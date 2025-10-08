Acciones de Tigo que tiene EPM entrarán al Registro Nacional de Valores: ¿por qué?

Edificio inteligente de EPM en Medellín. Imagen de referencia. Foto: Cortesía EPM

Empresas Públicas de Medellín (EPM) avanza en su proyecto de vender el 100 % de la participación accionaria que tiene en UNE EPM Telecomunicaciones S.A. Esto se traduce, en palabras simples, en la participación accionaria que tienen dentro de Tigo.

Ahora el proceso continúa su curso. La Superintendencia Financiera de Colombia (Superfinanciera) autorizó la inscripción temporal de las acciones de UNE en el Registro Nacional de Valores y Emisores - RNVE.

“La presente autorización permite dar continuidad al proceso de enajenación de las acciones propiedad de EPM en UNE de acuerdo con el procedimiento de la Ley 226 de 1995″, asegura la superintendencia.

Y añade que en los próximos días, se publicará el correspondiente aviso de oferta dirigido a los destinatarios de condiciones especiales, tal como los define la Ley 226.

El acto quedó establecido por medio de la Resolución 1846 del 3 de octubre de 2025 y fue ejecutado luego de que los apoderados de EPM renunciaran a términos para interponer recursos.

Las acciones de EPM en Tigo y su venta

La empresa paisa tiene más de cinco millones de acciones (5.015.035, para ser exactos). A cada una se le dio un precio mínimo de COP 418.741, lo que resultaría en un negocio de más de COP 2,1 billones.

Esta decisión fue aprobada por la Junta Directiva de la compañía en julio y había recibido el aval del Concejo de Medellín, por tratarse del negocio de una empresa que es propiedad del municipio.

Actualmente, de Tigo (UNE EPM Telecomunicaciones) EPM tiene una participación del 50.0001 %. Por debajo está Millicom, con el 49,98 %; y más abajo hay muy pequeños accionistas como Peak Record, Peak Five; Global Albion y Global Locronan.

Así será el proceso de venta:

Primera etapa: las acciones se ofrecerán al precio fijado por la Junta Directiva a los destinatarios de condiciones especiales, entre quienes se encuentran los trabajadores activos y pensionados de la empresa, asociaciones de empleados o exempleados, sindicatos de trabajadores, fondos de empleados, fondos de cesantías y pensiones y entidades cooperativas, entre otros.

Si no se llegan a vender todas las acciones (lo cual es muy probable), las que queden serán ofrecidas al público en general en la segunda etapa.

Segunda etapa: las acciones estarán a disposición del público en general. En esta etapa podrá participar cualquier persona natural y/o jurídica que cumpla las condiciones que se establezcan en el reglamento de esta etapa.

Tercera etapa: si después de todo esto no se logra vender la totalidad de las acciones, se le dará un derecho de preferencia a los accionistas controlante, es aquí cuando Millicom tendrá la posibilidad de comprar directamente esta participación.

“Si Millicom no hace uso de ese derecho de preferencia como accionista controlante, EPM podría, posteriormente, vincularlo a la venta y ofrecer de manera conjunta la totalidad de la participación accionaria que tengan ambos accionistas en UNE EPM Telecomunicaciones S.A. (UNE). Esto es posible gracias a la cláusula de protección del patrimonio público que se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre de 2026”, según la empresa.

