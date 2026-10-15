Acciones retroceden y caída de IA impulsa la demanda de bonos

Los futuros del S&P 500 bajaban 0,3 %, mientras los contratos del Nasdaq 100 retrocedían 1,3 %. La caída del jueves se producía después de que Anthropic PBC revelara a potenciales inversores ingresos por USD 16.800 millones en el tercer trimestre, cifras que sugerían una desaceleración del ritmo de crecimiento, aunque este seguía siendo sólido.

Las acciones globales caían a medida que se aceleraba la venta de valores ligados a la inteligencia artificial, lo que llevaba a los inversores a buscar refugio en los bonos.

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Un fondo cotizado que sigue a los fabricantes de chips perdía más de 3 % en las operaciones previas a la apertura en EE. UU., lo que apuntaba a que el sector extendería su racha de seis sesiones a la baja. CoreWeave Inc. cedía otro 5,7 % tras desplomarse 15 % el miércoles, cuando sus bonos también cayeron a niveles que suelen ser indicativos de dificultades financieras.

El fuerte retroceso de las acciones de chips hacía cada vez más atractivos los rendimientos de los bonos, que se encuentran cerca de sus niveles más altos en décadas. Los bonos del Tesoro extendían sus avances y el rendimiento a 10 años bajaba 10 puntos básicos, a 5,08 %, su menor nivel en tres semanas. La búsqueda de refugio también impulsaba al franco suizo, mientras el dólar perdía 0,3 %. El crudo Brent caía hacia USD 104,50 por barril.

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“El mercado está lidiando con varios riesgos en este momento, en particular los geopolíticos, que están impulsando los precios del petróleo y, a su vez, la inflación y la política monetaria”, dijo Roland Kaloyan, de Société Générale. Algunos inversores “están buscando tomar ganancias y salir del sector de semiconductores. Con los rendimientos en los niveles actuales, los bonos son cada vez más atractivos”.

Las acciones están bajo presión mientras los inversores se preguntan si los miles de millones invertidos en IA generarán retornos suficientes. Al mismo tiempo, la persistente inflación en EE.UU. aumenta la posibilidad de un endurecimiento más agresivo de la política de los bancos centrales y de mayores costos de financiamiento.

Aunque las cifras de Anthropic seguían mostrando un crecimiento espectacular, la pérdida de impulso está afectando el ánimo de los inversores acostumbrados a cifras “parabólicas”, señaló Adam Crisafulli, de Vital Knowledge.

“El hecho de que los inversores se estén mostrando menos receptivos con el sector inevitablemente tendrá consecuencias para el gasto de capital”, dijo.

En otros mercados, las bolsas asiáticas se llevaron la peor parte de las ventas del jueves. El índice Kospi de Corea del Sur se desplomó 7,6 %, mientras los gigantes de los chips Samsung Electronics Co. y SK Hynix Inc. cayeron más de 9 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. perdió 2 % antes de informar una ganancia que superó las estimaciones, aunque sus márgenes quedaron por debajo de lo previsto.

Los datos de precios al productor del jueves ofrecerán a los inversores otra lectura sobre la inflación después de que las cifras de precios al consumidor del miércoles, superiores a lo esperado, llevaran inicialmente a los operadores a aumentar con fuerza sus apuestas a nuevas alzas de tasas de interés de la Reserva Federal.

Bloomberg Economics espera que tanto el índice general como el subyacente hayan repuntado en septiembre frente al mes anterior. Sin embargo, los componentes del IPP que se incorporan al índice de gastos de consumo personal, la medida de inflación preferida de la Fed, probablemente añadirán solo una presión limitada a la lectura del mes.

La atención sobre la inflación también aumentará el escrutinio de las declaraciones del presidente de la Fed, Kevin Warsh, el viernes en Bangkok, donde tiene previsto participar en una conversación con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.

Algunos de los principales movimientos de los mercados:

Acciones

Los futuros del S&P 500 bajaban 0,3 % a las 7:10 a.m., hora de Nueva York

Los futuros del Nasdaq 100 retrocedían 1,3 %

Los futuros del Promedio Industrial Dow Jones subían 0,3 %

El Stoxx Europe 600 cedía 0,2 %

El índice MSCI World mostraba pocos cambios

Monedas

El Índice Bloomberg Dollar Spot bajaba 0,3 %

El euro se apreciaba 0,5 % a USD 1,1218

La libra esterlina avanzaba 0,5 % a USD 1,3258

El yen japonés se fortalecía 0,3 % a 157,83 por dólar

Criptomonedas

El bitcoin caía 1 % a USD 80.850,63

El ether perdía 2,2 % a USD 2.360,99

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años bajaba 10 puntos básicos a 5,08 %

El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años retrocedía nueve puntos básicos a 3,38 %

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años descendía nueve puntos básicos a 5,34 %

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate mostraba pocos cambios

El oro spot subía 1,3 % a USD 4.157,34 la onza

Este informe se elaboró ​​con ayuda de Bloomberg Automation.

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