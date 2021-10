Usando la experiencia de ‘AmazonGo’ crearon una máquina de ‘vending’ en Colombia

“Decidimos crear una nevera inteligente, que manteniendo y/o mejorando los beneficios de una máquina vending como por ejemplo la disponibilidad 24/7/365, permitiera a los usuarios resolver otro tipo de necesidades. Es por esto que nuestras neveras inteligentes en unidades residenciales cuentan con portafolios enfocados a la lonchera de los niños, a productos de reposición de mercado (como pueden ser unas arepas, un pan o un queso) y productos de antojo”, así lo cuenta Felipe Rivera, emprendedor colombiano creador de esta idea de negocio.

En 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos Rivera cuenta el paso a paso del nacimiento de su emprendimiento y cómo lo volvió una realidad.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Mi nombre es Felipe Rivera Reina, soy boyacense y tengo 33 años. Estudié ingeniería industrial en la Universidad de La Sabana, soy especialista en desarrollo sostenible del Centro Universitario de Brasilia y Máster en Data Management e Innovación Tecnológica de la Universidad de Barcelona.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

El haber trabajado en el sector de vending me permitió conocer los retos y oportunidades que tienen las versiones actuales de máquinas vending en el país. La tecnología y experiencia de compra de AmazonGo nos inspiró para poder crear una nevera inteligente que identifica, de forma automática, a la persona y los productos que ella toma. Al combinar la parte física y digital, en donde la persona accede a la nevera escaneando un código QR a través de una aplicación y retirando los productos deseados, buscamos crear una experiencia de compra sin fricciones. Dicha experiencia busca, por diseño, eliminar las filas, el uso de efectivo y el contacto físico con otras personas.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Hicimos pruebas de concepto con una nevera tipo Banco de la confianza, en la cual las personas tomaban los productos de una nevera y depositaban el dinero en una caja, pudiendo gestionar el cambio para sus billetes.

Pasamos a hacer un producto mínimo viable con una aplicación muy básica y una nevera que permitía simular la experiencia de compra que buscábamos. Ello nos permitió entender diferentes aristas clave para el modelo de negocio como las expectativas, dolores y ganancias para los usuarios, y el modelo operativo, entre otros.

A partir de estos aprendizajes diseñamos nuevas versiones de nevera y de aplicación que han ido cambiando basadas en los aprendizajes que vamos capturando del mercado, y de los usuarios que compran en nuestras neveras con regularidad.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

El capital semilla proviene de un programa de capital de riesgo corporativo y hay un compromiso de Equity como contraprestación.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos cambiando la forma de comprar en los lugares en los que tenemos presencia. El mezclar la experiencia física con la digital, tratando de eliminar todas las fricciones para el usuario, permite que nuestras neveras sean usadas por personas en diferentes rangos de edades. Brindamos la opción de compra 24/7 a las personas sin necesidad de que pidan domicilios (con los costos y tiempos que esto implica).

6. ¿Soy feliz?

Desde la época del pregrado en la universidad he estado apasionado por el emprendimiento. Me gusta mucho lo que hago a pesar de todos los momentos difíciles que he tenido que vivir.

La idea de poder crear cosas nuevas que impacten positivamente la vida de las personas me hace feliz.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Es algo que no me he detenido a pensar hasta este momento. Estoy enfocado en que la compañía pueda crecer, ganar posicionamiento en el mercado y seguir transformando la forma de compra en el país. Probablemente más adelante tendré que detenerme a pensar en la posibilidad de una venta.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Este no es mi primer emprendimiento y probablemente no sea el último. Nunca dejará de ser duro a pesar de la experiencia que tengas. La incertidumbre en el inicio de un proyecto tiene muchos retos de manejo y cuando empiezas a ver el camino el reto es crecer y crecer rápido. Esto implica que debes cambiar tu forma de liderar en la medida en que tu compañía crece y eso no es para nada fácil.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Para mí el sueño apenas inicia. Sueño con poder llenar el país de neveras inteligentes y cuando lo consiga quisiera poder salir al mercado latinoamericano.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Para llegar a cumplir el sueño hay que ir por pasos, por metas volantes. El primer hito que nos hemos planteado es llegar a 100 neveras instaladas para el primer trimestre de 2022 y de ahí dar el salto hacia 500 neveras en 2023.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Ser un emprendimiento de base tecnológica te da muchas ventajas a la hora de escalar, no obstante, en cada una de las fases del escalamiento hay retos que debes superar para poder seguir creciendo. En la medida en que logremos resolver esos retos, podremos escalar sin inconveniente.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

