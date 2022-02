Una startup que busca conectar el campo con la ciudad por medio de inversiones

Weimar Mesa, creador de la startup Agroune. Foto: Cortesía Weimar Mesa

“Agroune ya tiene presencia en 5 departamentos, iniciamos en 2019 logrando ese año poner en inversión para proyectos agrícolas más o menos 14.700 Dólares (USD), hoy en día ya vamos llegando a los 200 mil, hemos generado gracias a los proyectos financiados más de 50 empleos agrícolas indirectos y hasta el momento hemos logrado producir más de 250 mil kg de alimento”, así lo va narrando Weimar Mesa, el emprendedor que le dio vida a esta plataforma que sirve como trampolín para potencializar el agro en Colombia.

En 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos, hablamos con él y nos contó los objetivos que se trazó desde que arrancó con su idea de negocio y cómo busca en la actualidad impactar el mercado internacional.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Mi nombre es Weimar Mesa, tengo 31 años, soy profesional en Administración Logística y especialista en Administración Financiera.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Agroune nace prácticamente desde que yo existo ya que yo nací y me crie en el campo, soy hijo de agricultores y desde muy niño he vivido la problemática que tienen muchos de nuestros agricultores. Luego de trabajar por algunos años en empresas públicas y privadas decidí emprender en el agro como mis padres y en el 2018 inicie un emprendimiento para exportar frutas exóticas, pero fue ahí donde me di cuenta el gran problema que tienen nuestros agricultores para acceder a financiación e inversión para el agro.

Todo esto me llevó a que en agosto de 2019 naciera Agroune, una plataforma donde cualquier persona puede invertir en el agro, obteniendo rentabilidad por su inversión, pero lo más importante ayudando a agricultores que necesitan capital para desarrollar sus cultivos y que no pueden acceder a la banca tradicional, generando con ello inclusión financiera rural e impactando a comunidades agrícolas, además a los proyectos financiados los apoyamos con asistencia técnica y los ayudamos en la comercialización de sus productos o cosechas.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Tomando una simple decisión, pasar de la idea a la acción en el menor tiempo posible, validando supuestos, también participe en algunos programas de emprendimiento que me ayudaron a moldear más la idea.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Ahorros y otra parte fue un capital semilla que nos dio Innpulsa, esa fue la gasolina para poder iniciar, después con ingresos de la misma startup.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Ayudar a agricultores que antes no podían acceder a capital, estamos cambiando la manera en cómo los agricultores financian y desarrollan sus proyectos agrícolas, pero lo más importante que estamos haciendo es conectar el campo con la ciudad por medio de inversiones de impacto en el agro.

6. ¿Soy feliz?

Sí, en el emprendimiento siempre hay momentos duros y algunas veces uno se pregunta, ¿yo qué hago aquí? Pero los momentos de satisfacción vienen cuando ves los resultados, esto es de paciencia, fe y mucho esfuerzo.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Lo pensaría, pero si es una buena oferta y siempre y cuando la promesa sea seguir con la misma visión, yo creo que sí.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Duro, pero lo más duro de todo es iniciar, de ahí en adelante así sea a punta de golpes todo anda, sirve mucho apoyarse en programas de emprendimiento y en otros emprendedores.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Yo pienso que los sueños se componen de objetivos cumplidos poco a poco, y considero que he cumplido algunos, sin embargo, aún me falta mucho para cumplir esa meta final que es mi gran sueño. Me falta crecer y expandirnos fuera del país, mi sueño es tener una empresa con presencia en al menos 15 países y todavía falta mucho para eso, sea con Agroune o con otra empresa, que Dios permita dar a luz en el camino.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Continuar creciendo, ya estamos en 5 departamentos y la meta es cubrir al menos 20 del país y continuar con expansión a otros países.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Por supuesto.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Por supuesto, de hecho,en estos momentos estamos en rondas para levantar capital.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Buscar emprender por moda, si se emprende que sea porque uno tiene el deseo de cambiar el mundo y no por plata o por reconocimiento, lo que tampoco haría es perder tanto tiempo para hacer nacer el emprendimiento, yo lo que haría es validar rápido la idea e iniciar así sea a medias, pero iniciar, eso es lo que importa hoy en día.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspiraron los libros, así como el Quijote de la Mancha salió a hacer locuras por tantos libros de caballería que leyó, yo salí a emprender por tantos libros de emprendimiento que leí, en cuanto a quien me gustaría seguir tengo varios referentes, pero los más importantes son Steve Jobs por su gran visión y filosofía, Walt Disney por su persistencia, Richard Branson por sus ideas locas y acá en Colombia Arturo Calle por su sabiduría y Jesús Guerrero Hernández por su intrepidez.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

El fracaso siempre está latente, hoy te puede estar yendo bien y mañana todo se va al caño, he fracasado varias veces, pero eso es una escuela, suena a frase de cajón, pero el fracaso es necesario y “nos hace más fuertes” .

Todos los días uno piensa tirar la toalla por cualquier situación eso es normal al emprender, pero es ahí donde se forja la diferencia entre quienes aguantan y quienes no, ya si el emprendimiento definitivamente no tiene futuro tampoco es bueno aferrarse, pero si hay luz al final del túnel siempre se debe tener el valor de seguir, renunciar siempre es el camino más fácil pero solo quienes se mantienen caminando así sea lento son los que llegan.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Si, hemos sido apoyados por Innpulsa, Mintic y un par de entidades financieras con programas de emprendimiento.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Si, sobre todo apoyando a las nuevas generaciones del agro, ya que muchos están migrando del campo a la ciudad por falta de oportunidades.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Pues nada está escrito pero en 10 años me veo como un emprendedor influyente y que ayuda a otros emprendedores, y en 10 años espero ver a mi emprendimiento como una de las FINTECH de LATAM líderes en inversión y financiación agrícola.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia ha sido vital, mi esposa ha sido mi más grande apoyo y soporte sobre todo en los momentos en que he pensado renunciar, yo creo gran parte del éxito de Agroune ha sido gracias a ella, amigos realmente casi no porque el emprender te quita un poco la posibilidad de estar compartiendo con amigos, todo el tiempo es dedicado a emprender.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto, yo encantado, de hecho, tengo un canal de YouTube con mi nombre Weimar Mesa donde hablo con diversos emprendedores exitosos sobre temas de emprendimiento, buscando inspirar a otros emprendedores.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Nuestro equipo aun es modesto, pero han sido vitales en el crecimiento de la empresa, definitivamente nunca puedes hacer algo solo, el equipo realmente lo es todo a la hora de emprender.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Realmente sonaría un poco egocéntrico hablar de un sello personal, pero creo que lo que me ha diferenciado del resto es que cuando siento que voy a declinar busco inspiración en libros, personas, películas, en lo que sea, en pocas palabras: no me rindo tan fácil.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que todo es posible para el que cree, obviamente todo tiene su gran cuota de esfuerzo, importa mucho el mercado, el timing de la startup, el sector y el equipo, pero hay algo que une todas esas piezas y es la fe.

