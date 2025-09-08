Con la Vía al Llano cerrada, aerolíneas ponen más vuelos a Villavicencio

Imagen de referencia. Algunos de los itinerarios de vuelos en Colombia podrían modificarse debido a fenómenos globales que afectan los sistemas de navegación satelital. Foto: Pixabay

El cierre total de la Vía al Llano por un derrumbe en el kilómetro 18, a la altura de Chipaque, obligó a buscar alternativas para mantener la conexión con Villavicencio. Mientras la remoción de más de 100.000 metros cúbicos de escombros avanza lentamente (apenas se ha retirado un 3 %, según el último reporte de las autoridades), Avianca y Clic Air anunciaron medidas para reforzar su operación aérea y responder a la demanda de los viajeros.

Avianca mantiene tarifas especiales

La aerolínea confirmó un aumento del 52 % en su operación hacia Villavicencio los días 9 y 10 de septiembre, lo que representa más de 400 asientos adicionales sobre los 2.900 que ofrece semanalmente. Estos vuelos se realizarán en aviones Airbus A320.

Actualmente, Avianca ofrece 21 vuelos semanales en la ruta Bogotá–Villavicencio, operados gracias a un acuerdo con Clic Air, lo que ha permitido mantener la conexión constante con los Llanos Orientales.

Avianca también ratificó que mantiene tarifas especiales reducidas para facilitar la movilidad. “Desde hace años, en Avianca hemos entendido que Villavicencio necesita una conexión aérea confiable. Por eso mantenemos tarifas especiales reducidas, y aumentamos la disponibilidad de asientos, mientras seguimos atentos a la situación de emergencia para responder cuando más se necesita”, afirmó Frederico Pedreira, CEO de Avianca.

Clic suma 10 vuelos adicionales

Clic anunció que reforzará su operación aérea hacia Villavicencio con 10 vuelos adicionales durante esta semana. La medida busca atender las necesidades de los viajeros tras el cierre de la Vía al Llano y garantizar la conectividad del Meta con el resto del país.

Las nuevas frecuencias cubrirán las rutas desde Villavicencio hacia Bogotá, Cali y Medellín.

En el caso de Cali, los vuelos adicionales operarán martes, jueves y sábado; hacia Medellín (Aeropuerto Olaya Herrera), lunes, miércoles, viernes y domingo; y hacia Bogotá, lunes, martes, miércoles y viernes.

“Entendemos la importancia de mantener a Villavicencio conectada con el resto del país en este momento. Atendiendo las necesidades expresadas por la comunidad y los usuarios del transporte aéreo, hemos decidido incrementar nuestras frecuencias para ofrecer más alternativas de movilidad”, señaló Isaac Herrera, director de Producto y Ventas de Clic Air.

Así va la emergencia en la vía al Llano

El derrumbe en el kilómetro 18 de la Vía al Llano mantiene bloqueado este corredor clave que conecta el centro del país con los Llanos Orientales. Según la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), apenas se ha removido el 3 % de los más de 100.000 metros cúbicos de escombros que cayeron sobre la carretera.

Aunque se proyecta que el cierre pueda extenderse al menos una semana, las autoridades trabajan en la remoción con volquetas, retroexcavadoras y otros equipos, al tiempo que analizan la posibilidad de habilitar un paso provisional para vehículos livianos en el sector de Chipaque.

En total, se han identificado 38 puntos críticos en la vía: 34 en Cundinamarca y cuatro en el Meta. Por eso, las autoridades recomiendan a los usuarios mantenerse informados a través de los canales oficiales de Coviandina y la ANI para planear sus desplazamientos.

