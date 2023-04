El emprendedor que creó la plataforma de recursos humanos que hace de todo

Alfredo Terlizzi, CEO y fundador de Workia. Foto: Cortesía

Esta historia llegó como muchas otras a nuestra sección: tras ver que existe un espacio que visibiliza las historias de emprendedores, nos escribieron indagando si clasificaban. Preguntamos de qué tipo de compañía nos hablaban. Y esto nos dijeron: “Workia es una HR Tech, que cuenta con Hcwork, una plataforma cloud, integral para el manejo completo de ciclo de vida del colaborador, desde el cálculo de nómina hasta performance. Actualmente, somos más de 75 colaboradores a través de todo Latinoamérica, contamos con más de 150 clientes y 45.000 usuarios, operamos en Argentina, Perú, Paraguay, Colombia y Ecuador, entre otros. También desde la UN Hcapy, liquidamos los sueldos de más de 7.500 empleados, brindando un servicio de excelencia para el outsourcing de cálculo de nómina”.

El protagonista de esta historia es Alfredo Terlizzi, CEO y fundador de Workia, quien pasó por nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

38. Licenciatura en Recursos Humanos (Universidad de Morón, argentina) y MBA en Administración de Empresas (Universidad de Salvador, argentina, en conjunto con la State University of New York). Después hice cursos varios de tecnología y gestión de negocios digitales.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi idea es que la gestión de personas o recursos humanos cuente con tecnología de calidad a costos accesibles para simplificar sus procesos. Tener más resultados y poder tener una área de primer nivel, haciendo más feliz al colaborador y más productiva a las empresas. Creé una plataforma integral de recursos humanos, que resuelve todos los procesos del área en un solo lugar: desde el cálculo de nómina, hasta la gestión de desempeño.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Confiando y perseverando. Buscando socios que confíen en mi visión de futuro y el potencial del mercado de la vertical HR tech que es enorme, y hay mucho para hacer en términos de tecnología en el área de RRHH.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Holdings que operan en Latam y USA confiaron en mi visión. Actualmente estamos también conversando con importantes ‘venture capital’, que quieren acelerar la expansión de Workia en Latinoamérica.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos cambiando la forma de gestionar el área de recursos humanos: haciéndola accesible, más simple y fácil para la empresa chica, mediana y grande. Con un servicio y acompañamiento diferencial. Estamos haciendo que los gerentes y profesionales de RRHH tengan herramientas de tecnología para poner al área en el centro del negocio y ver cómo esta puede aportar cada vez más valor a la empresa.

6. ¿Soy feliz?

Mucho. Emprender tiene momentos muy duros, pero cuando uno mira hacia atrás y ve el punto de partida y la realidad actual, todo lo construido y logrado sin duda da satisfacción y felicidad.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No. El crecimiento y valor de la compañía ha sido muy grande, además estamos convencidos de que hay mucho más potencial y camino por recorrer.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Exponencialmente más duro de lo que me imaginaba, pero uno aprende a ser resiliente, perseverante, a confiar en su visión y disfrutar también cada etapa del proceso, sea momentos duros o bien, de crecimiento o expansión.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Falta, pero vamos en camino. Falta más expansión en la región, algunas innovaciones de producto que ya estamos haciendo pruebas de concepto, entre otras cosas.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguir creciendo en Colombia, Argentina, Perú y Paraguay, continuar por México y otros países de América Central. Traer nuevas funcionalidades al producto, seguir mejorando el servicio de ‘onboarding’ haciéndolo lo más automatizado y simple posible.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

100%, así lo pensamos desde el inicio. Empezamos en Argentina, crecimos a varios países de la región de Latinoamérica y pensamos seguir escalando tanto en Latam como USA. Hace muy poco nos plantearon una oportunidad en Europa.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí, siempre y cuando ese desconocido, entidad, aporte no solo plata, sino valor al ecosistema de expansión que busca/necesita Workia.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Emprender sin un cofounder.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Esta inspiración nace familiarmente, junto con mi padre. A ambos nos inspira la pasión por las personas y por la tecnología. Workia junto a esos 2 ejes.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

En muchos momentos fracasé, en muchas pensé en tirar la toalla y seguramente lo seguiré pensando. Entender que el fracaso es parte del proceso y la forma para encontrar hacer mejor las cosas es algo que todo emprendedor debe aprender a convivir y, a su vez, le empecé a tomar un pequeño gran gustito a que cuando más difícil se ponen las cosas, más me entusiasma resolverlas e ir por más y no abandonar, aunque no niego: esto a veces es doloroso y tiene sus consecuencias.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Me he rodeado de mentores y coaches de muy alto nivel y reconocimiento de la industria de tecnología. También participo en ecosistemas que favorecen y acompañan al emprendedor

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí, trasciende porque crear una empresa regional que tiene innovación de producto y un ‘roadmap’ para varios años por delante. Crecemos cada vez más y el tamaño y penetración de la compañía puede ser muy importante, creando una compañía que debería trascender e impactar en nuevas generaciones, y estas nuevas generaciones hacernos cada vez mejores y más ‘aggiornados’ a las necesidades presentes y de futuro.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo emprendiendo, es lo que hice desde chiquito, cuando sin necesitarlo me puse un emprendimiento de botellero junto con mis amigos para comprarme una carpa y quedarnos a dormir en el terreno de un vecino. Luego continúe armando una empresa de diseño web cuando apenas empezaba ese auge, luego acompañé a mi padre en ‘hucap’ www.hucap.com, empresa que fundó y sigue creciendo, y luego armamos Workia. Seguiré emprendiendo e imagino a Workia como una empresa regional, de alto calibre y calidad de producto, con clientes líderes como actualmente tenemos y seguiremos sumando.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Central, todo emprendedor que tiene una visión de futuro grande tiene detrás una gran familia y amigos que saben acompañarlo, respetarlo, alentarlo y convencerlo de que sí puede.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Totalmente, algo que me ha demostrado el ecosistema emprendedor tecnológico, es que es sumamente colaborativo. Hay personas que me inspiraron con su vocación de ayudar y actualmente ayudo a otros emprendedores en todo lo que puedo.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Clave. Ellos son todo. Los admiro profundamente, el amor y pasión que tienen por Workia es incalculable y es más por ellos que por mí que quiero que logremos construir la empresa que soñamos.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Visión de futuro, la capacidad de pensar sistémicamente y la resiliencia. Soy muy perseverante y me gusta construir desde las relaciones.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

A que el tiempo es un proceso acomodador, que hay que confiar en la visión de cada uno y tener perseverancia, rodearte de gente que haga que las cosas pasen sin excusas, y que no hay mejor fórmula que hacer las cosas con mucha pasión.

