth).

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

No me gusta hablar mucho de mí, pero la gente cercana dice que es mi poder de ejecución. Pienso que es una cualidad que podría resumir bien mi fortaleza profesional.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Paciencia, como dirían por ahí: “vísteme despacio que tengo prisa”, en esto del emprendimiento y, en especial, en el ecosistema de startups, en donde todo pareciera ir a una revolución diferente, la paciencia es fundamental para estructurar y gerenciar bien un negocio.

