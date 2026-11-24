La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) propone que el sector empresarial aporte COP 48,8 billones al ajuste fiscal entre 2027 y 2030, un promedio de COP 12,2 billones al año. La propuesta se presentó en el marco de una reunión con el presidente Abelardo De la Espriella, mientras avanza en el Congreso el trámite del proyecto de Ley de Rescate Económico, con el que el Gobierno, según ha señalado, busca recuperar las finanzas públicas.

Cabe recordar que el Gobierno radicó el proyecto el 29 de octubre. Incluye medidas de reducción del gasto público y cambios tributarios. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, ha dicho que su objetivo principal es estabilizar el endeudamiento de la nación en 64 %, para evitar una crisis de pagos. En las últimas semanas, el Gobierno retiró algunos de los puntos más polémicos del proyecto de ley, como los gravámenes a alimentos y productos básicos. Quedaron por fuera, entre otros cambios, el IVA a la canasta familiar, a los agroinsumos y a la medicina prepagada.

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Por ahora, el proyecto se ha movido entre reuniones entre el Gobierno, los ponentes y los congresistas de las comisiones económicas del Congreso. El ministro presentó el proyecto en esas comisiones el pasado 18 de noviembre, y allí se aprobaron audiencias públicas en Bogotá, Cali y Barranquilla. Lo que sigue es la ponencia, que se espera para el 30 de noviembre, y el primer debate, que el Gobierno prevé para el 1 o 2 de diciembre, aunque esa fecha depende de las audiencias y de los tiempos del trámite. El calendario es corto, porque el periodo legislativo termina en la semana del 14 al 17 de diciembre.

El aporte de las empresas

Según la ANDI, los COP 48,8 billones que pondría el empresariado colombiano se dividen en dos componentes.

El primero, de COP 34,1 billones, corresponde al impuesto de renta de las empresas. El proyecto que radicó el Gobierno bajaba la tarifa de 35 % a 33 % en 2027 y a 31 % desde 2028. Al presentar ajustes al texto, el Gobierno decidió mantenerla en 35 %, en compensación por los impuestos que retiró. La ANDI respalda esa decisión: propone conservar ese nivel hasta 2030 y aplazar hasta 2031 la baja a 31 %. Según la ANDI, al mantener la tarifa en 35 % hasta 2030, en vez de bajarla como planteaba el proyecto original, las empresas pagarían COP 34,1 billones más por impuesto de renta entre 2027 y 2030.

El segundo, de COP 14,7 billones, serían nuevos aportes de los empleadores al sistema de salud entre 2027 y 2030. Se aplicarían de forma gradual a los salarios superiores a cuatro salarios mínimos. La ANDI sostiene que así se fortalece el sistema sin poner mayores barreras a la contratación formal, y recuerda que 91 % de los trabajadores está por debajo de ese umbral.

La presidenta de la ANDI, Luz Stella Murgas, planteó que el aporte de las empresas no resuelve el problema por sí solo. "Los empresarios estamos asumiendo un esfuerzo significativo para contribuir a la recuperación de las finanzas públicas. Pero la solución no puede depender únicamente de mayores recursos. Colombia necesita un ajuste fiscal integral, que incluya una mayor reducción del gasto público, proteja el bolsillo de los colombianos y preserve las condiciones para invertir y generar empleo", afirmó.

Sobre el gasto público, la ANDI sostiene que existen alternativas para recortar más. Propone que el Gobierno evalúe ahorros con la reorganización, fusión o supresión de entidades del Estado, y que revise subsidios como el del ACPM. También plantea evaluar la venta de activos de la Nación y reforzar la lucha contra la evasión y el contrabando.

Sobre impuestos a los hogares, el gremio propone no gravar con IVA los bienes de la canasta familiar, los productos de consumo popular ni los planes voluntarios de salud.

Los 30 años de estabilidad jurídica que pide la ANDI

El RUGE, o Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial, es una de las propuestas contenidas en el proyecto de Ley de Rescate Económico. Busca atraer grandes inversiones nacionales y extranjeras con tarifas reducidas de renta y estabilidad jurídica y tributaria durante 16 años. Las tarifas serían de 20 % y 26 % para las compañías que cumplan los requisitos de inversión y vinculación laboral.

La ANDI respalda el mecanismo, pero propone dos ajustes: ampliar de 16 a 30 años el plazo de estabilidad jurídica e incluir en el régimen las nuevas inversiones en proyectos que ya existen. Según el gremio, con eso se daría mayor certidumbre a inversiones que tardan años en madurar y se facilitaría el desarrollo de nuevos proyectos productivos.

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