“Del 26 al 28 de noviembre tendremos #WeekendEmprendedor, nuestra primera feria virtual para emprendedores. Publica tus productos y servicios en la Vitrina Comercial de la Red de Emprendedores Sena y no te quedes fuera de esta gran oportunidad”.

De esa forma la Coordinación Nacional de Emprendimiento del Servicio Nacional de Aprendizaje anunció un espacio para que todos los creadores de nuevos negocios, emprendedores y emprendedoras del país pueden hacer visibles sus productos en la plataforma digital del Sena y, en la misma vía, que los compradores puedan apoyar por ese camino a los hacedores de nuevas empresas y, claro, se hagan a productos colombianos de calidad en la previa de Navidad.

“El weekend emprendedor es un esfuerzo corporativo e institucional en donde queremos visibilizar al emprendedor y su complejidad. Nosotros, al año, estamos aproximadamente trabajando e interactuando con más de 300.000 personas emprendedoras en el país en varios programas”, le dijo a El Espectador Carlos Gamba, coordinador Nacional de Emprendimiento del Sena.

Las personas que quieran comprar productos pueden entrar a https://emprendedores.sena.edu.co/vitrina-comercial y allí podrán buscar los productos o servicios de acuerdo al sector económico al que pertenecen y en la ciudad en la que están ubicados.

“Estamos trabajando y movilizando recursos por más de 130.000 millones de pesos directos, no en asesoría o paquetes de mentorías, recursos reales frescos, que llegan a las iniciativas de los emprendedores. Capital semilla. Estamos trabajando con gente de todas las condiciones, porque yo soy un convencido y consecuentemente la institución así o hace también, de que el emprendimiento no puede ser solo una herramienta de vocación económica, es una herramienta que debe generar progreso social con inclusión, entonces cuando lanzamos la iniciativa de weekend emprendedor nuestro ideal es poder provocar en prima instancia esa capacidad de visibilización del esfuerzo emprendedor, poder acercar al comprador, al consumidor, del día a día al emprendedor del día a día, al que hace una artesanía, un servicio, al que hizo una innovación y que le cuesta mucho poner sus productos e un centro comercial, o abrir una tienda, o captar más allá de una plataforma digital un mercado masivo”, agrega Carlos Gamba.

El Sena promueve el emprendimiento en el país desde los 117 Centros de Desarrollo Empresarial y para hacer parte del primer Weekend Emprendedor solo basta con entrar a https://emprendedores.sena.edu.co/, con el objetivo que más de 5.000 emprendedores podrán vender sus productos y servicios.

“Allí sentimos que estamos entregando un vínculo con el acceso a mercados, yo puedo tener toda la capacitación del mundo, todas las metodologías del mundo, pero si la caja registradora no suena al final del mes, si no hay ventas, no hay nada. Y es por eso que incluso parte de nuestro modelo, que es muy bacano, juega con esos elementos, porque no es solo plata o ventas, si no tengo un buen producto me fregué. Y sin un buen modelo de negocio, también me fregué”.