Empresas de energía y gas firman acuerdo con Sintraelecol: ¿de qué se trata?

El acuerdo colectivo que se firmó este jueves y tendrá una vigencia de cinco años. En dicho documento se determinan métodos de evaluación para los impactos laborales de la inteligencia…

Sintraelecol es el Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia, una organización conformada desde 1975 por trabajadores de los departamentos de Santander, Norte de Santander y Boyacá.

El Ministerio de Trabajo, hoy dirigido por Natalia Eugenia López Fuentes, fue puente para un acuerdo entre Sintraelecol y Grupo Energía Bogotá, TGI, Enlaza y Enel Colombia.

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El acuerdo colectivo que se firmó este jueves y tendrá una vigencia de cinco años. En dicho documento se determinan métodos de evaluación para los impactos laborales de la inteligencia artificial, la automatización y la digitalización. Además, se estipuló la necesidad de formación para los trabajadores involucrados en estos procesos más tecnológicos.

Pero los asuntos de inteligencia artificial en el sector empresarial y laboral no fueron el único tema de conversación en estos acuerdos. De hecho se establecieron alternativas frente a los efectos de la transición energética y frente al fortalecimiento de los compromisos en temas de cuidado como: equidad de género, prevención del acoso, seguridad y salud en el trabajo.

“Desde 1993 no se alcanzaba un acuerdo de esta magnitud. Este resultado fue posible gracias al diálogo entre trabajadores, empresas y los distintos actores del sector Trabajo. Hoy demostramos que cuando existe voluntad para escucharnos y construir confianza, podemos anticiparnos a las transformaciones y encontrar soluciones que protejan a los trabajadores y permitan que nuestras empresas sigan creciendo”, afirmó la ministra López.

El acuerdo no reemplaza las convenciones colectivas vigentes de cada empresa ni unifica las condiciones laborales de todas las compañías, sino que busca facilitar la integración de las nuevas tecnologías al flujo de trabajo de los empleados. Además, las empresas de energía y gas hacen uso de sistemas de monitoreo o de análisis de datos, por ejemplo.

La firma de Sintraelecol llega en un momento donde el fenómeno de El Niño presiona también el sector de la energía y el gas: según ingenieros financieros y economistas de Bancolombia, el sector eléctrico colombiano está en una zona de equilibrio frágil.

“El sistema todavía puede atender la demanda, pero el margen de seguridad se estrecha más rápido de lo que avanzan la oferta firme, la transmisión y la disponibilidad de combustibles. La demanda anual ha crecido en promedio 3,8% en los últimos 5 años y entre enero y julio de 2026 ya se ubica 5,8% por encima del mismo periodo del año anterior. Este crecimiento acelerado de la demanda presiona la capacidad del sistema de abastecimiento en momentos críticos”, afirman en el análisis.

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