El emprendedor detrás de la plataforma para administrar inmuebles en arriendo

¿Qué hacen?, les preguntamos. “Yampi es un servicio digital y automatizado para que inmobiliarias y propietarios puedan administrar los inmuebles en arriendo de forma fácil. Firmamos el contrato digital, facilitamos hacer el inventario digital, cobramos de manera automática y recaudamos el arriendo por canales digitales y gestionamos los mantenimientos por medio de un esquema similar a Uber”. ¿Y cuáles son las cifras que han logrado? “Yampi inició en 2021 con 4 contratos de arriendo administrados y ya casi vamos en 800. Nuestra cartera de arriendos administrados pasó de $20 millones a $1.500 millones mensuales. Durante los últimos 12 meses hemos crecido por encima del 19% promedio mensual. En 2023 proyectamos un crecimiento en ventas de más de 250%”, dice Óscar Andrés Arango, CEO de Yampi, y quien cuenta su historia en nuestro espacio de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos: .

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Soy Ingeniero de Sistemas. Tengo 39 años y ya casi 18 de experiencia profesional.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Yampi surgió por varios malestares personales. Voy a hablar de dos. Tenía un inmueble por inversión y una inmobiliaria desconocida me ofreció manejar a un inquilino que tenían para el inmueble. Confié en ellos y después de un tiempo me di cuenta de que no me pagaban el arriendo porque se quedaban con la plata que el inquilino pagaba de arriendo mensual. La segunda mala experiencia fue cuando me tocó arrendar a mí para vivir. Un familiar, quien vivía en Armenia, fue mi codeudor. El inmueble estaba en Medellín y la inmobiliaria en Bucaramanga. Me demoré más de dos semanas en legalizar el contrato porque hubo que ir a Armenia a que mi familiar firmara y autenticara el documento, después ir a Medellín a que yo firmara y autenticara y posteriormente a Bucaramanga a donde la inmobiliaria. No podía creer que arrendar fuera tan engorroso.

Después de una conversación con Gabriel Andrade, conocidos por temas profesionales anteriores a Yampi, quien en el momento estaba al frente de la inmobiliaria de su familia con más de 65 años de trayectoria, coincidimos en que arrendar es un proceso anticuado y ni propietarios ni inmobiliarias han incorporado tecnología y digitalización para volver el proceso más eficiente y amigable. Decidimos vincular a Sebastián González, ingeniero de sistemas con vasta experiencia en emprendimientos, inclusive habiendo sido cofundador de una pasarela de pago que, junto con su socio, vendieron.

Entonces creamos un servicio basado en tecnología, Yampi, para que estas cosas no ocurran y por eso arrancamos a desarrollar la tecnología en 2019 y lanzamos en 2020.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Fue clave haber tenido socios desde el principio. Cuando arrancamos yo estaba trabajando en otra empresa y sin socios que se dedicaran a sacar adelante el proyecto, en ese momento no lo hubiéramos logrado. Y lo segundo es que, con Gabriel y Sebastián, nos creímos el cuento y esa mentalidad no nos dejó desfallecer hasta lanzar el servicio al mercado.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

En este momento casi que tengo pignorada a mi esposa e hijas, pues he invertido recursos propios importantes. También Gabriel puso dinero y conseguimos otro tanto más de amigos y conocidos. Sin estos esfuerzos, Yampi no sería una realidad.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Algo que nunca pensamos al crear Yampi, es que íbamos a mejorar los ingresos de muchas personas. Hoy día con nuestros servicios, las inmobiliarias, además de mejorar sus procesos, están creciendo sus negocios y estamos logrando que muchos inmobiliarios independientes entren al negocio de los arriendos, que es un generador de flujo de caja y, por lo tanto, de bienestar.

6. ¿Soy feliz?

