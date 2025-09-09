Abren 20 nuevas rutas en Satena tras llegada de nuevas aeronaves

Imagen de referencia. Foto: Satena

La aerolínea colombiana Satena anunció que a la empresa se incorporarán tres nuevas aeronaves ATR 72-600, que comenzarán a llegar al país a partir del 16 de septiembre de 2025. Gracias a los nuevos equipos se abrirán 20 nuevas rutas, ampliando la conectividad en regiones como el Pacífico, la Costa Caribe, la Orinoquía, La Guajira y la frontera sur del país.

“Cada aeronave que llega representa un puente más entre las comunidades y las oportunidades. La conectividad no es sólo un concepto operativo; es parte del progreso social, del acceso a la salud, la educación y el crecimiento económico”, destacó Óscar Zuluaga Castaño, presidente de Satena.

La llegada de las aeronaves se llevará a cabo en tres fases: la primera desde Mönchengladbach, Alemania, el 16 de septiembre, la segunda desde Dinamarca a finales de septiembre y la tercera nuevamente desde Alemania, a inicios de octubre.

Según Satena, cada una de las aeronaves con las que cuenta la empresa tienen una capacidad para 70 pasajeros y están diseñadas para operar en rutas con aeródromos de infraestructura limitada, lo que los hace ideales para zonas de difícil acceso como por ejemplo La Guajira, departamento que hasta ahora no contaba con esta conectividad.

La ampliación de flota y red de rutas representa además una jugada estratégica para el movimiento de la economía regional que permitirá mejores y mayores oportunidades para los territorios que antes no contaban con esta posibilidad.

