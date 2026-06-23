Empresas muestran mayor intención de contratar en el segundo semestre

El 43 % de las empresas planea contratar, con Pereira a la cabeza (63 %). Sectores como automotriz, finanzas y salud impulsan la demanda. Foto: Desarrollo Económico

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Las empresas colombianas arrancarán el segundo semestre con más intención de contratar que hace tres meses. Así lo muestra la más reciente Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup, que ubicó la Tendencia Neta de Empleo (TNE) en 22 % para el periodo julio-septiembre.

La cifra subió cuatro puntos frente al trimestre anterior y dos frente al mismo lapso de 2025.

Entre las más de 500 compañías consultadas, el 43 % dijo que espera ampliar sus equipos de trabajo durante los próximos meses. Un 36 % prevé mantener el mismo número de empleados y el 21 % calcula que reducirá personal.

El dato aparece en un momento en que las cifras oficiales también muestran un mercado laboral más dinámico. En marzo, la tasa de desempleo fue de 8,8 %, según el DANE. Un año antes estaba en 9,6 %. Para encontrar un marzo con un resultado más bajo hay que remontarse a 2001.

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Pereira encabezó el ranking nacional de expectativas de contratación con una TNE de 63 %.

Detrás quedaron Cartagena, con 45 %, y Cali, con 37 %.

El comportamiento llama la atención porque parte del impulso reciente del empleo viene de ciudades intermedias y municipios distintos a las grandes áreas metropolitanas. De acuerdo con el DANE, la ocupación creció 6 % en otras cabeceras durante el último año.

El mapa sectorial también dejó varias sorpresas.

La industria automotriz registró la expectativa de contratación más alta de toda la encuesta, con una TNE de 100 %. Después aparecen Finanzas y Seguros (33 %), Sector Público, Salud y Servicios Sociales (30 %) y Tecnología y Servicios de TI (29 %).

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Algunas de esas actividades ya venían ganando terreno en las estadísticas laborales. Entre marzo de 2025 y marzo de 2026, las ramas de administración pública, educación y salud incorporaron 369.000 personas. Las actividades financieras sumaron otras 239.000. Comercio y reparación de vehículos agregó 106.000 ocupados.

La fotografía cambia cuando se observan otros sectores.

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca perdieron 242.000 ocupados frente al año anterior. La industria manufacturera registró una reducción de 166.000.

Las empresas medianas aparecen entre las más activas a la hora de buscar trabajadores. Aquellas con plantas de entre 50 y 249 empleados reportaron una TNE de 29 %, la más alta entre todos los tamaños empresariales analizados.

“Los resultados de este trimestre reflejan una mayor confianza de los empleadores colombianos para seguir fortaleciendo sus equipos de trabajo. Vemos señales positivas en diferentes sectores y regiones del país, impulsadas por la necesidad de talento especializado, la transformación tecnológica y las oportunidades de crecimiento empresarial”, señaló Javier Echeverri, presidente de ManpowerGroup Colombia.

La tecnología también figura entre los factores que están influyendo en las decisiones empresariales. Más de la mitad de los empleadores consultados afirmó que la inteligencia artificial y los procesos automatizados ayudaron a elevar la productividad durante el último año.

“Las organizaciones están combinando cada vez más las capacidades humanas con las herramientas tecnológicas. La inteligencia artificial está generando nuevas oportunidades para optimizar procesos, pero las habilidades humanas siguen siendo determinantes para el éxito de las compañías y para la empleabilidad de los profesionales”, agregó Echeverri.

Fuera de Colombia, la tendencia de contratación sigue siendo más fuerte. El promedio de América alcanzó 34 % y el global llegó a 26 %, mientras que el país registró 22 %.

Las empresas muestran hoy más disposición a contratar que hace un año. Las encuestas de confianza apuntan en la misma dirección. Fedesarrollo reportó en mayo un Índice de Confianza del Consumidor de 17,8 %, muy por encima del -3,8 % observado doce meses atrás.

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