Soy una montaña rusa de emociones. Un día soy el más feliz del mundo, al otro cuando hay poca caja y me quiero esconder en un hueco profundo. Pero crear empresas, emprender y ejecutar ideas es lo que me apasiona. Puedo decir que soy feliz porque tengo una familia maravillosa con una esposa y dos hijas que me apoyan en seguir con este sueño que es Yampi.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Nuestra intención es crear una empresa de 100 años. Sin embargo, no se puede pensar en Yampi como en un hijo al que nunca quiero soltar. No es nuestro objetivo, pero nunca nos cerramos a la posibilidad.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender siempre será un reto para cualquiera. Afortunadamente tengo la vena por mi papá y por eso me apasiona emprender. Hay días buenos y malos, pero es parte de lo maravilloso de tomar este camino.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

No creo que vaya a cumplir nunca mi sueño, para mí no hay un objetivo final o una línea de llegada. Estoy recorriendo un camino increíble con Yampi en el que todos los días hay sueños nuevos por cumplir.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Dos cosas importantes: la primera es seguir generándole oportunidades a la industria inmobiliaria tradicional por medio de nuestro servicio, es decir, que inmobiliarias y agentes crezcan sus negocios con nosotros. Lo segundo es llevar a Yampi a ser el lugar donde todas las necesidades inmobiliarias y del hogar se resuelvan.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sin duda, de hecho, no me imagino a nadie que quiera emprender y que no crea que su negocio sea escalable, pero en mi caso las cifras soportan la afirmación. Entre 2021 y 2022 crecimos casi 400% y este año proyectamos crecer 900%.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi compañía?

En efecto, ya lo hice. En Yampi tenemos grandes inversionistas entre familia y conocidos, quienes han apoyado a que estemos hoy donde estamos. Sí, seguiría buscando más inversionistas que apoyen al equipo a seguir creciendo, de hecho, estamos en proceso de búsqueda de inversión. Soy un convencido de que, escogiendo bien a los inversionistas, es mucho más fácil materializar los sueños.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Endeudarme tanto. Emprender es jodido y si a eso se le suma el estrés de endeudarse, personalmente, para sacar adelante la idea, doble estrés.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi papá ha sido un gran faro y ejemplo, un emprendedor hecho a pulso. Y en general en Colombia hay grandes historias de emprendimiento que es importante que todos conozcamos, pues son inspiradoras. No debemos mirar solo a Estados Unidos, Bill Gates o a Steve Jobs.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Varias veces he querido tirar la toalla en Yampi y en mis experiencias profesionales y de emprendimiento anteriores. Es parte de esa montaña rusa de emociones que significa emprender.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Sí, me he vinculado a diferentes grupos. Sin embargo, creo que no es de mucha ayuda. Las redes sociales han hecho que todos queramos mostrar la cara bonita maquillada y lo mismo pasa con los emprendedores. Esta pregunta me lleva inclusive a pensar en crear un grupo más parecido a Alcohólicos Anónimos, donde hablemos de lo bueno, lo malo y lo feo sin tapujos.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Con Yampi queremos hacer la diferencia y hacerlo por más de 100 años. No solo generar empleo, que es muy importante, también estamos apoyando a inmobiliarias y agentes a que tengan nuevos negocios y crezcan sus ingresos.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Difícil pregunta, yo no pienso tan lejos en el tiempo, pues disfruto tremendamente el camino y el día a día. Sin embargo, veo a Yampi en diez años teniendo una huella en la industria inmobiliaria mundial. Vamos a ser uno de los principales jugadores del sector PropTech.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia ha sido clave por su apoyo. Emprender es como tener una familia paralela y le quita mucho tiempo a la familia. No hay horario laboral y eso hace que muchas veces se deban sacrificar momentos con la familia.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

No estoy seguro de que lo haya logrado porque insisto que todos los días hay nuevos retos y logros. Pero sí muchas lecciones aprendidas e ideas que hoy comparto con otros emprendedores. Si no armamos ecosistema, el mundo del emprendimiento en el país no va a progresar como necesitamos.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Gabriel Andrade, Sebastián González, Diana, Sebastián R, María Cristina y Erika han sido esenciales en construir lo que tenemos con Yampi. Además de amigos, son colegas maravillosos y socios de Yampi. Nos complementamos tremendamente y nos respetamos.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

No considero que uno pueda decir que mi sello es A, B o C. Mi sello: soy Óscar en la integralidad, con lo bueno y lo malo. Y eso mismo me hace diferente. No hay dos personas iguales, pues todos tenemos combinaciones únicas de cualidades y habilidades.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Emprender no es para todo el mundo y esto no es bueno ni malo. Pero el que lo esté pensando, láncese al agua que no se va a arrepentir. Seguro va a haber momentos duros, pero hay que disfrutar el viaje.

