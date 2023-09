Una tienda de accesorios que rinde homenaje a la cultura del Huila

Ella es Diana García, la emprendedora detrás de Herencia. Foto: Cortesía Herencia

“Somos una empresa dedicada a promover la cultura huilense con productos únicos, livianos y resistentes como camisetas, termos, gorras, pocillos y muchos más objetos con diseños alusivos a la riqueza gastronómica, cultural y turística de nuestro departamento. Además, hemos creado artículos como una cartilla para niños mayores de cuatro años, con la cual aprenderán lo más representativo del Huila y una línea de mesa haciendo honores a la chiva de Pitalito y a la flora colombiana.” La historia completa, contada por Diana García, su protagonista aparece en nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

41 años. Administración Pública, especialista en Gerencia del Talento Humano.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi idea fue ofrecer souvenirs en el municipio de San Agustín. La idea se fue transformando y ahora tenemos una variada oferta de productos que hablan de la tierra y el tejido social del Huila. Esta idea nació hace cinco años, cuando mi propósito el 31 de diciembre de 2017 fue emprender. En el año 2018 aterricé la idea, le di vida a Herencia y salimos al mercado el 30 de agosto de 2018.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Comencé a investigar sobre los productos. En San Agustín es muy limitada la oferta de detalles, recordatorios o souvenirs, quería ofrecer algo que pudiera gustarle a los jóvenes, niños y adultos, que fuera liviano y que no se rompiera en el viaje, inicialmente mi idea estaba dirigida a turistas.

Le pedí a un diseñador algunas cosas específicas de como quería el diseño y comencé a tercerizar la elaboración de estos. Hoy en día yo misma diseño y hago la producción.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

En ese momento era empleada de una entidad financiera, realicé un crédito de cinco millones de pesos y con ese capital arranqué.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estoy logrando que los huilenses sientan más orgullo de su tierra y quieran transmitirlo, que puedan dar un regalo lleno de tradición y que el turista tenga cómo obtener, en un mismo lugar, lo más representativo de nuestras artesanías, gastronomía y todos los productos de Herencia.

Estoy cambiando la forma en la que vemos al Huila, en el fondo todos somos amantes de nuestra tierra, opita, lo que pasa es que nos faltaba que alguien nos estuviera recordando ese amor, la gran diversidad y los cientos de motivos por los cuales debemos amar, respetar y cuidar este departamento. Despertar ese arraigo que tenemos, emocionar a la gente con nuestros productos, recordar el olor de la infancia, añorar, regresar a casa, eso es lo que he logrado.

6. ¿Soy feliz?

Soy inmensamente feliz, combiné varias pasiones al tiempo, puedo plasmar el amor al Huila en cada diseño, sentarme horas a escuchar música de nuestra región para inspirarme y diseñar, entender la magia de las redes sociales y poder interactuar con la gente, y todo esto mientras también cumplo mi rol de mamá y esposa.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Vendería mi emprendimiento solo si encuentro otro que me haga igual de feliz y que logre despertar más emociones que las generadas con Herencia.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Arrancar es muy difícil, existe la incertidumbre del futuro, del saber si funcionará o no, del ensayo y error, es una carga pesada. Tomé la decisión de renunciar a mi trabajo de más de 11 años en la entidad financiera más grande del país, para apostarle todo a mi emprendimiento, así que el camino del emprendedor es una toma de decisiones constante.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Uy, he cumplido muchos sueños con Herencia, pero me faltan muchos más. Sueño con una tienda mucho más grande, con puntos de venta en los dos aeropuertos del Huila y con todos los productos que tengo en lista para producir, sueño con ser esa vitrina inmensa donde los artesanos del departamento y productores de diferentes alimentos puedan vender sus productos y que herencia sea el lugar obligado a visitar por propios y turistas.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Ya estoy haciendo alianzas para entrar a los aeropuertos del Huila y estoy trabajando en productos nuevos.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, mi emprendimiento aún tiene mucho por crecer.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

No, rotundamente no. No pondría en riesgo mi empresa con un desconocido, he visto nacer y crecer a Herencia, me he esforzado mucho por sacarla adelante y no arriesgaría mi autonomía en la toma de decisiones al involucrar un desconocido.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Invertir grandes sumas de dinero en producción sin antes haber hecho un PMV.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Cuando comencé no tenía una empresa que me inspirara, pero con el transcurrir del tiempo encontré El Market de Colombia y sentí que ese es el negocio que más se parece al estilo de negocio que quiero seguir.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Tanto como fracasar, no, pero sí me desconecté de mi negocio y perdí el rumbo, pensé en cerrar, luego recordé todo lo alcanzado y fue cuando llegaron a mi mente los nuevos planes con Herencia.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Sigo a Mayra Roa, ella me enseñó mucho sobre emprendimiento. De igual forma, me apoyo bastante en la cámara de comercio del Huila, el fortalecimiento con capacitaciones y actividades que nos ofrecen sirven de vitrina para los emprendedores.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Claro que sí, lo que busco es rescatar las tradiciones y costumbres del pueblo opita. Hemos desarrollado productos como cartillas para niños, donde les enseñamos lo más representativo de nuestra cultura, también inspirado en los niños con sangre huilense y que viven lejos del departamento y del país, para que crezcan conociendo sus raíces.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Como la empresa de detalles del Huila más conocida en el departamento, líder en la promoción de la cultura opita, empresa referente para propios y visitantes, haciendo presencia en las ciudades turísticas del departamento.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Todo, mi familia me ha apoyado 100 % desde el comienzo, me han hecho observaciones y críticas que me han ayudado a crecer. Cada uno de ellos me ha levantado y animado cuando siento que las cosas no salen bien.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí, de hecho lo hago, en ciertos meses dedico los viernes a promocionar emprendimientos del Huila, les enseño las estrategias que hago en redes para obtener mejores resultados y que esto redunde en ventas.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo ha ido variando, inicialmente era el diseñador y los terceros que me estampaban, hoy en día somos la vendedora de la tienda, y yo. Pero en los 5 años han venido interviniendo algunas personas en el emprendimiento y todas han dejado enseñanzas.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Que ponemos amor a lo que hacemos y se nota, en los empaques, en la misma tienda, en la atención, en los detalles que tenemos con los clientes en épocas especiales del año, el color y la alegría que refleja nuestra marca. Nos esmeramos en hacer honor a nuestra tierra en todo lo que hacemos.

Afortunadamente, gozamos de reconocimiento en el sector cultural gracias a mi madre, quien es artesana de trajes de sanjuanero desde hace más de 25 años y hemos crecido en el medio, amando la cultura opita. Ese amor y conocimiento se aprecian en nuestra marca.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que a pesar de lo difícil que sea emprender, si tienes la idea clara, conoces tu público objetivo y sabes cuál es tu diferenciador, hay que persistir. ¡Siempre innovando, siempre aprendiendo!