La inversión de capital de riesgo es ampliamente utilizada por los emprendedores a nivel mundial. Nosotros no somos la excepción, como lo comenté ya hemos recibido inversión de este tipo y seguiremos buscando inversión para apalancar el crecimiento.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No tengo en mi cabeza un hecho o suceso particular del cual me arrepienta. La experiencia que hoy tengo me permitirá en un futuro, si es que decido lanzarme con otro emprendimiento, disminuir la cantidad de pequeños errores que te quitan velocidad a la hora de llevar tu compañía a otro nivel.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

En mis primeras etapas de emprendedor fui inspirado por Muhammad Yunus y el caso del Grameen Bank eso me llevó a un primer emprendimiento muy enfocado en la sostenibilidad social y ambiental. En la actualidad me impresiona mucho el caso de Elon Musk, su manera de pensar y de actuar y el propósito que, como persona, tiene. Los dos me parecen muy inspiradores a su manera.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Ya he fracasado y he tenido que tirar la toalla. En este proyecto en particular he tenido situaciones muy difíciles que harían dudar a cualquiera, pero por fortuna he logrado superarlas y seguir adelante.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Hago parte de Estratek, un equipo de cracks en muchas áreas diferentes de los cuales aprendo día a día.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

La tecnología y la transformación digital vienen para quedarse y cambiar muchas de las formas en las que ejecutamos diferentes actividades. Para mí es muy importante mostrar que en un país como el nuestro podemos ser competitivos en tecnología de punta y crear modelos de negocio que, más allá de lucrarnos, permitan mejorar las condiciones de vida de las personas (tanto quienes trabajan para la organización como quienes son nuestros clientes).

Si tenemos éxito, seguramente muchos más emprendedores y compañías se arriesguen a recorrer caminos similares y eso generará oportunidades para todos, en ese sentido creo que el impacto potencial de los emprendimientos (cualquier que ellos sean) es enorme.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Es inevitable compararse con muchas compañías que han logrado “comerse” los mercados latinoamericanos y mundiales. Como dije anteriormente, mi sueño es poder expandir el modelo de negocio hacia diferentes ciudades y países de América Latina, eso es lo que me veo haciendo en los años venideros.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Todas las personas de mi círculo cercano son muy importantes. Algunos creyeron desde el principio, otros se han ido montando al “bus” con el pasar del tiempo y eso es lo que normalmente pasa en otros círculos. Como emprendedores tenemos que saber escuchar a aquellos que quieren ayudarnos y quieren lo mejor para nosotros, pero también necesitamos creer en nosotros mismos y en el instinto de vez en cuando para poder abrirnos camino.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Ya he tenido la experiencia de participar como Co-Director de Founder Institute Colombia, una aceleradora dedicada a ayudar a emprendedores en sus primeras etapas y me encanta la idea de poder ayudar a otros a tener éxito. Creo que es una característica de los emprendedores, que sabemos lo duro que es y por eso estamos dispuestos a apoyar y aportar para que otros puedan lograrlo.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

El equipo es lo más importante en cualquier compañía. Personas que compartan tu visión y tus sueños, que te ayuden a empujar hacia adelante y te apoyen en los momentos más difíciles. Nosotros somos un equipo relativamente pequeño conformado por mí, Claudia Henríquez (Directora de operaciones), Luisa Gallo (Líder de crecimiento) y Jennifer Osorio que es nuestra torre de control en operaciones. Adicionalmente tenemos una alianza tecnológica y de negocio con Nextonia S.A.S quienes nos proveen su tecnología y nos ayudan desarrollando nuestra aplicación.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Siempre me he caracterizado por buscar negocios que beneficien a todas las partes, creo que cada persona con la que hago negocios puede ver desde el principio que soy alguien en quién se puede confiar. Me preocupo mucho por mantener mi palabra y le doy importancia a mantener mi buen nombre.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

En el emprendimiento aprendes algo nuevo casi que a diario. De hecho una característica del emprendedor es esa pasión por aprender cosas nuevas. Este camino me ha llenado de experiencias que en otras épocas de mi vida vi como lejanas y borrosas, y en la medida que vas aprendiendo te vas dando cuenta que hay millones de cosas más por aprender.

Creo que una de las cosas más importantes que he aprendido es a remover los obstáculos que sean necesarios para poder alcanzar los objetivos que me planteo tanto personal como profesionalmente.

